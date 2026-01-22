Quem vai ganhar os Óscares? Estes são os nomeados

A cerimónia de entrega dos Óscares está marcada para 15 de março

"Pecadores" (com 16 nomeações), "Batalha Atrás de Batalha" (14), "Sentimental Value" (10), "Marty Supreme" e "Frankenstein" (9) e "Hamnet" (8) são os principais filmes nomeados aos Óscares. Mas é preciso sublinhar a grande conquista de "O Agente Secreto", que conseguiu quatro nomeações - Melhor Filme, Filme Internacional, Casting (uma categoria nova) e Ator, para Wagner Moura.

Entre as surpresas encontra-se a nomeação de "F1" e "Sonhos e Comboios" na categoria de Melhor Filme. O filme com Brad Pitt consegui quatro nomeações no total (montam, som e efeitos visuais). "Sonhos e Comboios", com Joel Edgerton e Felicity Jones, também teve quatro nomeações (argumento adaptado, fotografia e canção original).

Para os Óscares deste ano eram elegíveis 317 longas-metragens, revelou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Para a categoria de Melhor Filme foram colocadas à votação 201 longas-metragens. A votação para as nomeações aconteceu entre 12 e 16 de janeiro, já depois de serem conhecidos os vencedores dos Globos de Ouro e dos Critic's Choice Awards.

A cerimónia dos Óscares deste ano está marcada para 15 de março e, pelo segundo ano consecutivo, será apresentada por Conan O'Brien.

Estes são os nomeados:

Melhor Filme

  • "Bugonia" 
  • "F1" 
  • "Frankenstein" 
  • "Hamnet" 
  • "Marty Supreme" 
  • "Batalha Atrás de Batalha" 
  • "O Agente Secreto" 
  • "Sentimental Value" 
  • "Pecadores" 
  • "Sonhos e Comboios" 

Melhor Realização

  • Chloe Zhao, "Hamnet" 
  • Josh Safdie, "Marty Supreme" 
  • Paul Thomas Anderson, "Batalha Atrás de Batalha" 
  • Joachim Trier, "Sentimental Value" 
  • Ryan Coogler, "Pecadores" 

Melhor Filme Internacional

  • “O Agente Secreto”, Brasil
  • “Foi só um Acidente”, França
  • “Sentimental Value”, Noruega
  • “Sirât”, Espanha
  • “A Voz de Hind Rajab”, Tunisia

Melhor Atriz

  • Jessie Buckley, "Hamnet" 
  • Rose Byrne, "If I Had Legs I'd Kick You" 
  • Kate Hudson, "Song Sung Blue" 
  • Renate Reinsve, "Sentimental Value" 
  • Emma Stone, "Bugonia" 

Melhor Ator

  • Timothee Chalamet, "Marty Supreme" 
  • Leonardo DiCaprio, "Batalha Atrás de Batalha" 
  • Ethan Hawke, "Blue Moon" 
  • Michael B. Jordan, "Pecadores" 
  • Wagner Moura, "O Agente Secreto" 

Melhor Atriz Secundária

  • Elle Fanning, "Sentimental Value"
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, "Sentimental Value"
  • Amy Madigan, "Hora do Desaparecimento"
  • Wunmi Mosaku, "Pecadores"
  • Teyana Taylor, "Batalha Atrás de Batalha"

Melhor Ator Secundário

  • Benicio Del Toro, "Batalha Atrás de Batalha"
  • Jacob Elordi, “Frankenstein” 
  • Delroy Lindo, “Pecadores” 
  • Sean Penn, "Batalha Atrás de Batalha"
  • Stellan Skarsgård, “Sentimental Value” 

Melhor Argumento Original

  • “Blue Moon”
  • “Foi Só Um Acidente”
  • “Marty Supreme”
  • “Sentimental Value”
  • “Pecadores”

Melhor Argumento Adaptado

  • “Bugonia”
  • “Frankenstein”
  • “Hamnet”
  • "Batalha Atrás de Batalha"
  • “Sonhos e Comboios"

Melhor Filme de Animação

  • "Arco" 
  • "Elio" 
  • "KPop Demon Hunters" 
  • "Little Amelie or the Character of Rain" 
  • "Zootopia 2" 

Melhor Documentário

  • "The Alabama Solution" 
  • "Come See Me in the Good Light" 
  • "Cutting Through Rocks" 
  • "Mr. Nobody Against Putin" 
  • "The Perfect Neighbor" 

Melhor Fotografia

  • “Frankenstein”
  • “Marty Supreme”
  • “Batalha Atrás de Batalha”
  • “Sentimental Value”
  • “Pecadores”
  • “Sonhos e Comboios”

Melhor Montagem

  • "F1" 
  • "Marty Supreme" 
  •  "Batalha Atrás de Batalha"
  • "Sentimental Value" 
  • "Pecadores" 

Melhor Casting

  • "Hamnet" 
  • "Marty Supreme" 
  • "Batalha Atrás de Batalha" 
  • "O Agente Secreto" 
  • "Pecadores" 

Melhor Banda Sonora Original

  • “Bugonia” 
  • “Frankenstein”
  • “Hamnet”
  • “Batalha Atrás de Batalha”
  • “Pecadores”

Melhor Canção Original

  • “Dear Me”, de “Diane Warren: Relentless”
  • “Golden”, de “KPop Demon Hunters” 
  • “I Lied To You”, de “Pecadores”
  • “Sweet Dreams Of Joy”, de “Viva Verdi!” 
  • “Train Dreams”, de “Sonhos e Comboios”

Melhor Som

  • “F1”
  • “Frankenstein”
  • “Batalha Atrás de Batalha”
  • “Pecadores”
  • “Sirât”

Melhores Efeitos Visuais

  • “Avatar: Fogo e Cinzas”
  • “F1” 
  • “Mundo Jurássico: o Renascimento”
  • “The Lost Bus” 
  • “Pecadores”

Melhor Design de Produção

  • “Frankenstein”
  • “Hamnet”
  • “Marty Supreme”
  • “Batalha Atrás de Batalha”
  • “Pecadores”

Melhor Guarda-roupa

  • "Avatar: Fogo e Cinzas" 
  • "Frankenstein" 
  • "Hamnet" 
  • "Marty Supreme" 
  • "Pecadores" 

Melhor Caracterização

  • “Frankenstein”
  • “Kokuho”
  • “Pecadores”
  • “The Smashing Machine: Coração de Lutador”
  • “A Meia-irmã Feia”

Melhor Curta-metragem em live action

  • “Butcher’s Stain”
  • “A Friend of Dorothy”
  • “Jane Austen’s Period Drama”
  • “The Singers”
  • “Two People Exchanging Saliva”

Melhor Curta-metragem de animação

  • “Butterfly”
  • “Forevergreen”
  • “The Girl Who Cried Pearls”
  • “The Shyness of Trees”
  • “The Three Sisters”

Melhor Curta-metragem documental

  • “All the Empty Rooms”
  • “Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”
  • “Children No More: “Were and Are Gone”” 
  • “The Devil Is Busy”
  • “Perfectly a Strangeness”

 

