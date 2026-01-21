Ouro alcança novo recorde para perto de 4.900 dólares por cada onça

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 45min
Ouro (Getty Images)

Os analistas justificam a alta do metal ‘amarelo’ com a mais recente ameaça de imposição de tarifas por parte do presidente dos Estados Unidos da América

O ouro comercial voltou hoje a bater o recorde de preço por onça (28,34 gramas), para 4.887,19 dólares (perto de 4.200 euros), pelas 06:31, com os investidores a preferirem este metal precioso perante o cenário de instabilidade global.

Os analistas justificam a alta do metal ‘amarelo’ com a mais recente ameaça de imposição de tarifas por parte do presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, à Europa, além dos conflitos bélicos que prosseguem um pouco por todo o Mundo.

Trump anunciou ir tomar medidas económicas contra Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia, justificando a intenção devido àqueles países terem deslocado ou irem deslocar tropas para a Gronelândia, o território autónomo dinamarquês cobiçado pelo ‘inquilino’ da Casa Branca.

Já a prata sofreu uma ligeira quebra nas primeiras horas de hoje, uma baixa de cerca de 0,07% face a terça-feira, para 94,49 dólares (cerca de 80 euros) por onça (perto de 30 gramas), abaixo dos quase 96 dólares da véspera (quase 82 euros).

Temas: Ouro Prata Tarifas

