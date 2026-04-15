Um Picasso avaliado em um milhão foi vendido por 100 euros

Há 1h e 34min

O contemplado está tão incrédulo que até se questiona: "Como posso verificar se isto não é uma fraude?"

Uma pintura do famoso artista espanhol Pablo Picasso, avaliada em mais de um milhão de dólares, foi vendida pelo preço de um jantar em Paris.

Ari Hodara foi o feliz contemplado com o sorteio “1 Picasso por 100 euros”, que oferecia aos participantes a hipótese de levar para casa a tela a guache “Tête de Femme”, de Picasso, de 1941. O preço do bilhete era - como o nome do concurso sugere - 100 euros.

Um total de 120 mil bilhetes estavam disponíveis e as receitas serão doadas à Fundação de Investigação de Alzheimer, que apoia a investigação clínica sobre a doença em toda a Europa.

Hodara, que comprou o bilhete premiado com o número 94.715 no passado fim de semana, é um amante de arte de Paris que trabalha com vendas de software. Descobrir que agora possui um Picasso foi uma grande surpresa. “Como posso verificar se isto não é uma fraude?”, questionou por telefone quando Péri Cochin, uma das organizadoras do sorteio, lhe contou o resultado durante a transmissão em direto. A mulher mudou para uma videochamada e revelou a plateia.

“Dá para ficar triste por ganhar um Picasso? Não, acho que não”, respondeu Hodara, rindo.

Esta é a terceira edição da campanha. A primeira, “1 Picasso por 100 euros”, aconteceu em 2013, com os fundos destinados à preservação de Tiro, uma cidade histórica no sul do Líbano. A segunda edição, em 2020, apoiou programas de água potável e higiene durante o auge da pandemia de covid-19.

Olivier Widmaier Picasso, neto do lendário artista espanhol, contou à jornalista Paula Newton, da CNN, antes do evento, que o seu avô criou “Tête de Femme” no mesmo estúdio onde pintou a sua obra-prima “Guernica”.

Afirmou acreditar que a obra está a ser subvalorizada. "Vale muito mais do que um milhão de dólares", disse Widmaier Picasso, "por isso será um prémio realmente importante".

No passado, as obras de Picasso alcançaram valores impressionantes em leilões. "Les Femmes d'Alger (Versão 'O')" foi vendida por mais de 179 milhões de dólares em 2015.

A Galeria Opera, que doou o quadro, afirma que Pablo Picasso estava em Paris quando pintou “Tête de Femme”. A Segunda Guerra Mundial assolava a Europa e grande parte de França estava sob ocupação alemã.

Olivier Widmaier Picasso e a apresentadora de televisão francesa Péri Cochin ao lado de Tête de Femme (1941), de Pablo Picasso (© Picasso Estate, Paris 2025)

“Tête de Femme” tem cerca de 38 centímetros de altura e 25 centímetros de largura. A expressão da mulher, pintada em diferentes tons de cinzento, é intencionalmente distorcida no estilo cubista caraterístico de Picasso. A Galeria Opera afirma que a pintura a guache reflete um momento de introspeção e de trabalho concentrado no atelier do artista.

Widmaier Picasso contou que foi uma amiga que teve a ideia da iniciativa “1 Picasso por 100 euros”.

“Ela achou que era uma visão moderna da caridade, oferecendo às pessoas a opção de adquirir uma obra de arte autêntica do meu avô e participar em ações humanitárias”, disse.

Widmaier Picasso acredita que o seu avô apoiaria a iniciativa “1 Picasso por 100 euros”.

“O meu avô foi um pioneiro em muitos aspetos”, sublinhou. “Acho que ele sempre teve muito interesse em participar em coisas novas. Diria que hoje se interessaria por vídeo ou talvez por Inteligência Artificial.”

Widmaier Picasso tinha dito que quem ganhasse “Tête de Femme” teria a liberdade de fazer o que quisesse com a obra. O vencedor do primeiro concurso, por exemplo, decidiu expor o seu prémio num museu.

“Qualquer pessoa pode fazer o que quiser”, acrescentou. “Podem guardar na sala de estar, podem expor numa exposição - ou podem revender.”

Widmaier Picasso disse que o seu avô concordaria em deixar a decisão para o vencedor, porque era assim que ele trabalhava.

Contou que a sua avó, Marie-Thérèse Walter, que tinha apenas 17 anos quando Picasso iniciou uma relação amorosa com ela, foi presenteada com inúmeras obras de arte. O artista estava na casa dos 40 anos na altura, casado e com um filho pequeno.

Os traços de Marie-Thérèse Walter surgiram nas obras de Picasso ao longo da década seguinte. Widmaier Picasso referiu que o avô a recompensou pelos anos de inspiração.

“Quando o meu avô dava obras de arte de presente, era para sempre”, disse. “Foi uma decisão sua - faça o que quiser com isso. O Pablo deu muitas obras de arte à sua amada, e ela guardou tudo até falecer. Por isso, estou a oferecer todas as opções.”

Mylene Loubiere-Anderson contribuiu para esta reportagem