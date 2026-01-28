No cinema ou em casa: onde ver os filmes nomeados para os Óscares

O filme mais nomeado de sempre até dá para ver nas plataformas de streaming, mas há muito por onde escolher
A cerimónia de entrega dos Óscares acontece na noite de 15 de março. Até lá, tem muito tempo para ver todos os filmes nomeados.
"Pecadores"
O filme mais nomeado de sempre para os Óscares - 16 nomeações, incluindo para Melhor Filme - é realizado por Ryan Coogler e protagonizado por Michael B. Jordan, Delroy Lindo e Wunmi Mosaku.
Está disponível na plataforma de streaming HBO Max.
"Batalha Atrás de Batalha"
Ainda está em alguns cinemas o filme realizado por Paul Thomas Anderson que tem 14 nomeações para os Óscares, entre as quais a de Melhor Filme, e que conta com a participação de Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, Sean Penn e Teyana Taylor.
Além disso está também disponível na HBO Max.
"Marty Supreme"
Realizado por Josh Safdie, com Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow, "Marty Supreme" tem nove nomeações para os Óscares, incluindo para Melhor Filme.
Pode ser visto nas salas de cinema depois de ter estreado a 22 de janeiro.
"Frankenstein"
Com nove nomeações, incluindo para Melhor Filme, "Frakenstein" é realizado por Guillermo del Toro e protagonizado por Oscar Isaac, Jacob Elordi e Mia Goth.
Pode ser visto na Netflix.
"Hamnet"
Dirigido por Chloé Zao, "Hamnet" conta com interpretações de Paul Mescal e Jessie Buckley. Está nomeado em oito categorias.
Estreia dia 5 de fevereiro nos cinemas.
"O Agente Secreto"
O filme brasileiro "O Agente Secreto" tem quatro nomeações para os Óscares, entre as quais para Melhor Filme e Filme Internacional. Realizado por Kléber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura.
Já está disponível nos cinemas e chega depois do sucesso de "Ainda Estou Aqui".
"Valor Sentimental"
Também com nove nomeações, incluindo para Melhor Filme, o norueguês "Valor Sentimental" é realizado por Joachim Trier, com interpretações de Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Elle Fanning e Inga Ibsdotter.
Nos cinemas a partir desta quinta-feira, dia 29 de fevereiro.
"Sonhos e Comboios"
Realizado por Clint Bentley e protagonizado por Joel Edgerton e Felicity Jones, "Sonhos e Comboios" conseguiu quatro nomeações, incluindo para Melhor Filme.
Disponível na Netflix.
"F1: O Filme"
A grande surpresa na lista de nomeados para Melhor Filme. Realizado por Joseph Kosinski e protagonizado por Brad Pitt, "F1" tem quatro nomeações para os Óscares.
Pode ser visto na Apple TV.
"Foi Só um Acidente"
Nomeado para o Óscar de Melhor Filme Internacional em representação de França, "Foi Só um Acidente" é realizado pelo iraniano Jafar Panahi. Ainda pode ser visto em alguns cinemas.
"A Voz de Hind Rajab"
Realizado por Kaouther Ben Hania, "A Voz de Hind Rajab" está nomeado para Melhor Filme Internacional em representação da Tunísia. Tem estreia marcada nos cinemas portugueses para 12 de fevereiro.
"Song Sung Blue"
Kate Hudson está nomeada para Melhor Atriz em "Song Sung Blue", onde contracena com Hugh Jackman. O filme é realizado por Craig Brewe e está em exibição nos cinemas.
"Se Eu Tivesse Pernas Dava-te um Pontapé"
Rose Byrne está nomeada para Melhor Atriz pela sua interpretação neste filme realizado por Mary Bronstein. O filme estreia-se nos cinemas portugueses a 19 de fevereiro.
"Guerreiras do K-Pop"
Nomeado para Melhor Filme de Animação, "Guerreiras do K-Pop" é realizado por Maggie Kang e Chris Appelhans. Pode ser visto na Netflix.
"Arco"
Realizado por Ugo Bienvenu, "Arco" está nomeado para Melhor Filme de Animação. Em exibição nos cinemas.
"Elio"
Com a chancela da Pixar e realizado por Adrian Molina, Domee Shi e Madeline Sharafian, "Elio" está nomeado para Melhor Filme de Animação. Está disponível na plataforma Disney+.
"Zootrópolis 2"
Está nomeado para Melhor Filme de Animação este filme realizado por Byron Howard e Jared Bush, e produzido pelos estúdios Walt Disney. Está em exibição nos cinemas.
E ainda:
- "Hora do Desaparecimento" - Amy Madigan nomeada para Melhor Atriz Secundária - HBO Max
- "A Vizinha Perfeita" - nomeado para Melhor Documentário - Netflix
- "Come See Me in the Good Light" - nomeado para Melhor Documentário - Apple TV
- "The Alabama Solution" - nomeado para Melhor Documentário - HBO Max
- "The Lost Bus" - nomeado para Melhores Efeitos Visuais - Apple TV
- "Avatar: Fogo e Fúria" - nomeado para Melhores Efeitos Visuais e Guarda-Roupa - nos cinemas
- "Todos os Quartos Vazios" - nomeado para Melhor Curta-Metragem Documental - Netflix
- "Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud" - nomeado para Melhor Curta-Metragem Documental - HBO Max
- "The Devil Is Busy" - nomeado para Melhor Curta-Metragem Documental - HBO Max
- "A Friend of Dorothy" - nomeado para Melhor Curta-Metragem em Live Action - Disney+
- "Retirement Plan" - nomeado para Melhor Curta-Metragem de Animação - Disney+