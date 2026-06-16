MUNDIAL 2026

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Mundial 2026: a lista dos melhores marcadores

Agência Lusa , CM
Há 59 min
Jogadores de Cabo Verde celebram empate com Espanha no Mundial 2026 (AP Photo/Erik S. Lesser)
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Lista dos marcadores da 23.ª edição do Campeonato do Mundo de futebol, que começou em 11 de junho e termina em 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá

 

Dois (2) golos

Kai Havertz (Alemanha)

Folarin Balogun (Estados Unidos)

Elijah Just (Nova Zelândia)

Yasin Ayari (Suécia)

 

Um (1) golo

Deniz Undav (Alemanha)

Felix Nmecha (Alemanha)

Jamal Musiala (Alemanha)

Nathaniel Brown (Alemanha)

Nico Schlotterbeck (Alemanha)

Abdulelah Al-Amri (Arábia Saudita)

Connor Metcalfe (Austrália)

Nestory Irankunda (Austrália)

Jovo Lukic (Bósnia-Herzegovina)

Vinicius Júnior (Brasil)

Cyle Larin (Canadá)

Hwang Inbeom (Coreia do Sul)

Oh Hyeongyu (Coreia do Sul)

Amad Diallo (Costa do Marfim)

Livano Comenencia (Curaçau)

Eman Ashour (Egito)

John McGinn (Escócia)

Giovanni Reyna (Estados Unidos)

Mohammad Mohebbi (Irão)

Ramin Rezaeian (Irão)

Daichi Kamada (Japão)

Keito Nakamura (Japão)

Ismael Saibari (Marrocos)

Julián Quiñones (México)

Raúl Jiménez (México)

Crysencio Summerville (Países Baixos)

Virgil van Dijk (Países Baixos)

Mauricio Prado (Paraguai)

Ladislav Krejci (República Checa)

Alexander Isak (Suécia)

Mattias Svanberg (Suécia)

Viktor Gÿokeres (Suécia)

Breel Embolo (Suíça)

Omar Rekik (Tunísia)

Maxi Araújo (Uruguai)

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Autogolos

Mohamed Hany (Egito) a favor da Bélgica

Damian Bobadilla (Paraguai) a favor dos Estados Unidos

Miro Muheim (Suíça) a favor do Catar

 

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Temas: Os melhores marcadores do mundial Marcadores mundial Goleadores Mundial Mundial 2026 Seleção

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Mundial 2026: o calendário de todos os jogos
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