Mundial 2026: a lista dos melhores marcadores

Lista dos marcadores da 23.ª edição do Campeonato do Mundo de futebol, que começou em 11 de junho e termina em 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá
Dois (2) golos
Kai Havertz (Alemanha)
Folarin Balogun (Estados Unidos)
Elijah Just (Nova Zelândia)
Yasin Ayari (Suécia)
Um (1) golo
Deniz Undav (Alemanha)
Felix Nmecha (Alemanha)
Jamal Musiala (Alemanha)
Nathaniel Brown (Alemanha)
Nico Schlotterbeck (Alemanha)
Abdulelah Al-Amri (Arábia Saudita)
Connor Metcalfe (Austrália)
Nestory Irankunda (Austrália)
Jovo Lukic (Bósnia-Herzegovina)
Vinicius Júnior (Brasil)
Cyle Larin (Canadá)
Hwang Inbeom (Coreia do Sul)
Oh Hyeongyu (Coreia do Sul)
Amad Diallo (Costa do Marfim)
Livano Comenencia (Curaçau)
Eman Ashour (Egito)
John McGinn (Escócia)
Giovanni Reyna (Estados Unidos)
Mohammad Mohebbi (Irão)
Ramin Rezaeian (Irão)
Daichi Kamada (Japão)
Keito Nakamura (Japão)
Ismael Saibari (Marrocos)
Julián Quiñones (México)
Raúl Jiménez (México)
Crysencio Summerville (Países Baixos)
Virgil van Dijk (Países Baixos)
Mauricio Prado (Paraguai)
Ladislav Krejci (República Checa)
Alexander Isak (Suécia)
Mattias Svanberg (Suécia)
Viktor Gÿokeres (Suécia)
Breel Embolo (Suíça)
Omar Rekik (Tunísia)
Maxi Araújo (Uruguai)
Autogolos
Mohamed Hany (Egito) a favor da Bélgica
Damian Bobadilla (Paraguai) a favor dos Estados Unidos
Miro Muheim (Suíça) a favor do Catar