Ouro ultrapassa marca histórica dos cinco mil dólares num contexto de incerteza

O ouro ultrapassou a marca dos cinco mil dólares pela primeira vez na história, beneficiando do estatuto de porto seguro numa altura de incertezas geopolíticas, comerciais e monetárias que cercam a presidência de Donald Trump.

O preço do metal precioso, impulsionado pela desvalorização do dólar, tem vindo a subir há dois anos: uma onça (31,1 gramas) valia pouco mais de dois mil dólares (1.700 euros) em janeiro de 2024.

Por volta das 23:40 de domingo, o metal precioso subia 0,93%, cotado a 5.029,39 dólares (4.238,5 euros) a onça.

A recente alta do ouro foi impulsionada pelas tensões em torno da Gronelândia, que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse querer anexar, ameaçando os aliados europeus com tarifas em caso de oposição.

A relativa acalmia desta semana no Fórum Económico Mundial de Davos (Suíça), onde Donald Trump retirou as ameaças de novos direitos aduaneiros, não impediu a subida do ouro.

Os preços continuam sensíveis às evoluções geopolíticas na Ucrânia, na Faixa de Gaza ou no Irão.

As frequentes reviravoltas da Administração norte-americana criam um clima de incerteza nos Estados Unidos, afastando os investidores do dólar e das obrigações do Estado, normalmente considerados valores refúgio concorrentes do ouro.

Os investidores estão "relutantes em abandonar" o metal precioso, "caso Donald Trump acorde com uma nova ideia controversa", explica Dan Coatsworth, analista da empresa de consultoria AJ Bell.

As pressões e críticas do inquilino da Casa Branca contra a Reserva Federal (conhecida como Fed) e o presidente da instituição, Jerome Powell, para que baixem as taxas de juro norte-americanas reforçam a relutância e alimentam o receio de uma "Fed sob influência", acrescenta Stephen Innes, parceiro da empresa de consultoria SPI Asset Management.

O chefe do banco central dos Estados Unidos denunciou abertamente uma tentativa de intimidar a instituição por não seguir “as recomendações do Presidente”.

No entanto, de acordo com Neil Wilson, analista do banco de investimento Saxo Markets, "um fator muito mais importante" sustenta o preço do ouro nos últimos meses: "a desvalorização das moedas e o aumento do nível de endividamento" dos Estados, "que se traduzem numa sede insaciável" por "ativos tangíveis", ligados a um valor concreto.

Por outras palavras, os investidores procuram proteger o património que detêm, voltando-se para ativos reais, como o ouro, capazes de preservar o valor a longo prazo.

Outros metais preciosos seguem a subida do ouro nos últimos meses, incluindo a prata, que mais do que duplicou de valor desde outubro de 2025.

Também impulsionado pela procura industrial nos setores solar e eletrónico, este metal ultrapassou pela primeira vez os 100 dólares (84 euros) a onça na sexta-feira.

No domingo, atingiu, tal como o ouro, um nível nunca antes visto. Subiu 1,8% por volta das 23:40, para 104,83 dólares (88,34 euros) a onça.

O preço da prata disparou num contexto de euforia especulativa, impulsionado pelo “medo de perder uma oportunidade" (‘FOMO’ ou 'fear of missing out', em inglês), mas também por “rumores de escassez de abastecimento”, observa David Morrison, analista da corretora Trade Nation.