OMS não sabe onde estão mais de 80 passageiros do voo em que viajou uma mulher que morreu com hantavírus

Há 3h e 7min

Mulher era companheira de um passageiro que morreu com o vírus a bordo do cruzeiro Hondius

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou esta terça-feira que está a tentar localizar os mais de 80 passageiros que estiveram a bordo do voo para Joanesburgo juntamente com uma mulher holandesa que morreu infetada com hantavírus.

A vítima mortal morreu num hospital de Joanesburgo, depois de ter viajado de avião vinda da ilha de Santa Helena.

A mulher era a companheira do homem de 70 anos que morreu a bordo do navio com hantavirus, mas desembarcou na ilha de Santa Helena, no dia 24 de abril, por estar “com sintomas gastrointestinais”.

No dia seguinte rumou de avião para Joanesburgo, na África do Sul. De acordo com a OMS, a holandesa acabou por falecer no dia 26 de abril, sendo que a doença só foi confirmada, por um exame PCR, no dia 4 de maio.

Agora, a OMS está a tentar identificar todos os 82 passageiros do voo operado pela companhia sul-africana Airlink no dia 25 de abril.

A informação foi confirmada por Karin Murray, diretora de vendas e marketing da Airlink à AFP, acrescentando que as autoridades sul-africana pediram à transportadora para notificar todos os passageiros de que deveriam entrar em contacto com as autoridades de saúde.