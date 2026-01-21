Denúncia de centro de saúde leva à descoberta de ossadas humanas numa casa em Campanhã

Daniela Rodrigues
Há 1h e 0min
PSP (Lusa)

Ao local deslocaram-se elementos da PSP, bem como equipas especializadas, que confirmaram a existência de ossadas no interior da residência, que serão de uma mulher que não era vista há cerca de dois anos

Um conjunto de ossadas humanas foi encontrado numa habitação na freguesia de Campanhã, Porto, na tarde desta quarta-feira. 

O alerta foi dado pelas 17:00, na sequência de uma denúncia efetuada pelo Centro de Saúde de Campanhã, que levantou preocupações sobre o paradeiro de uma mulher que não era vista há cerca de dois anos.

Ao local deslocaram-se elementos da PSP, bem como equipas especializadas, que confirmaram a existência de ossadas no interior da residência. As autoridades suspeitam que os restos mortais possam pertencer à mulher desaparecida, embora a identificação oficial dependa ainda de exames periciais.

A área foi isolada e o caso comunicado às autoridades judiciárias, encontrando-se agora sob investigação para apurar as circunstâncias da morte e o tempo exato em que os restos mortais ali permaneceram.

Temas: Ossada humanas Campanhã Porto PSP Desaparecida

