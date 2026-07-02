"Tiveram o susto da vida deles. Foram 20 minutos a levar pancadas": orcas voltam a atacar veleiro ao largo de Cascais

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O resgate revelou-se complicado devido ao estado do mar, tendo o cabo de reboque partido durante a operação

Um novo episódio de interação entre orcas e um veleiro foi registado na manhã desta quinta-feira ao largo da Praia do Guincho, em Cascais. O incidente ocorreu pelas 09:30 e obrigou à mobilização de meios de assistência, numa altura em que este tipo de ocorrências tem voltado a acontecer nas últimas semanas.

A bordo seguia um casal que ia participar numa regata no Norte do país. Segundo a equipa de observação de cetáceos que prestou auxílio no local, as orcas danificaram o leme do veleiro, deixando a embarcação sem capacidade de manobra. Apesar dos estragos, não se registou entrada de água nem qualquer risco de afundamento.

“Tiveram o susto da vida deles. Foram 20 minutos a levar pancadas”, relatou um dos elementos da equipa de assistência. O mesmo responsável explicou que a embarcação de observação saiu de Lisboa para prestar ajuda, uma vez que o Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) não conseguia chegar de imediato à zona.

As imagens do incidente foram captadas pela Mercedes Benz Oceanic Lounge.

O resgate, feito pelo Instituto de Socorros a Náufragos, revelou-se ainda mais complicado devido ao estado do mar, tendo o cabo de reboque partido durante a operação. As equipas tentaram posteriormente retomar o reboque, prevendo uma viagem de entre uma hora e meia e duas horas até à Marina de Cascais.