De Katharine Hepburn a Tom Hanks ou Emma Stone: estes foram os atores que mais Óscares receberam ao longo da carreira

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A 98.ª cerimónia dos Óscares realiza-se na madrugada desta segunda-feira a partir do Dolby Theatre, no Ovation Hollywood, em Los Angeles

Ganhar um Óscar é, para muitos artistas, o ponto mais alto de uma carreira no cinema. A estatueta dourada da Academia representa reconhecimento mundial e um lugar de destaque na história da sétima arte. No entanto, poucos são os intérpretes que conseguiram repetir o feito várias vezes nas categorias principais.

No topo dessa lista, segundo a Agencia EFE, encontra-se Katharine Hepburn, a atriz mais premiada de sempre, com quatro Óscares, superando nomes lendários como Daniel Day-Lewis ou Jack Nicholson, que figuram entre os poucos artistas que alcançaram três estatuetas.

Na edição de 2025 dos Óscares, o prémio de Melhor Ator foi atribuído a Adrien Brody, pela interpretação em The Brutalist, enquanto Mikey Madison venceu na categoria de Melhor Atriz graças ao desempenho em Anora.

Katharine Hepburn lidera a lista

Com quatro estatuetas, Katharine Hepburn mantém-se como a intérprete mais premiada da história da Academia. A atriz destacou-se durante a era clássica de Hollywood e foi distinguida pelas interpretações em Glória por um dia (1933), Adivinha quem vem jantar (1967), O leão no inverno (1968) e Num lago dourado (1981).

Ao longo da carreira participou em cerca de cinquenta filmes e ficou conhecida por manter uma postura independente face às exigências de Hollywood. O realizador Frank Capra, que a dirigiu em O Estado da União (1948), resumiu assim a sua singularidade: “Há mulheres, e depois há a Kathe. Há atrizes e atrizes, e depois há Hepburn”.

Katharine Hepburn. Alfred Eisenstaedt/The LIFE Picture Collection/Getty Images

Os intérpretes com três Óscares

Entre os artistas que conseguiram chegar às três estatuetas estão vários nomes incontornáveis do cinema.

Walter Brennan destacou-se como um dos maiores atores secundários da história, vencendo como Melhor Ator Secundário pelos filmes Rivais (1935), Kentucky (1938) e O Forasteiro (1940). Tornou-se também uma referência do género western.

A atriz Ingrid Bergman conquistou três Óscares, dois deles como Melhor Atriz, tendo ainda sido nomeada sete vezes. As distinções chegaram com À meia-luz (1945), Anastasia (1957) e Assassinato no Expresso do Oriente (1974).

Também Elizabeth Taylor alcançou três prémios da Academia. Venceu duas vezes como Melhor Atriz, pelos papéis em Butterfield 8 (1960) e Quem tem medo de Virginia Woolf? (1966). Mais tarde, em 1993, recebeu um Óscar honorário pelo trabalho humanitário e pela luta contra o VIH/sida.

Entre os atores mais reconhecidos figura Jack Nicholson, que soma três estatuetas: duas de Melhor Ator, por Voando sobre um ninho de cucos (1975) e Melhor… é impossível (1997), e uma de Melhor Ator Secundário por Laços de ternura (1983). Nicholson destaca-se ainda por ser o ator com maior número de nomeações aos Óscares, com doze.

Meryl Streep é outra figura incontornável. Com 21 nomeações, venceu três Óscares pelos filmes Kramer contra Kramer (1979), onde foi premiada como Melhor Atriz Secundária, A escolha de Sofia (1982) e A Dama de Ferro (2011). Nos Globos de Ouro, acumulou 31 nomeações e oito vitórias.

Meryl Streep e Don Gummer. Associated Press

Também Daniel Day-Lewis soma três prémios da Academia. Apesar de uma carreira menos extensa, destacou-se pela escolha criteriosa dos papéis, vencendo por O meu pé esquerdo (1989), Haverá sangue (2007) e Lincoln (2012).

A atriz Frances McDormand também alcançou três vitórias, todas como Melhor Atriz, num total de seis nomeações. Foi premiada por Fargo (1996), Três cartazes à beira da estrada (2016) e Nomadland (2020).

Grandes nomes com dois Óscares

Entre os artistas que conquistaram duas estatuetas encontram-se alguns dos nomes mais marcantes da história de Hollywood.

Spencer Tracy venceu como Melhor Ator por Capitães intrépidos (1937) e Forja de homens (1938), sendo um dos primeiros a ganhar o prémio em anos consecutivos.

Fredric March recebeu duas distinções na mesma categoria por Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1931) e Os melhores anos da nossa vida (1946), destacando-se por vencer tanto na era do cinema clássico como no pós-guerra.

Gary Cooper, uma das grandes estrelas do cinema norte-americano, venceu por O sargento York (1941) e O comboio apitou três vezes (1952), numa carreira com mais de uma centena de filmes.

Entre as interpretações mais emblemáticas da história estão também as de Marlon Brando, premiado por Há lodo no cais (1954) e O Padrinho (1972).

Os vencedores do Óscar, Grace Kelly e Marlon Brando, posam com as suas estatuetas na cerimónia dos Óscares de 1954, no RKO Pantages Theatre, em Hollywood, Califórnia, a 30 de março de 1955. AP

Dustin Hoffman venceu pelos papéis em Kramer contra Kramer (1979) e Rain Man (1988), enquanto Tom Hanks entrou para a história ao conquistar dois Óscares consecutivos de Melhor Ator com Philadelphia (1993) e Forrest Gump (1994).

Também Sean Penn foi distinguido duas vezes por Mystic River (2003) e Milk (2008). Já Anthony Hopkins venceu por O silêncio dos inocentes (1991) e O Pai (2020), tornando-se, aos 83 anos, o ator mais velho a conquistar o galardão.

Atrizes com duas estatuetas

No grupo das atrizes com dois Óscares destacam-se nomes históricos como Helen Hayes, premiada por O pecado de Madelon Claudet (1932) e Aeroporto (1970), e Luise Rainer, a primeira a conquistar dois prémios consecutivos, por O grande Ziegfeld (1937) e A boa terra (1938).

Vivien Leigh venceu por E Tudo o Vento Levou (1939) e Um elétrico chamado desejo (1951), enquanto Olivia de Havilland foi distinguida por A vida íntima de Julia Norris (1946) e A herdeira (1949).

A versatilidade de Shelley Winters valeu-lhe dois prémios de Melhor Atriz Secundária, por O diário de Anne Frank (1959) e Um retalho de azul (1965). Já Maggie Smith foi distinguida por A primavera da Senhora Brodie (1969) e California Suite (1978).

Glenda Jackson conquistou dois Óscares por Mulheres apaixonadas (1971) e Um toque de classe (1973). Jane Fonda venceu por Klute (1972) e Regresso a casa (1979).

Também Sally Field recebeu duas estatuetas por Norma Rae (1979) e Lugares no coração (1985). Jessica Lange foi distinguida por Tootsie (1983) e Blue Sky (1995), enquanto Jodie Foster venceu por Os acusados (1989) e O silêncio dos inocentes (1992).

Dianne Wiest ganhou por Balas sobre Broadway (1995) e As regras da casa da sidra (2000), e Hilary Swank foi premiada por Boys Don’t Cry (2000) e Million Dollar Baby (2004).

Entre as vencedoras mais recentes destaca-se Cate Blanchett, premiada por Blue Jasmine (2014) e O aviador (2005), e Emma Stone, que conquistou o primeiro Óscar com La La Land – Melodia de amor (2017) e voltou a vencer em 2024 com Pobres criaturas.

Emma Stone vence Óscar de melhor atriz. Associated Press

Óscares regressam a Los Angeles

A 98.ª cerimónia dos Óscares realiza-se na madrugada desta segunda-feira, a partir do Dolby Theatre, no Ovation Hollywood, em Los Angeles, a partir das 23:00 (hora de Lisboa).

Entre as nomeadas para Melhor Atriz estão Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas Dava-te um Pontapé), Kate Hudson (Song Sung Blue), Renate Reinsve (Valor Sentimental) e Emma Stone (Bugonia).

Na categoria de Melhor Ator, os nomeados são Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Batalha Atrás de Batalha), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Pecadores) e o brasileiro Wagner Moura, com O Agente Secreto, filme nomeado para Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.

A cerimónia voltará a ser apresentada pelo humorista norte-americano Conan O’Brien, que se estreou como anfitrião na edição anterior.

O filme “Sinners”, realizado por Ryan Coogler e protagonizado por Michael B. Jordan em dois papéis principais, destaca-se nesta edição ao estabelecer um novo recorde com 16 nomeações. Logo atrás surge “One Battle After Another”, de Paul Thomas Anderson, com 14 nomeações, protagonizado por Leonardo DiCaprio, ao lado de Teyana Taylor, Benicio del Toro, Sean Penn e Chase Infiniti.