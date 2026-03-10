Colisão em Viana do Castelo provoca três feridos

Agência Lusa , AM
Há 26 min
Emergência

Acidente obrigou ao corte da estrada de São Martinho

Três pessoas ficaram feridas numa colisão de dois veículos ligeiros de mercadorias, na freguesia do Outeiro, em Viana do Castelo, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional do Alto Minho da Autoridade nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 08:40, um dos feridos já tinha sido transportado para o Hospital de Viana do Castelo e os outros estavam a ser avaliados no local.

A colisão ocorreu cerca das 07:41 e, pelas 08:40, estavam no local quatro viaturas dos bombeiros de Viana do Castelo e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), num total de 14 elementos dos bombeiros voluntários e sapadores.

O acidente obrigou ao corte da estrada de São Martinho, na freguesia do Outeiro, onde ocorreu o acidente.

Temas: Outeiro Viana do Castelo Feridos Acidente Colisão

