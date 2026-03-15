Dos vampiros de "Pecadores" à perna cabeluda de "O Agente Secreto": esta noite há Óscares

Há 1h e 40min

"Vampiros" é o recordista com 16 nomeações. Mas "Batalha Atrás de Batalha", "Hamnet", "Marty Supreme", "O Agente Secreto" e "Valor Sentimental" também estão entre os favoritos na competição para melhor filme

Apresentada pelo segundo ano consecutivo por Conan O'Brien, a 98ª edição dos Óscares terá lugar no Dolby Theatre, em Los Ageles, a partir das 23:00 deste domingo. As primeiras estrelas devem chegar à passadeira vermelha ainda antes das 21:00 (hora de Lisboa).

Veja aqui a lista de todos os nomeados

"Pecadores", o filme mais nomeado

Com 16 nomeações, "Pecadores" bateu o recorde do maior número de nomeações para os Óscares para um só filme. O recorde anterior (14) era partilhado por "All About Eve" (1950), "Titanic" (1997) e "La La Land" (2016). Isto significa que, mesmo sem a nomeação para a nova categoria de melhor casting, "Pecadores" teria ainda assim batido o recorde.

Esta é também a primeira vez que um filme de vampiros entra na lista de melhor filme. Michael B. Jordan interpreta dois irmãos gémeos que voltam à sua cidade natal com o objetivo de reconstruir a vida, mas que são atormentados por uma força maligna que traz à superfície medos e traumas.

Jordan (na foto em cima) é um dos mais fortes candidatos ao Óscar de melhor ator. Escrito e realizado por Ryan Coogler, "Pecadores" começou a temporada de prémios com o pé esquerdo e saindo como um dos derrotados da cerimónia dos Globos de Ouros, mas ganhou um novo alento para a corrida aos Óscares depois de ter sido um dos vencedores dos Bafta e dos Critics Choice Awards.

Wagner Moura, o primeiro ator brasileiro

O filme brasileiro "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, conseguiu superar o sucesso de "Ainda Estou Aqui", no ano passado, e estar nomeado em quatro categorias: melhor filme, filme internacional, ator e casting.

A ação de "O Agente Secreto" passa-se em 1977, no Recife. "Queria fazer uma investigação histórica do meu país, da minha cidade, de um momento muito particular do Brasil, que é os anos 70, quando existia um regime militar nada democrático", contou Kleber Mendonça Filho em entrevista à CNN Portugal. O realizador explicou algumas das referências feitas no filme, como a "perna cabeluda".

O elenco de "O Agente Secreto" junta atores consagrados com atores não profissionais, como a carismática Tânia Maria. E conta também com a participação da atriz portuguesa Isabél Zuaa. O protagonista Wagner Moura - que muitos conhecem como ator que interpretou Pablo Escobar na série "Narco" - é o primeiro brasileiro nomeado para um Óscar como melhor ator. Foi também o primeiro brasileiro a vencer o prémio de Melhor Ator no Festival de Cannes e o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme Dramático.

O ator Wagner Moura em "O Agene Secreto" (DR)

Paul Thomas Anderson, outra vez

Esta é a sétima vez que Paul Thomas Anderson vai estar na cerimónia dos Óscares à espera de ser chamado ao palco para receber um troféu. Esteve nomeado pelo argumento de "Boogie Nights" (1998) e de "Magnólia" (2000), voltou a estar nomeado como argumentista, realizador e produtor de "Haverá Sangue" (2008), como argumentista de "Vício Intrínseco" (2015), como realizador e produtor de "Linha Fantasma" (2018) e novamente com "Licorice Pizza" (2022). Mas nunca ganhou.

Desta vez, repete a dose com "Batalha Atrás de Batalha", que tem 13 nomeações, três das quais para PTA: argumento adaptado, realização e melhor filme.

Com a história de um pai e uma filha numa América distópica e conturbada, desenhada a partir do livro "Vineland" de Thomas Pynchon, "Batalha Atrás de Batalha" tem quatro atores nomeados para Óscares - Leonardo Di Caprio, Benicio del Toro, Sean Penn e Teyana Taylor - e está também nomeado para melhor casting.

Leonardo Di Caprio em "Batalha Atrás de Batalha" (DR)

Chloe Zhao, a única realizadora

Esta é uma edição dos Óscares com poucas mulheres nomeadas nas chamadas categorias principais. A exceção é Chloe Zaho, a única realizadora nomeada. Na categoria de melhor argumento original só não é a única porque escreveu o argumento de "Hamnet" em parceria com Maggie O'Farrell.

Chloe Zaho é também a primeira mulher a ser nomeada para melhor realização depois de já ter ganhado esse prémio - com "Nomadland". E é apenas a segunda mulher a garantir uma segunda nomeação na categoria, mas no outro caso, Jane Campion teve de esperar pela segunda nomeação para ganhar.

Ainda assim, é pouco provável Chloe Zao consiga a proeza de voltar a receber o Óscar de realização. "Hamnet", o filme que ficciona a vida do jovem Shakespeare (interpretado por Paul Mescal, não nomeado) e da sua mulher, Agnes, está nomeado em oito categorias e a sua melhor hipótese será na categoria de melhor atriz, com Jessie Buckley.

Ao centro, Jessie Buckley em "Hamnet" (DR)

Timothée Chalamet: à terceira é de vez?

Realizado por Josh Safdie, que coescreveu o argumento com Ronald Bronstein, "Marty Supreme" acompanha um ambicioso (mas pobre) jogador de ténis de mesa, na América dos anos 50, disposto a tudo para conquistar o seu lugar nos grandes torneios. Timothée Chalamet aprendeu a jogar ténis de mesa e treinou durante anos para interpretar Marty Mauser (vagamente baseado num jogador real, Marty Reisman).

As nove nomeações para "Marty Supreme" incluem uma nomeação para melhor ator para Timothée Chalamet que é agora, aos 30 anos, o ator mais jovem desde Marlon Brando, e o segundo mais jovem de sempre, a receber uma terceira nomeação para melhor ator. Já tinha sido nomeado pelas suas interpretações em 2018 por "Chama-me Pelo Teu Nome" e em 2025 por "Um Completo Desconhecido".

Timothée Chalamet já participou em oito filmes nomeados para melhor filme, o que não é um recorde, mas a velocidade com que isso aconteceu pode ser: demorou apenas nove anos para alcançar este feito. Além disso, recebeu também uma nomeação como produtor por "Marty Supreme", tornando-se a pessoa mais jovem a ser nomeada como produtor e ator no mesmo ano.

Thimothee Chalamet em "Marty Supreme" (DR)

Os atores de "Valor Sentimental"

O filme norueguês "Valor Sentimental", de Joachim Trier, tem nove nomeações - incluindo para melhor filme e filme internacional - e, à semelhança do que acontece com "Batalha Atrás de Batalha", tem quatro atores nomeados, o que é uma raridade para um filme não falado em inglês. É também o primeiro filme com quatro nomeações de representação depois de ter ficado de fora dos prémios do SAG - Screen Actores Guild (o sindicato dos atores).

Desde 1978 que não havia nenhuma atriz nórdica nomeada para a principal categoria de representação. Renate Reinsve quebra o longo jejum que se seguiu à brilhante carreira de Liv Ullmann e torna-se a segunda norueguesa a receber uma nomeação para o Óscar de melhor atriz.

Da mesma forma, Stellan Skarsgård é apenas o segundo sueco a concorrer ao prémio de melhor ator secundário.

Inga Ibsdottir Lilleas é a primeira norueguesa nomeada na categoria de atriz secundária. Já quarta nomeada do filme, também como secundária, é a atriz norte-americana Elle Fanning.

Joachim Trier está nomeado para melhor realização e melhor argumento original (em parceria com Eskil Vogt) - mas esta não é a sua primeira vez nos Óscares. "A Pior Pessoa do Mundo" (2021), também protagonizado Renate Reinsve, esteve nomeado para melhor filme internacional e melhor argumento.

Renate Reinsve e Inga Ibsdotter no filme "Valor Sentimental" (DR)

Irão, Ucrânia, Gaza: a guerra também vai estar nos Óscares

O mundo está em guerra, mas em Hollywood a noite será de gala. Se for como no ano passado, não se antecipam grandes gestos ou discursos políticos. Mas a guerra vai estar presente na cerimónia através de dois filmes.

"Foi só um acidente", do realizador iraniano Jafar Panahi, está nomeado para melhor filme internacional e melhor argumento. Panahi é um realizador antirregime, que já esteve proibido de filmar e teve o seu passaporte suspenso, por isso "Foi Só um Acidente" estará nos Óscares em representação da França, que produziu o filme. Este é um filme que aborda o trauma dos presos políticos no Irão.

"Foi Só um Acidente", de Jafar Panahi (DR)

Já o documentário "Cutting Through Rocks" (“Abrindo Caminho Através das Rochas), de Sara Khaki e Mohammadreza Eyni, acompanha Sara Shahverdi, a primeira mulher eleita para a assembleia da sua aldeia e uma ativista pelos direitos das mulheres no Irão.

Os realizadores esperavam levar Shahverdi a Los Angeles, mas tal não vai acontecer: "Devido à proibição de vistos dos EUA para cidadãos iranianos, juntamente com as muitas circunstâncias em curso no Irão, Sara Shahverdi não poderá estar presente nos Óscares. Estávamos realmente à espera de estar juntos depois de oito anos a trabalhar lado a lado neste filme, mas infelizmente, isso não será possível", escreveram nas redes sociais.

Também nomeado na categoria de melhor documentário está o filme "Mr. Nobody Against Putin", filme correalizado por um professor de uma escola básica na Rússia e que mostra como as escolas do país tiveram que alterar os seus currículos para incorporar a doutrina anti-Ucrânia e incutir nos mais novos o apoio às ambições militares do presidente Vladimir Putin.

A concorrer para o Óscar de melhor curta-metragem documental encontramos "Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud" ("Armando apenas com uma câmara: a vida e a morte de Brent Renaud"), uma homenagem ao jornalista Brent Renaud que morreu durante um ataque na Ucrânia, em 2022. O filme é realizado pelo seu irmão e companheiro de trabalho Craig Renaud.

Finalmente, Gaza. Nomeada para melhor curta-metragem documental, "Children No More: Were and Are Gone" é um filme sobre um protesto iniciado em março de 2025 em Telavive por um grupo de israelitas contra a guerra em Gaza, lembrando as muitas crianças que foram mortas neste conflito. Uma dessas crianças foi Hind Rajib. A menina palestiniana de cinco anos que estava a fugir da zona ocupada com a família quando o carro em que seguiam foi atingido pelas Forças de Defesa de Israel. Quando a menina começou a falar com os assistentes de emergência do Crescente Vermelho os outros seis familiares que estavam no veículo já tinham morrido. Depois de três horas de negociações, a organização conseguiu finalmente uma rota segura para enviar uma ambulância e resgatar a criança. Mas um novo ataque israelita matou Hind Rajab e os dois paramédicos que seguiam na ambulância. "A Voz de Hind Rajab" é o filme da Tunísia que compete na categoria de melhor filme internacional. O filme usa os sons reais dessa chamada telefónica.