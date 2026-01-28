No cinema ou em casa: onde ver os filmes nomeados para os Óscares

CNN Portugal , MJC
Há 1h e 3min
Leonardo DiCaprio no filme "Batalha Atrás de Batalha"

O filme mais nomeado de sempre até dá para ver nas plataformas de streaming, mas há muito por onde escolher

A cerimónia de entrega dos Óscares acontece na noite de 15 de março. Até lá, tem muito tempo para ver todos os filmes nomeados.

"Pecadores"

O filme mais nomeado de sempre para os Óscares - 16 nomeações, incluindo para Melhor Filme - é realizado por Ryan Coogler e protagonizado por Michael B. Jordan, Delroy Lindo e Wunmi Mosaku.

Está disponível na plataforma de streaming HBO Max.

O ator Michael B. Jordan em "Pecadores" (DR)

"Batalha Atrás de Batalha"

Ainda está em alguns cinemas o filme realizado por Paul Thomas Anderson que tem 14 nomeações para os Óscares, entre as quais a de Melhor Filme, e que conta com a participação de Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, Sean Penn e Teyana Taylor.

Além disso está também disponível na HBO Max.

O ator Benicio del Toro em "Batalha Atrás de Batalha" (DR)

"Marty Supreme"

Realizado por Josh Safdie, com Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow, "Marty Supreme" tem nove nomeações para os Óscares, incluindo para Melhor Filme.

Pode ser visto nas salas de cinema depois de ter estreado a 22 de janeiro.

Timothée Chalamet no filme "Marty Supreme" (DR)

"Frankenstein"

Com nove nomeações, incluindo para Melhor Filme, "Frakenstein" é realizado por Guillermo del Toro e protagonizado por Oscar Isaac, Jacob Elordi e Mia Goth.

Pode ser visto na Netflix.

Oscar Isaac em "Frankenstein" (DR)

"Hamnet"

Dirigido por Chloé Zao, "Hamnet" conta com interpretações de Paul Mescal e Jessie Buckley. Está nomeado em oito categorias.

Estreia dia 5 de fevereiro nos cinemas.

Jessie Buckley e Paul Mescal no filme "Hamnet" (DR)

"O Agente Secreto"

O filme brasileiro "O Agente Secreto" tem quatro nomeações para os Óscares, entre as quais para Melhor Filme e Filme Internacional. Realizado por Kléber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura.

Já está disponível nos cinemas e chega depois do sucesso de "Ainda Estou Aqui".

O ator Wagner Moura no filme "O Agente Secreto" (DR)

"Valor Sentimental"

Também com nove nomeações, incluindo para Melhor Filme, o norueguês "Valor Sentimental" é realizado por Joachim Trier, com interpretações de Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Elle Fanning e Inga Ibsdotter.

Nos cinemas a partir desta quinta-feira, dia 29 de fevereiro.

Renate Reinsve e Elle Fanning no filme "Valor Sentimental" (DR)

"Sonhos e Comboios"

Realizado por Clint Bentley e protagonizado por Joel Edgerton e Felicity Jones, "Sonhos e Comboios" conseguiu quatro nomeações, incluindo para Melhor Filme.

Disponível na Netflix.

"F1: O Filme"

A grande surpresa na lista de nomeados para Melhor Filme. Realizado por Joseph Kosinski e protagonizado por Brad Pitt, "F1" tem quatro nomeações para os Óscares.

Pode ser visto na Apple TV.

"Foi Só um Acidente"

Nomeado para o Óscar de Melhor Filme Internacional em representação de França, "Foi Só um Acidente" é realizado pelo iraniano Jafar Panahi. Ainda pode ser visto em alguns cinemas.

Filme iraniano "Foi só um Acidente", de Jafar Panahi (DR)

"A Voz de Hind Rajab"

Realizado por Kaouther Ben Hania, "A Voz de Hind Rajab" está nomeado para Melhor Filme Internacional em representação da Tunísia. Tem estreia marcada nos cinemas portugueses para 12 de fevereiro.

"Song Sung Blue" 

Kate Hudson está nomeada para Melhor Atriz em "Song Sung Blue", onde contracena com Hugh Jackman. O filme é realizado por Craig Brewe e está em exibição nos cinemas.

"Se Eu Tivesse Pernas Dava-te um Pontapé"

Rose Byrne está nomeada para Melhor Atriz pela sua interpretação neste filme realizado por Mary Bronstein.  O filme estreia-se nos cinemas portugueses a 19 de fevereiro.

Rose Byrne no filme "Se Eu Tivesse Pernas Dava-te um Pontapé" (DR)

"Guerreiras do K-Pop"

Nomeado para Melhor Filme de Animação, "Guerreiras do K-Pop" é realizado por  Maggie Kang e Chris Appelhans. Pode ser visto na Netflix.

"Arco"

Realizado por Ugo Bienvenu, "Arco" está nomeado para Melhor Filme de Animação. Em exibição nos cinemas.

"Elio"

Com a chancela da Pixar e realizado por Adrian Molina, Domee Shi e Madeline Sharafian, "Elio" está nomeado para Melhor Filme de Animação. Está disponível na plataforma Disney+.

"Zootrópolis 2"

Está nomeado para Melhor Filme de Animação este filme realizado por Byron Howard e Jared Bush, e produzido pelos estúdios Walt Disney. Está em exibição nos cinemas.

Filme de animação "Zootrópolis 2" (DR)

E ainda:

  • "Hora do Desaparecimento" - Amy Madigan nomeada para Melhor Atriz Secundária - HBO Max
  • "A Vizinha Perfeita" - nomeado para Melhor Documentário - Netflix
  • "Come See Me in the Good Light" - nomeado para Melhor Documentário - Apple TV
  • "The Alabama Solution" - nomeado para Melhor Documentário - HBO Max
  • "The Lost Bus" - nomeado para Melhores Efeitos Visuais - Apple TV
  • "Avatar: Fogo e Fúria" - nomeado para Melhores Efeitos Visuais e Guarda-Roupa - nos cinemas
  • "Todos os Quartos Vazios" - nomeado para Melhor Curta-Metragem Documental - Netflix
  • "Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud" - nomeado para Melhor Curta-Metragem Documental - HBO Max
  • "The Devil Is Busy" - nomeado para Melhor Curta-Metragem Documental - HBO Max
  • "A Friend of Dorothy" -  nomeado para Melhor Curta-Metragem em Live Action - Disney+
  • "Retirement Plan" - nomeado para Melhor Curta-Metragem de Animação - Disney+
Temas: Óscares Pecadores Batalha Atrás de Batalha Hamnet Frankenstein

Relacionados

Quem vai ganhar os Óscares? Estes são os nomeados

Já foi o capitão Nascimento e o Pablo Escobar. Agora, Wagner Moura é o primeiro brasileiro nomeado ao Óscar de Melhor Ator

"O Agente Secreto" tem quatro nomeações para os Óscares - não é inédito mas é incrível

Artes

No cinema ou em casa: onde ver os filmes nomeados para os Óscares

Há 1h e 3min

"Batalha atrás de batalha" lidera nomeações aos BAFTA, seguido de "Pecadores"

Ontem às 13:17

Morreu António Chainho

Ontem às 11:06

"As coisas foram piorando quanto mais eu ignorava o problema": Kanye West faz pedido público de desculpa por ações que "destruíram a sua vida"

26 jan, 17:35
Mais Artes

Mais Lidas

Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes

26 jan, 15:14

IGAS abre inquérito ao presidente do INEM por suspeitas de pernoitar no próprio gabinete

26 jan, 19:12

Depressão Kristin desloca-se a 110 km/h e vai atingir Portugal entre a Figueira da Foz e Vila do Conde

Ontem às 15:22

"Depressão secundária" agrava depressão Joseph: sobe para seis os distritos sob aviso vermelho devido a ventos de mais de 100 km/h

Ontem às 09:46

"Situação muito difícil". Proteção Civil pede às pessoas para se manterem em casa na zona da cidade de Leiria

Hoje às 06:41

Proteção Civil em estado de prontidão máximo devido a "ciclogénese explosiva"

Ontem às 12:39

Rússia "esgotou stock" de blindados da Guerra Fria para substituir os mais de 9 mil que perdeu desde a invasão na Ucrânia

26 jan, 15:48

Kristin entrou em Portugal pela zona de Leiria e progrediu para o interior

Hoje às 08:04

Horas depois de superar marca histórica dos 5.000 dólares, ouro bate novo recorde

26 jan, 14:01

Indignação na Europa: Itália está furiosa com uma decisão dos EUA por causa dos Jogos Olímpicos de Inverno

Ontem às 14:16

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:20

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55