Emissora pública austríaca testa criptografia quântica como proteção contra IA

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Como a segurança quântica significa que qualquer tentativa de interferir nas transmissões é detetada de imediato, esta tecnologia "estabelece novos padrões de qualidade, transparência e credibilidade na era digital"

A emissora pública austríaca, ORF, realizou na segunda-feira a sua primeira transmissão protegida por criptografia quântica a partir do Parlamento, um projeto pioneiro para proteção contra potenciais ciberataques e distorções geradas por inteligência artificial (IA).

"Esta transmissão marca um ponto de viragem no tratamento de informação sensível na democracia, nos media e na economia", realçou o porta-voz do Parlamento austríaco, Karl-Heinz Grundböck.

Trata-se de um projeto-piloto para testar a criptografia quântica em condições reais e posicionar o Parlamento como uma "fonte de informação fiável" contra ameaças futuras, como a utilização de IA para manipular sinais em direto ou realizar ciberataques avançados.

O sinal de televisão foi hoje transmitido do edifício do Parlamento para os estúdios da ORF em Viena, garantindo uma transmissão em direto totalmente segura, segundo comunicados divulgados pela estação e pelo Parlamento.

"Em tempos de crescentes ciberameaças e desinformação direcionada, esta tecnologia constitui um escudo protetor adicional para a credibilidade dos sistemas democráticos", enfatizou Grundböck.

Como a segurança quântica significa que qualquer tentativa de interferir nas transmissões é detetada de imediato, esta tecnologia "estabelece novos padrões de qualidade, transparência e credibilidade na era digital", observou, por sua vez, Harald Kräuter, diretor técnico da estação pública.

Ao contrário da criptografia tradicional que utiliza algoritmos matemáticos, esta tecnologia gera pares de fotões utilizando uma fonte de luz especial, que são depois enviados através de uma ligação de fibra ótica separada tanto para o Parlamento como para a ORF (a emissora pública francesa).

Estas partículas são medidas em ambas as extremidades e, se os seus estados coincidirem, é atribuída uma chave secreta partilhada.

Qualquer tentativa de intercetar a transmissão altera inevitavelmente o estado dos fotões e é detetada instantaneamente, interrompendo assim a geração da chave.

O projeto envolve a Big Blue Marble, uma empresa especializada em radiodifusão, e a zerothird, dedicada à criptografia quântica.