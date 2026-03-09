Seis suspeitos de narcotráfico em novo ataque dos EUA contra embarcações no Pacífico

Há 2h e 45min

Exército publicou um vídeo que mostra um barco a flutuar na água antes de se incendiar

O exército dos Estados Unidos anunciou mais um ataque no Pacífico contra uma embarcação que transportava alegados traficantes de droga, matando seis pessoas.

Segundo informação publicada na rede social X pelo Comando Sul das forças norte-americanas, que se ocupam da América Latina e Caraíbas, o ataque aconteceu no domingo.

O comando militar afirmou que as forças norte-americanas "realizaram um ataque cinético letal contra uma embarcação operada por organizações designadas como terroristas".

"As informações dos serviços de informação confirmaram que a embarcação estava a navegar por rotas conhecidas de tráfico de droga no Pacífico Oriental e estava envolvida em operações de tráfico de droga", acrescentou o Comando Sul.

"Seis suspeitos de tráfico de droga foram mortos nesta operação. Nenhum militar norte-americano ficou ferido", acrescentou o comando.

On March 8, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/hIXMDeDKK5 — U.S. Southern Command (@Southcom) March 9, 2026

Como tem sido frequente desde o início da Operação Lança do Sul, em setembro de 2025, o exército publicou um vídeo que mostra um barco a flutuar na água antes de se incendiar.

De acordo com dados oficiais, pelo menos 157 pessoas foram mortas em 45 ataques desde o início da campanha, que as autoridades norte-americanas enquadram em ações de combate ao tráfico de droga na região da América Central, América do Sul e Caraíbas.

A Administração norte-americana nunca apresentou provas sólidas que permitam afirmar que as embarcações visadas estavam efetivamente envolvidas em casos de tráfico de droga.

A legalidade das ações que alegadamente visam os cartéis que procuram fazer entrar droga em território dos Estados Unidos da América suscita um aceso debate no mundo e na classe política norte-americana.

Parte da frota militar destacada desde setembro ainda se encontra na região, mas o grupo do porta-aviões USS Ford que ali estava foi entretanto enviado para o Médio Oriente.

A mais recente ação acontece depois do lançamento da iniciativa "Escudo das Américas" por parte do Presidente norte-americano, Donald Trump, na qual reuniu mais de uma dezena de líderes latino-americanos de direita em Miami, no sábado, para criar uma nova coligação militar contra o que descreveu como "narcoterroristas".

Como demonstração desta cooperação, o Comando Sul dos EUA e o Equador realizaram a primeira operação militar conjunta contra o tráfico de droga no país sul-americano na semana passada.

Embora o secretário da Defesa, Pete Hegseth, tenha assinado um acordo com quase 20 governos da América Latina e das Caraíbas na quinta-feira, comprometendo-os a combater os "narcoterroristas", avisou-os de que os Estados Unidos "estão prontos" para lançar uma "ofensiva a solo" caso não haja cooperação.