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Médicos operam no útero materno feto com os intestinos fora do corpo em Espanha

Agência Lusa , TFR
Há 2h e 36min
Médicos (imagem Getty)
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Os médicos que acompanhavam a gravidez da mãe, de 20 anos, detetaram a malformação durante uma ecografia realizada às 20 semanas de gestação

Uma equipa de dois hospitais de Barcelona operaram um feto de 700 gramas ainda no útero da mãe para corrigir uma malformação congénita que fazia com que os intestinos se desenvolvessem para fora do corpo, procedimento pioneiro na Europa.

Seis semanas após a cirurgia, o bebé nasceu sem complicações, explicaram na quinta-feira os médicos responsáveis pela cirurgia fetal, do consórcio BCNatal.

A malformação do bebé, denominada gastrosquise, é rara e consiste na protrusão dos intestinos da parede abdominal, à direita do cordão umbilical, que não fecha corretamente durante a gravidez.

Devido à gravidade do caso, o feto foi operado ao útero da mãe às 28 semanas de gestação para evitar danos irreversíveis no bebé.

Os médicos que acompanhavam a gravidez da mãe, de 20 anos, detetaram a malformação durante uma ecografia realizada às 20 semanas de gestação.

O BCNatal é um consórcio constituído pelos hospitais Sant Joan de Déu e Clínic, um centro de referência em obstetrícia e medicina fetal.

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Temas: Operação Espanha Bebé Barcelona Feto
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