Enfermeiros acusam direção do SNS de travar projeto de acompanhamento de grávidas

Agência Lusa , AM
Há 1h e 21min
Grávida

A medida pretendia reforçar o acesso a cuidados de saúde para grávidas sem médico de família, mas divergências sobre competências clínicas estão a impedir a sua aplicação no terreno

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Ordem dos Enfermeiros acusou esta quarta-feira a direção executiva do SNS (DE-SNS) de travar o projeto para que enfermeiros especialistas possam acompanhar grávidas de baixo risco ao considerar que apenas médicos podem prescrever medicamentos e pedir exames.

“A decisão da DE-SNS, ao contrariar uma medida já aprovada pelo Ministério da Saúde, impede o acesso de mulheres grávidas ao acompanhamento regular a que têm direito”, disse, citado em comunicado, o bastonário da Ordem dos Enfermeiros (OE), Luís Filipe Barreira, indicando que a DE-SNS não pode mudar uma decisão política “nem criar entraves que a impeçam de produzir efeitos”.

Segundo a OE, está em causa “a implementação, no terreno” do projeto de vigilância da gravidez de baixo risco realizada por enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde materna e obstétrica (EEESMO), em centros de saúde integrados em Unidades Locais de Saúde com baixa cobertura de médicos de Medicina Geral e Familiar.

O modelo, que visa grávidas sem médico de família, assegura aos EEESMO o acesso efetivo aos instrumentos clínicos necessários à prestação de cuidados completos, com a devida autonomia, designadamente requisitar exames complementares de diagnóstico, laboratoriais, imagiológicos, prescrever medicamentos, emitir certificados de gravidez e emitir cheques-dentista.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O projeto prevê ainda que enfermeiros especialistas possam aceder e realizar os demais procedimentos clínicos necessários durante a gravidez, assegurando o respetivo registo clínico nos sistemas de informação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a continuidade assistencial.

Para a Ordem dos Enfermeiros, a interpretação da DE-SNS “retira a utilidade prática a uma medida criada precisamente para aumentar o acesso aos cuidados de saúde”.

“A medida é feita para fazer face à falta de médicos de família no atendimento a estas grávidas. Se exigirmos a sua [médicos] participação no processo, não terá qualquer efeito”, disse o bastonário da OE, citado no comunicado, que apela para a intervenção urgente da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, para garantir o cumprimento do projeto.

A entrada em vigor do projeto, em 10 de fevereiro, vem acompanhada pela criação de uma Comissão de Acompanhamento, constituída por um elemento da DE-SNS, que preside à Comissão, um elemento de cada Unidade Local de Saúde que adotou a iniciativa, um elemento da Comissão Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente (CNSMCA), dois elementos nomeados pela Ordem dos Médicos e dois elementos nomeados pela Ordem dos Enfermeiros.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Ordem dos Enfermeiros disse que deixou de fazer parte da representação na Comissão, indicando que não existem condições para continuar e que “não assume qualquer responsabilidade sobre os documentos ou decisões que venham a ser tomados nesse âmbito”.

A leitura da DE-SNS, sobre a prescrição de medicamentos, relatada pela Ordem dos Enfermeiros, também é defendida pela Ordem dos Médicos (OM).

No dia 9 de fevereiro, data em que o despacho do projeto foi publicado em Diário da República, a OM disse, em comunicado, que "a prescrição e a interpretação clínica de exames complementares de diagnóstico constituem atos médicos exclusivos, devendo manter-se sob responsabilidade do médico”.

O projeto pretende reforçar a acessibilidade e equidade no acesso à vigilância da gravidez de baixo risco, promover a continuidade dos cuidados na gravidez e puerpério (pós-parto) e assegurar a prestação de cuidados de saúde seguros, de qualidade e baseados nas orientações clínicas em vigor, promovendo o trabalho em equipa de saúde familiar.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Ordem Saude SNS Grávidas Enfermeiros
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Saúde

Enfermeiros acusam direção do SNS de travar projeto de acompanhamento de grávidas

Há 1h e 21min

Medicamentos para esclerose múltipla e hiperatividade entre os proibidos de exportar

Há 3h e 6min

Gastos em horas extras e tarefeiros somam 745 milhões de euros só num ano

Há 3h e 50min

Hospitais impedem acompanhantes nas urgências apesar da lei e 2026 já conta com 185 queixas

Hoje às 07:11
Mais Saúde

Mais Lidas

Governo vai reativar Brigada de Trânsito da GNR

Ontem às 23:57

Usa chave do carro para perfurar pescoço de polícia durante operação STOP em Lisboa

Ontem às 06:30

Isalina, a última transumante: no princípio do mundo, a mudança sobe devagar

Ontem às 07:00

Universidades russas "estão a fazer de tudo" para enviar estudantes para a guerra na Ucrânia. Entre as promessas, só a do dinheiro é que "provavelmente se concretizará"

Ontem às 12:19

Euromilhões: esta é a chave que vale 115 milhões

Ontem às 20:26

IGAS confirma atraso "incompreensível" no socorro a homem que desmaiou a 20 metros do hospital e ficou 30 minutos a aguardar ambulância para entrar na urgência

Hoje às 07:00

Há um novo parque de estacionamento em Lisboa com quase 400 lugares - e é gratuito, mas só para alguns

Ontem às 13:30

Assalto armado a agência bancária de Vila Nova de Gaia. Há dois feridos

Ontem às 12:19

Doadores dos partidos e campanhas passam a ser secretos

Ontem às 21:53

PODCAST | Fúria Épica

Hoje às 06:00

"É uma facada nas costas": jovem ucraniano recrutado pela Rússia para atacar o próprio país em troca de mil euros

12 abr, 11:32

"André Ventura, acha que houve guerra colonial ou guerra do ultramar?" "Um pouco de tudo." "Um pouco de tudo não é resposta" (transcrição + excertos + íntegra)

Ontem às 10:53