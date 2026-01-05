Droga do riso a 50 cêntimos por balão empurra consumo para a rua

5 jan, 06:58

REVISTA DE IMPRENSA || Nas ruas, além de ser muito mais barata, é por vezes oferecida, o que contribuiu para a sua disseminação

O consumo de óxido nitroso, conhecido como droga do riso ou gás hilariante, está a aumentar em Portugal, impulsionado pelo baixo preço e pela facilidade de acesso. De acordo com o Jornal de Notícias, por cerca de 50 cêntimos, um balão permite várias doses de euforia, tornando esta substância popular em bairros sociais, festas e concertos.

Inicialmente associada ao consumo em bares, onde cada balão podia custar até cinco euros, a droga passou para o espaço público após o reforço da fiscalização. Nas ruas, além de ser muito mais barata, é por vezes oferecida, o que contribuiu para a sua disseminação.

Em 2024, a PSP registou 152 apreensões, mais 83 do que no ano anterior. Já a GNR identificou uma forte subida em 2025: até 15 de outubro foram apreendidas 1.576 botijas, um valor muito acima dos anos anteriores.

Faro, Setúbal, Porto e Castelo Branco lideram a lista dos distritos com mais ocorrências, com o Porto entre os mais afetados.