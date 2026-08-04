Tempestade Kristin: compensação às concessionárias por portagens sai do Orçamento do Estado

Agência Lusa , MSM
Há 49 min
Portagens
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

O Governo publicou o mecanismo que permite pagar a parte da perda de receita assumida pelo Estado

O pagamento do Estado às concessionárias das autoestradas para compensar parte da isenção de portagens, atribuída em fevereiro nas zonas afetadas pela tempestade Kristin, sairá do Orçamento do Estado, segundo o decreto-lei publicado esta terça-feira.

Foi publicado esta terça-feira em Diário da República o decreto-lei que altera o de 13 de fevereiro, segundo o qual "os encargos resultantes dos pagamentos devidos às concessionárias resultantes da atribuição da isenção de portagens a cargo do Estado são suportados diretamente pelo Orçamento do Estado, a processar pela Entidade do Tesouro e Finanças (ETF)".

No início do ano, na sequência das tempestades que afetaram sobretudo a região Centro, o Estado isentou de portagens (entre 04 de 15 de fevereiro) algumas vias, já então ficando estabelecido que as concessionárias suportariam 30% das perdas e que o Estado depois as compensaria pelos restantes 70%.

Com o diploma publicado esta terça-feira, o Governo explicita que as verbas para compensar as empresas diretamente do Orçamento do Estado.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"Considerando a especial natureza da isenção de portagem concedida ao abrigo do Decreto-Lei n.º 40-B/2026, de 13 de fevereiro, que decorreu de circunstâncias reconhecidamente excecionais, e que tal isenção vigorou apenas durante um período curto e delimitado no tempo, e tendo as concessionárias que detêm a receita de portagem das autoestradas da zona afetada (...) suportado uma parte (30%) da perda de receita de portagem que a isenção concedida significou, importa agora que o Estado encontre um mecanismo de pagamento da parte que ficou a seu cargo (70 %), mecanismo que não ficou de imediato previsto nas disposições do Decreto-Lei n.º 40-B/2026, de 13 de fevereiro", lê-se no diploma hoje publicado.

Esse mecanismo passará, então, pelo pagamento através do Orçamento do Estado.

As concessionárias cujos troços de autoestradas estiveram temporariamente isentos de portagens são as Autoestradas do Atlântico Concessões Rodoviárias de Portugal, BCR - Brisa Concessão Rodoviária, Brisal Autoestradas do Litoral e Infraestruturas de Portugal.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O decreto-lei explica ainda que cabe às concessionárias apurar o valor a pagar pelo Estado e remeter a informação (assim como documentos comprovatórios) à Infraestruturas de Portugal. Caberá depois à Infraestruturas de Portugal fazer os pagamentos após receber o valor da ETF.

A fiscalização dos valores caberá à Inspeção-Geral de Finanças.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Orçamento do Estado Portagens Autoestradas Finanças Kristin
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Governo

Tempestade Kristin: compensação às concessionárias por portagens sai do Orçamento do Estado

Há 49 min

Procuradoria Europeia investiga adjudicações de obras de Luís Neves

Ontem às 21:15
05:51

"A digitalização dos exames gerou instabilidade no sistema educativo e ansiedade nos alunos"

Ontem às 15:49

Governo explica subida da dívida pública e garante descida para 87,5% do PIB em 2026

Ontem às 13:32
Mais Governo

Mais Lidas

Motociclista morre após colisão com camião na Ponte 25 de Abril. Trânsito esteve cortado

2 ago, 19:37

Transporta 49,5 quilogramas de explosivo e pode atingir 650 km/h: Rússia avança para a produção em série do novo míssil de cruzeiro S8000 Banderol

Ontem às 11:13

"Nunca tínhamos visto nada assim": Rússia abate "raro" drone português

Ontem às 19:18

Confirmadas as primeiras mortes num surto de ciclosporíase nos EUA

Ontem às 18:04

"Pagaram a Marrocos para invadir Espanha", acusa ex-apoiante de Trump. O projeto-lei aprovado há duas semanas que define Ceuta como "território marroquino"

Ontem às 13:52

Menino de dois anos encontrado com vida após várias horas desaparecido em Vila Franca de Xira

Ontem às 08:23

Três mulheres furtam supermercado no Porto e agridem funcionária para fugir

Ontem às 08:34

Discussão entre funcionários termina em esfaqueamento em restaurante no Porto

Ontem às 16:14

Mercadona despediu funcionário após contratar detetive para o seguir. Agora vai ter de readmiti-lo

Ontem às 17:06

Homem esfaqueado após desentendimento no trânsito no centro do Porto. Suspeito em fuga

Ontem às 15:56

Inspeção deteta irregularidades na Universidade Fernando Pessoa: 52 alunos podem ver as suas matrículas anuladas

Ontem às 07:22

Procuradoria Europeia investiga adjudicações de obras de Luís Neves

Ontem às 21:15