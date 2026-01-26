Horas depois de superar marca histórica dos 5.000 dólares, ouro bate novo recorde

Agência Lusa , CM
Há 18 min
Lingotes de ouro (Barry Thumma/AP)

Ouro ultrapassa os 5.100 dólares e duplica de valor em um ano e meio

O preço do ouro, impulsionado pela instabilidade mundial e pela desvalorização do dólar, atingiu esta segunda-feira um novo máximo histórico, ultrapassando os 5.100 dólares por onça (4.343 euros) antes da abertura do mercado.

Às 08:00, o metal precioso, considerado um ativo de refúgio seguro, atingiu um novo recorde de 5.109,73 dólares, duplicando o seu valor em apenas um ano e meio - por ter passado de 2.508,1 dólares em 16 de agosto de 2024 para o atual patamar dos 5.100 dólares.

O preço da prata também superou os seus recordes históricos às primeiras horas da manhã, ultrapassando os 110 dólares por onça (110,12 dólares) às 10:32.

Desde o início do ano, o ouro subiu 17,81%, enquanto a prata valorizou-se em 53,88%.

A procura pelos metais preciosos intensificou-se depois de vários participantes no Fórum Económico Mundial de Davos terem referido a necessidade de o mundo se preparar para uma nova ordem menos estável.

A essa recomendação juntam-se as persistentes tensões geopolíticas, com a mais recente ameaça do presidente norte-americano, Donald Trump, a ser dirigida ao Canadá que, segundo afirmou, enfrentará tarifas de 100% caso chegue a um acordo comercial com a China.

Os rumores sobre o possível anúncio em breve de um novo presidente para a Reserva Federal e as projeções da Casa Branca, que apontam para um crescimento económico nos EUA entre 4% e 5% em termos reais — o dobro das demais previsões —, fazem crescer a pressão política para novos cortes nas taxas de juro.

Além disso, o crescimento da dívida norte-americana, as compras por parte dos bancos centrais, a fraqueza do dólar, com o euro a valorizar-se quase 1% para 1,185 dólares, são também apontados pelos analistas consultados pela agência EFE.

Javier Molina, analista da eToro Markets, acredita que, com esta subida, o ouro está a enviar um sinal "não de pânico, mas de proteção", e avança que algumas carteiras estão a ajustar a sua proteção contra um ambiente mais incerto.

Segundo afirmou, a ausência de uma correção acentuada dos mercados acionistas indica que os investidores não estão a enfrentar um choque económico, mas sim uma fase de reajustamento de perceções.

O diretor de investimentos da UBS Global Walt Mantimento afirmou que os argumentos a favor do ouro permanecem sólidos e projetou que o metal precioso chegue aos 5.400 dólares por onça.

