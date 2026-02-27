FC Porto
90'+3'
2 - 1
Arouca

O novo menino bonito entra para a história: Oskar Pietuszewski marca o golo mais rápido do Estádio do Dragão

António Guimarães
Há 1h e 42min
Estádio do Dragão (Maisfutebol)

Marca anterior tinha sido atingida na época passada

Um golo que tem menos tempo que a idade de Oskar Pietuszewski não é fácil, mas foi o polaco a conseguir a proeza, inaugurando o marcador em apenas 14 segundos.

O extremo de 17 anos, que já era o estrangeiro mais novo de sempre a estrear-se a titular pelos dragões, marca mesmo o golo mais rápido da história do Estádio do Dragão.

E o tento anterior não é tão antigo assim, bem pelo contrário. Tinha sido marcado por Wanderson Galeno a 24 de agosto de 2024, numa partida contra o Rio Ave que marcava a terceira jornada do campeonato da época passada.

Agora, e depois de um cruzamento de Victor Froholdt, Oskar Pietuszewski consegue suplantar essa marca, mesmo que só tenha sido confirmada quase três minutos depois, já que o lance começou por ser anulado por fora de jogo que o videoárbitro depois reverteu.

O FC Porto entrou assim a ganhar num encontro decisivo, até porque acontece antes do Sporting - Estoril e na antecâmara do Clássico entre dragões e Benfica.

Insistência de Francesco Farioli para chegar já neste mercado de inverno, Oskar Pietuszewski confirma todas as indicações que vai deixando, marcando novo golo na terceira titularidade consecutiva.

Quanto ao golo mais rápido do FC Porto, continua a pertencer a Ljubinko Drulovic, que a 19 de fevereiro de 1995 marcou aos 13 segundos numa visita a Setúbal para defrontar o Vitória.

 

Temas: Oskar Pietuszewski FC Porto Arouca Golo mais rápido do campeonato

