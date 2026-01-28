Ouro ultrapassa 5.300 dólares e alcança novos máximos históricos

Agência Lusa , AM
Há 32 min
Lingotes de ouro (Barry Thumma/AP)

Às 08:30 em Lisboa, o euro subiu 2,53% e tocou um novo recorde nos 5.311,08 dólares

O preço do ouro ultrapassou esta quarta-feira os 5.300 dólares por onça e revalidou novos máximos históricos, impulsionado pela fraqueza do dólar e à espera da decisão desta quarta-feira da Fed sobre as taxas de juro nos Estados Unidos.

Às 08:30 em Lisboa, o euro subiu 2,53% e tocou um novo recorde nos 5.311,08 dólares.

Desta forma, o ouro superou os 5.200 dólares que havia atingido esta madrugada, bem como os 5.182,11 dólares da sessão de terça-feira.

Nas primeiras sessões de janeiro, o metal ‘amarelo’ já acumula uma valorização de 22,82 %, já que fechou o ano de 2025 nos 4.319,37 dólares.

Pela mesma hora, a prata avançava 2,05%, para 114,37 dólares.

Temas: Ouro Fed Estados Unidos

Dinheiro

