GNR resgata mulher desaparecida em Ourém após 12 horas de buscas

Há 1h e 1min

Quando foi encontrada, apresentava sinais de hipotermia, resultado das muitas horas passadas ao relento

Uma mulher natural da localidade de Caxarias, no concelho de Ourém, foi resgatada pela Guarda Nacional Republicana após ter estado desaparecida durante cerca de 12 horas. As autoridades encontraram a mulher a escassos quilómetros da residência onde vive.

O alerta para o desaparecimento levou à mobilização imediata de vários meios, uma vez que a mulher padece de doença mental, o que aumentava o grau de vulnerabilidade e o risco associado à situação. No terreno estiveram militares da GNR, bombeiros, equipas cinotécnicas com cães de busca e salvamento e ainda drones para apoio aéreo nas operações bem como vários populares.

As buscas concentraram-se sobretudo em áreas de mato nas imediações da localidade, onde a mulher acabou por ser localizada já durante a manhã seguinte ao alerta. Quando foi encontrada, apresentava sinais de hipotermia, resultado das muitas horas passadas ao relento.

Apesar do quadro clínico, encontrava-se consciente e ficou visivelmente emocionada e satisfeita ao ver as equipas de resgate. A mulher está a ser assistida no local pelos bombeiros e será posteriormente encaminhada para avaliação hospitalar em Tomar.