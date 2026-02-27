FC Porto
90'+5'
2 - 1
Arouca
Sporting
20:45
0 - 0
Estoril

Ordem dos Advogados nomeia advogado para Sócrates, que se queixa de ter sabido pela comunicação social

CNN Portugal , AG
Há 1h e 28min
José Sócrates chega ao tribunal (Lusa/ Rodrigo Antunes)

É o oitavo advogado, entre escolhidos e oficiosos, em 12 anos de processo

Foi atribuído um novo advogado oficioso a José Sócrates para a Operação Marquês. A Ordem dos Advogados, que foi instada pela juíza a indicar novo representante depois da renúncia de Sara Leitão Moreira, nomeou Marco António Amaro para este ofício.

O advogado tem agora um prazo de 10 dias para consultar o processo, o tempo dado pela juíza para tal, ainda que o antigo primeiro-ministro tenha pedido cerca de quatro meses.

O reinício do julgamento está marcado para dia 17 de março, mas José Sócrates tem até dia 18 para escolher um advogado contratado, se o quiser fazer, como fez das outras vezes com José Ramos, Inês Louro ou Ana Velho.

Entre os advogados que escolheu, do malogrado João Araújo até Sara Leitão Moreira, passando por Pedro Delille e José Preto, José Sócrates vai para o oitavo advogado em 12 anos de um longo processo.

Em reação à notícia, o antigo primeiro-ministro garantiu que não sabia, lamentando só ter tido conhecimento através da comunicação social. "Extraordinário país este em que um cidadão fica a saber quem é o seu advogado pelas televisões, antes mesmo de ser notificado pelo tribunal e lhe ser dado o prazo legal para constituir novo advogado. Subimos então a um novo patamar na degradação do estado de direito - agora é a própria Ordem dos Advogados que sanciona uma condição de um prazo de dez dias como tempo necessário de preparação da defesa", reagiu, através de uma nota a que a CNN Portugal teve acesso.

"Trezentas mil folhas, duzentos volumes, cento e vinte e seis apensos, duzentas e catorze buscas, quatrocentas horas de escutas - e dez dias para preparar a defesa.

O prestimoso bastonário dos advogados já tinha apoiado a solução de uma defensora oficiosa que nem sequer se deu ao trabalho de levantar o processo na secretaria do tribunal. Também já tinha reconhecido que dez dias não era suficiente para preparara a defesa,  embora, como está bem de ver, a concordância lógica não seja o seu forte. Agora, obedientemente, indicou um substituto, cumprindo, assim, com distinção, o seu papel de primeiro defensor dos direitos e das garantias individuais", pode ainda ler-se.

Temas: Operação Marquês José Sócrates Advogado Marco António Amaro

Crime e Justiça

Grupo que assaltou banco em Leiria no dia do apagão vai ficar seis anos preso

Há 21 min

Ordem dos Advogados nomeia advogado para Sócrates, que se queixa de ter sabido pela comunicação social

Há 1h e 28min

Guimarães: jovem abusava das duas irmãs de cinco anos quando tomava conta delas

Há 2h e 37min

Homem raptou e violou outros dois homens a quem tentou extorquir dinheiro em Santarém

Há 2h e 41min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

PSP trava entrada de cocaína em Portugal: droga estava colada às pernas de dois passageiros provenientes do Brasil

Ontem às 16:32

Piloto de caça norte-americano detido nos EUA por alegado treino da Força Aérea chinesa

Ontem às 06:53

Portugal deve evitar um "irritante" com os EUA mas o cenário muda se houver bombardeiros a descolar das Lajes

Ontem às 22:00

Grande empresa norte-americana vai despedir 40% dos funcionários. O motivo: Inteligência Artificial

Hoje às 00:02

Portugal tem "a obrigação de exigir aos EUA uma explicação" para a "maior intensidade" dos movimentos na Base das Lajes

25 fev, 21:37

Conseguiu outra vez: russa que embarcou sem bilhete para Paris apanhada em caso igual - desta vez foi de Newark para Milão

Ontem às 20:40

FBI executa mandado de busca na casa do português que lidera escolas em Los Angeles

25 fev, 18:52

Da "pobreza dramática" em Portugal à homenagem de Obama: este é o português que agora é alvo do FBI

Hoje às 08:00

A arrogância dos EUA pode levar a uma catástrofe no Irão

Ontem às 19:35

Descida de juros volta a fazer cair prestação a pagar ao banco, mas há quem tenha a fatura agravada

Hoje às 07:00

Sorteio feito: Sporting contra o Bodø/Glimt - se passar tem Arsenal, Leverkusen, Atleti, Spurs, Barça e Newcastle no caminho

Hoje às 11:12

Um dia a casa cai-nos em cima. Porque andam prédios a vir abaixo sozinhos?

Hoje às 09:29