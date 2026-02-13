Problema com as botijas de "gás do riso" está 15 vezes pior

Agência Lusa , AG
Há 1h e 5min
GNR (Lusa/ Estele Silva)

Consumo de óxido nitroso surge frequentemente associado a festas e festivais

As apreensões de botijas de óxido nitroso, substância psicoativa conhecida como "gás do riso", aumentaram quase 15 vezes entre 2023 e 2025, passando de 175 para 2.615, revelam dados divulgados esta sexta-feira pela GNR à agência Lusa.

Segundo os dados provisórios, as apreensões de botijas passaram de 175 em 2023, para 207 em 2024 e dispararam para 2.615 em 2025, sendo o aumento de 1.394% no triénio.

Foram ainda apreendidos 14 balões em 2023, cinco em 2024 e três em 2025, ano em que foram também apreendidas 100 cápsulas, que contêm o “gás do riso”, que é inalado através de um balão.

Quanto a pessoas identificadas na posse desta substância, os dados também apontam um aumento: 24 em 2023, 26 em 2024 e 60 em 2025, totalizando 110 nos últimos três anos.

Já este ano, no dia 3 de fevereiro, a GNR apreendeu 2.124 botijas de óxido nitroso nas instalações de uma empresa de transporte de mercadorias no Montijo, no âmbito de uma ação de fiscalização de controlo de bens em circulação.

A GNR lembra que o óxido nitroso, vulgarmente conhecido como “gás hilariante” ou “gás do riso”, passou a integrar a lista de novas substâncias psicoativas (NSP) em 2022, ficando proibida a sua produção, venda e posse fora de fins industriais ou farmacêuticos devidamente autorizados pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed),

Esta proibição abrange, designadamente, a venda ambulante, os métodos de venda ao domicílio ou equiparados, os eventos de exposição e amostra de produtos, bem como a venda à distância de novas substâncias psicoativas, sublinha.

A fiscalização é assegurada, entre outras entidades, pela Guarda Nacional Republicana (GNR) e pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), estando previstas coimas para as contraordenações relacionadas com a produção, distribuição e comercialização destas substâncias.

“Embora não exclusivamente, o consumo de óxido nitroso surge frequentemente associado a contextos lúdicos, como festas, festivais e estabelecimentos de diversão noturna”, refere a GNR numa reposta à Lusa sobre as apreensões de botijas com esta substância psicoativa que causa efeitos rápidos, mas de curta duração, de euforia, relaxamento, calma e dissociação da realidade.

O Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência tem alertado para uma crescente utilização pelos jovens, em contexto recreativo, do “gás do riso”, que tem sido associado a vários problemas de saúde, incluindo envenenamentos, queimaduras e lesões pulmonares e, em alguns casos de exposição prolongada, lesões neurológicas.

Temas: Óxido nitroso Gás do riso GNR

Crime e Justiça

05:42

"Estamos perante uma réplica da Operação Marquês": Sócrates e Santos Silva retomam alegado esquema de negócios simulados

Há 40 min

Problema com as botijas de "gás do riso" está 15 vezes pior

Há 1h e 5min

Condenado por violência detido pela PJ em Faro e extraditado para França

Há 3h e 20min

68,2% dos jovens em Portugal legitimam violência no namoro

Há 3h e 25min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

"Fechem torneiras do gás, desliguem a eletricidade", "preparem bens essenciais e medicamentos", "no limite preparem-se para serem deslocados": Proteção Civil emite recomendações para algumas zonas

Ontem às 13:44

Investigação Sol: há suspeitas de que Santos Silva e a família Pinto de Sousa continuem a ser testas de ferro de Sócrates

Ontem às 20:03

"O apoio de uma ponte nunca devia ser feito na zona do dique", "esquecemo-nos de implementar" medidas: por que motivo a A1 ruiu

Ontem às 16:41

Proteção Civil faz aviso para depois das 18:00 na Grande Lisboa, península de Setúbal e zona Oeste

Ontem às 13:24

Maior porta-aviões dos EUA recebeu ordens para navegar para o Médio Oriente

Hoje às 06:50
opinião
Miguel Sousa Tavares

Miguel Sousa Tavares tem uma "excelente pergunta" para André Ventura a propósito da destruição do país

Ontem às 22:55
opinião
Rui Santos

A Mensagem de Rui Santos para a "Dona Vergonha", com "cc" para AVB: "Não tens nenhuma noção do que é competir limpo, pois não?"

11 fev, 11:56

O preço dos combustíveis vai mudar: quando e quanto

Hoje às 10:23

Novo deslizamento de terra corta acesso da Ponte 25 de Abril para a A5 no sentido Lisboa-Cascais

Ontem às 17:19

Dono atirou cão para barragem da Guarda e foi condenado por abandono

10 fev, 13:05

Há uma guerra aberta entre a Universidade Nova e a Nova SBE. O inglês é o cerne da questão

Ontem às 20:44

Coimbra prepara-se para "cheia centenária" e para retirar 9.000 pessoas das zonas urbanas

Ontem às 21:52