Quem vai ganhar os Óscares? Estes são os nomeados

A cerimónia de entrega dos Óscares está marcada para 15 de março
"Pecadores" (com 16 nomeações), "Batalha Atrás de Batalha" (14), "Sentimental Value" (10), "Marty Supreme" e "Frankenstein" (9) e "Hamnet" (8) são os principais filmes nomeados aos Óscares. Mas é preciso sublinhar a grande conquista de "O Agente Secreto", que conseguiu quatro nomeações - Melhor Filme, Filme Internacional, Casting (uma categoria nova) e Ator, para Wagner Moura.
Entre as surpresas encontra-se a nomeação de "F1" e "Sonhos e Comboios" na categoria de Melhor Filme. O filme com Brad Pitt consegui quatro nomeações no total (montam, som e efeitos visuais). "Sonhos e Comboios", com Joel Edgerton e Felicity Jones, também teve quatro nomeações (argumento adaptado, fotografia e canção original).
Para os Óscares deste ano eram elegíveis 317 longas-metragens, revelou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Para a categoria de Melhor Filme foram colocadas à votação 201 longas-metragens. A votação para as nomeações aconteceu entre 12 e 16 de janeiro, já depois de serem conhecidos os vencedores dos Globos de Ouro e dos Critic's Choice Awards.
A cerimónia dos Óscares deste ano está marcada para 15 de março e, pelo segundo ano consecutivo, será apresentada por Conan O'Brien.
Estes são os nomeados:
Melhor Filme
- "Bugonia"
- "F1"
- "Frankenstein"
- "Hamnet"
- "Marty Supreme"
- "Batalha Atrás de Batalha"
- "O Agente Secreto"
- "Sentimental Value"
- "Pecadores"
- "Sonhos e Comboios"
Melhor Realização
- Chloe Zhao, "Hamnet"
- Josh Safdie, "Marty Supreme"
- Paul Thomas Anderson, "Batalha Atrás de Batalha"
- Joachim Trier, "Sentimental Value"
- Ryan Coogler, "Pecadores"
Melhor Filme Internacional
- “O Agente Secreto”, Brasil
- “Foi só um Acidente”, França
- “Sentimental Value”, Noruega
- “Sirât”, Espanha
- “A Voz de Hind Rajab”, Tunisia
Melhor Atriz
- Jessie Buckley, "Hamnet"
- Rose Byrne, "If I Had Legs I'd Kick You"
- Kate Hudson, "Song Sung Blue"
- Renate Reinsve, "Sentimental Value"
- Emma Stone, "Bugonia"
Melhor Ator
- Timothee Chalamet, "Marty Supreme"
- Leonardo DiCaprio, "Batalha Atrás de Batalha"
- Ethan Hawke, "Blue Moon"
- Michael B. Jordan, "Pecadores"
- Wagner Moura, "O Agente Secreto"
Melhor Atriz Secundária
- Elle Fanning, "Sentimental Value"
- Inga Ibsdotter Lilleaas, "Sentimental Value"
- Amy Madigan, "Hora do Desaparecimento"
- Wunmi Mosaku, "Pecadores"
- Teyana Taylor, "Batalha Atrás de Batalha"
Melhor Ator Secundário
- Benicio Del Toro, "Batalha Atrás de Batalha"
- Jacob Elordi, “Frankenstein”
- Delroy Lindo, “Pecadores”
- Sean Penn, "Batalha Atrás de Batalha"
- Stellan Skarsgård, “Sentimental Value”
Melhor Argumento Original
- “Blue Moon”
- “Foi Só Um Acidente”
- “Marty Supreme”
- “Sentimental Value”
- “Pecadores”
Melhor Argumento Adaptado
- “Bugonia”
- “Frankenstein”
- “Hamnet”
- "Batalha Atrás de Batalha"
- “Sonhos e Comboios"
Melhor Filme de Animação
- "Arco"
- "Elio"
- "KPop Demon Hunters"
- "Little Amelie or the Character of Rain"
- "Zootopia 2"
Melhor Documentário
- "The Alabama Solution"
- "Come See Me in the Good Light"
- "Cutting Through Rocks"
- "Mr. Nobody Against Putin"
- "The Perfect Neighbor"
Melhor Fotografia
- “Frankenstein”
- “Marty Supreme”
- “Batalha Atrás de Batalha”
- “Sentimental Value”
- “Pecadores”
- “Sonhos e Comboios”
Melhor Montagem
- "F1"
- "Marty Supreme"
- "Batalha Atrás de Batalha"
- "Sentimental Value"
- "Pecadores"
Melhor Casting
- "Hamnet"
- "Marty Supreme"
- "Batalha Atrás de Batalha"
- "O Agente Secreto"
- "Pecadores"
Melhor Banda Sonora Original
- “Bugonia”
- “Frankenstein”
- “Hamnet”
- “Batalha Atrás de Batalha”
- “Pecadores”
Melhor Canção Original
- “Dear Me”, de “Diane Warren: Relentless”
- “Golden”, de “KPop Demon Hunters”
- “I Lied To You”, de “Pecadores”
- “Sweet Dreams Of Joy”, de “Viva Verdi!”
- “Train Dreams”, de “Sonhos e Comboios”
Melhor Som
- “F1”
- “Frankenstein”
- “Batalha Atrás de Batalha”
- “Pecadores”
- “Sirât”
Melhores Efeitos Visuais
- “Avatar: Fogo e Cinzas”
- “F1”
- “Mundo Jurássico: o Renascimento”
- “The Lost Bus”
- “Pecadores”
Melhor Design de Produção
- “Frankenstein”
- “Hamnet”
- “Marty Supreme”
- “Batalha Atrás de Batalha”
- “Pecadores”
Melhor Guarda-roupa
- "Avatar: Fogo e Cinzas"
- "Frankenstein"
- "Hamnet"
- "Marty Supreme"
- "Pecadores"
Melhor Caracterização
- “Frankenstein”
- “Kokuho”
- “Pecadores”
- “The Smashing Machine: Coração de Lutador”
- “A Meia-irmã Feia”
Melhor Curta-metragem em live action
- “Butcher’s Stain”
- “A Friend of Dorothy”
- “Jane Austen’s Period Drama”
- “The Singers”
- “Two People Exchanging Saliva”
Melhor Curta-metragem de animação
- “Butterfly”
- “Forevergreen”
- “The Girl Who Cried Pearls”
- “The Shyness of Trees”
- “The Three Sisters”
Melhor Curta-metragem documental
- “All the Empty Rooms”
- “Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”
- “Children No More: “Were and Are Gone””
- “The Devil Is Busy”
- “Perfectly a Strangeness”