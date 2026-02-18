"Desafio do paracetamol" nas redes sociais tem risco de morte, alerta Ordem dos Médicos

Agência Lusa
Há 1h e 22min
Paracetamol (GettyImages)

"Nas primeiras horas, e até no primeiro dia, pode não haver sintomas relevantes. Essa aparente normalidade é enganadora e leva a atrasos perigosos no tratamento", diz a Ordem

A Ordem dos Médicos alertou esta quarta-feira que a ingestão deliberada de doses elevadas de paracetamol, que está a ser promovida em redes sociais, constitui um risco sério e potencialmente fatal.

Em comunicado, o Colégio de Farmacologia Clínica e o Colégio de Pediatria da OM explicam que, embora o paracetamol seja seguro em doses terapêuticas, a sobredosagem pode levar à falência do fígado, necessidade de cuidados intensivos e, em casos extremos, a transplante hepático.

Em causa está o chamado "desafio do paracetamol", uma espécie de competição entre jovens na qual é incentivada a toma deliberada de doses elevadas deste fármaco.

Um dos maiores riscos apontados pelos especialistas é a ausência de sintomas imediatos.

"Nas primeiras horas, e até no primeiro dia, pode não haver sintomas relevantes. Essa aparente normalidade é enganadora e leva a atrasos perigosos no tratamento", alerta a Ordem.

Face à gravidade do desafio, a OM apela diretamente às plataformas digitais, escolas e autoridades para que identifiquem e removam estes conteúdos.

Pede ainda aos pais que reforcem a literacia sobre a segurança dos medicamentos junto dos mais jovens.

Em caso de suspeitas de ingestão excessiva, a recomendação dos médicos é não esperar pelo aparecimento de sintomas e contactar imediatamente o Centro de Informação Antivenenos CIAV (800 250 250) ou o 112.

A OM refere que a Direção Executiva do SNS e as Unidades Locais de Saúde (ULS) já foram alertadas para a necessidade de prontidão na resposta a estes quadros clínicos.

O "desafio paracetamol" é um fenómeno que tem vindo a ser observado em diversos países europeus, como a Alemanha, a Bélgica, a Espanha, a França e a Suíça, segundo a OF.

