As escutas e os avisos a Sócrates, os erros fatais que identificaram alvos e a guerra dos investigadores na operação Marquês

Há 16 min

ANÁLISE || Fugas de informação na Justiça || Capítulo 1 de 5 || Estas são as histórias surpreendentes das quebras de sigilo de alguns dos mais mediáticos casos criminais, da operação Marquês ao Face Oculta e Banif, dos processos Furação e BPN aos Vistos Gold e Prolongamento, da lavagem de dinheiro angolano às suspeitas de corrupção do juiz Ivo Rosa. Um cenário que junta atritos entre investigadores, episódios rocambolescos e becos sem saída para detetar a origem das fugas de informação – e jogos de sombras com forças poderosas e teias de ligações perigosas

Há pouco mais de um mês, num processo bastante antigo em que reclama uma indemnização ao Estado de mais de 205 mil euros devido à forma como decorreu a investigação da operação Marquês, José Sócrates tentou encostar à parede um dos mais experientes e competentes magistrados do Ministério Público (MP), Jorge Rosário Teixeira. Aos 64 anos, o antigo diretor do combate ao crime económico da Polícia Judiciária (PJ) e procurador-geral adjunto é um profissional singular: está há 23 anos a trabalhar no mais importante setor do MP, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), onde lidera a 6ª Secção especializada na prevenção e luta contra a criminalidade relacionada com a lavagem de dinheiro.

Mas Rosário Teixeira é bem mais do que isso: pelas suas mãos passaram (e ainda lá estão), tal como sucedeu com o caso Marquês, algumas das investigações que mudaram a face da justiça portuguesa nas últimas quase três décadas. Sócrates acusou-o de ser “o autor da maior parte das fugas de informação” na operação Marquês, dando a entender que o objetivo passou por manipular a opinião pública para o tornar culpado antes de qualquer decisão dos tribunais. E usou de forma muito seletiva uma pequena passagem sobre os contactos de uma jornalista com o procurador, contada no meu último livro centrado nos bastidores da justiça, O Tribunal dos Poderosos, para tentar demonstrar isso mesmo.

Porventura devido à falta de memória sobre algo que se passou há cerca de 11 anos, o procurador começou por desmentir que o episódio tivesse acontecido, mas acabou por reconhecer – até porque já tinha prestado declarações gravadas num processo que investigou e arquivou essa suspeita de violação do segredo de justiça – que a jornalista o tinha procurado para partilhar informações sobre familiares de José Sócrates e a relação deste com o amigo e empresário Carlos Santos Silva. Mas reiterou que não se tinha verificado qualquer “moeda de troca” de informações do MP. Aliás, um desses encontros ficou mesmo registado, por ordem do próprio Rosário Teixeira, no processo Monte Branco, a investigação que abriu as portas para o início da operação Marquês.

Independentemente deste caso em concreto, que está a ser usado para Sócrates mais uma vez se vitimizar, há uma realidade que tem tido um impacto poderoso em muitos dos processos criminais mais mediáticos e complexos: a quebra do sigilo e as fugas de informação. Por ignorância, tonteria ou manipulação, há quem veja de forma simplista que o objetivo das quebras de sigilo das investigações é atingir publicamente e fragilizar alguns dos suspeitos, normalmente figuras conhecidas da política, da finança e das empresas. Seja isso feito numa fase inicial ou em momentos já adiantados porque estes processos duram até muitos anos por diversos motivos, que vão da complexidade dos factos sob suspeita à forte litigância das defesas dos visados e à falta de meios e até de qualidade dos investigadores.

Em primeiro lugar, as fugas de informação das investigações criminais – sejam elas quais forem, tenham os objetivos que tiverem e acabem por causar certas e determinadas repercussões – terão sempre tendência a manifestar-se em sociedades democráticas extremamente mediatizadas, até porque se podem cruzar com denúncias anónimas paralelas, investigações jornalísticas e fortes interesses e poderes que também conseguem chegar ao conteúdo dos processos. É assim em Portugal, como é em Espanha, com as atuais e sucessivas divulgações de mil e um pormenores das investigações às mais altas esferas políticas; em França, com os processos que visaram Nicolas Sarkozy; em Israel, com as longas investigações a Benjamin Netanyahu; na Escócia, com a operação Branchform, uma fraude financeira do Partido Nacional Escocês que levou à prisão de altas figuras do partido incluindo a ex-primeiro ministra Nicola Sturgeon; nos EUA, com o escândalo de 2020 que envolveu vários senadores do Congresso suspeitos de insider trading. E a lista de outros casos, em tantos outros países democráticos, seria interminável se alguém quisesse dar-se ao trabalho de a fazer apenas para a última década.

O desafio que proponho, caro leitor, é ir além da superfície e mergulhar na documentação avulsa dos casos das suspeitas que envolveram inúmeros episódios de fugas de informações das investigações em alguns dos mais mediáticos inquéritos criminais nacionais, da operação Marquês aos casos Face Oculta e Banif, dos já longínquos processos Furação e BPN aos inquéritos dos Vistos Gold e do Prolongamento e ainda as investigações ao juiz Ivo Rosa. Alguns destes casos são extraordinariamente intrincados de contar, outros bem mais simples, mas todos acabam por se misturar com doses pouco recomendáveis com jogos de sombras e guerras internas entre os investigadores, o poder de forças ocultas externas aos processos e até teias de ligações perigosas que se tornam evidentes quando se faz um esforço de cruzamento de dados e informações.

Esta é uma viagem em cinco capítulos a esse mundo até de indiscrições que ficaram nos documentos oficiais dos inquéritos, nos processos que investigaram as fugas de informação e tendo por base muito do que escrevi em textos avulso ao longo dos anos e nos meus livros O tribunal dos poderosos (2026), A teia do Banif (2023), Apanhados, as investigações judiciais às fortunas escondidas dos ricos e poderosos (2017) e Os códigos e as operações dos espiões portugueses (2015).

O aniversário de Sócrates. Um jantar com 40 pessoas

Quando Sócrates fez 59 anos, a 6 de setembro de 2016, juntou cerca de 40 pessoas no jantar de aniversário no res­taurante Tacho, no LX Factory, em Lisboa. Entre os amigos estiveram alguns dos seus antigos ministros Mário Lino, Dulce Pássaro e Nunes Correia, bem como o ex‑secretário de Estado dos Transportes Paulo Campos, o antigo governador civil de Braga, Marcelino Pires, e o então ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Outro dos convidados foi o empresário e alegado testa de ferro Carlos Santos Silva, que acabou por não ir ao jantar desculpando‑se com uma infeção renal. Nessa altura, Carlos Santos Silva ainda tinha algum receio de voltar ao convívio público com Sócrates (os dois tinham estado detidos e depois proibidos de se contactarem durante largos meses), mas poucas semanas depois do jantar o discreto empresário passou a reunir com frequência com José Sócrates, Armando Vara e os advogados João Araújo e Pedro Delille.

Isto sucedeu já depois de caírem as medidas de coação na operação Marquês, no final desse verão de 2016, precisamente quando se iniciou mais um combate entre o juiz de instrução Carlos Alexandre (na foto em cima) e José Sócrates, com o antigo primeiro-ministro a apostar forte num incidente de recusa. O pretexto legal para tentar afastar de vez o juiz — algo que o antigo político procurava há largos meses pois estava a aproximar‑se, de novo, o prazo final da prorrogação concedida aos investigadores pelo diretor do DCIAP, Amadeu Guerra, para ser concluído o processo — foi uma atitude do magistrado judicial prati­cada fora do processo: uma inusitada entrevista dada à televisão SIC. “Na entrevista, a pretexto de transmitir as suas recordações de infância, a sua vocação sacerdotal, as suas hipotecas, as horas extraordinárias e os fins de semana a ganhar algum dinheiro, o senhor juiz agora recusado dedicou‑se a falar do requerente e deste processo de que ele é o juiz titular”, vincou José Sócrates no requerimento judicial, usando de seguida a expressão “extraordinária ingenuidade” para catalogar quem acreditava na declaração inicial do juiz na entrevista: que nunca iria referir‑se a casos concretos na conversa com a jornalista Sara Antunes de Oliveira.

“Nesta ‘conversa exclusiva’ que decidiu ter com a SIC para ser divulgada e editada em horário nobre na cadeia televisiva com maior share, como Grande Entrevista e Reportagem Especial, o senhor juiz Carlos Alexandre chumbou o teste subjetivo de imparcialidade, dando mostras, como deu, de um interesse pessoal na presente causa e de preconceitos sobre o seu mérito”, acusou José Sócrates, tendo colocado à disposição do Tribunal da Relação de Lisboa a transcrição de toda a entrevista.

A ideia principal do recurso era deixar claro que Carlos Alexandre tinha mesmo de ser afastado do processo porque o perseguia e que isso se tornara por demais evidente em alguns comentários que o juiz fizera à SIC: “Os primeiros cortes nas remunerações dos juízes foi o primeiro governo do eng. José Sócrates” [que os fez]; “Não tenho dinheiro em nome de amigos, não tenho contas bancárias em nome de amigos.” Aliás, no requerimento, Sócrates chegou a insinuar que o juiz era igualmente o responsável pelas fugas de informação do processo para a SIC (e também para o jornal Correio da Manhã). A justificação que deu foi que a estação de televisão tinha uma jornalista (Isabel Horta, por sinal a repórter que convenceu o juiz a dar a entrevista) constituída assistente no processo e que a SIC e o jornal do então grupo Cofina tinham tido “o exclusivo da detenção do requerente”.

A argumentação esqueceu, porventura propositadamente, aquilo que Sócrates sabia há muito através dos respetivos advogados que tinham acesso ao pro­cesso desde há quase um ano: a operação Marquês tinha, além da SIC e do Correio da Manhã, outros jornalistas dos jornais Sol, i e Observador cons­tituídos assistentes. Além disso, as imagens recolhidas pelo operador de imagem Fernando Oliveira e o jornalista José Freitas no aeroporto de Lisboa na noite da detenção de Sócrates — a SIC transmitiu depois a filmagem de um carro anunciando que era ali que as autoridades transpor­tavam o ex‑primeiro‑ministro — não correspondiam ao veículo usado para levar o antigo líder do PS para o DCIAP.

Isso mesmo foi confirmado pelo procurador Rosário Teixeira no depoimento que integrou um dos processos que investigou as alegadas fugas de informação da operação Marquês. “Alguém filmou um carro qualquer àquela hora e pronto. A informação que eu tenho é que não foi esse o carro que transportou José Sócrates [...] Esse carro não foi usado na operação”, garantiu o procurador à colega Margarida Fernandes deixando no ar que a ida de vários jornalistas para o aeroporto de Lisboa, na noite da detenção de José Sócrates, a 21 de novembro de 2014, poderia ter partido do próprio antigo primeiro‑ministro: “Houve conversas ao telemóvel de José Sócrates com o avião aterrado na pista [voo AF1124, com origem em Paris] e admito que possam ter sido com jornalistas.”

As filmagens do alegado carro que levaria o já detido José Sócrates não foram o único caso polémico relacionado com eventuais fugas de informação da mais mediática investigação judicial portuguesa que ainda hoje está a ser julgada num tribunal de primeira instância. Muito longe disso.

Verão de 2014. A primeira quebra de sigilo

A primeira quebra do sigilo que se tornou pública ocorreu ainda no verão de 2014. O telefonema não chegou a durar um minuto e meio. Eram 13h18 de segunda-feira, 28 de julho de 2014, e estava prestes a ser concluído um texto que seria publicado na quinta-feira, dia 31, na edição dessa semana da revista Sábado. O foco era a investigação do MP e da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) ao antigo primeiro-ministro socialista José Sócrates. Logo no lead do texto jornalístico exclusivo, que estava a ser preparado há largos meses e envolvia o conhecimento de muitos pormenores das redes de fuga ao fisco descobertas no caso Monte Branco, dizia o seguinte: “O ex-primeiro-ministro está sob vigilância há largos meses. O Ministério Público pondera detê-lo para interrogatório e constituí-lo arguido. Outros suspeitos são o primo que apareceu no caso Freeport e o amigo [Carlos Santos Silva] que comprou as casas da mãe de José Sócrates.” Antes da publicação, telefonei a José Sócrates para lhe dar a possibilidade de exercer o contraditório ou fazer algum tipo comentário. Mas não consegui fazer-lhe nenhuma das perguntas concretas que tinha preparado:

António José Vilela (AJV): Estou?

José Sócrates (JS): Sim, faz favor. Quem fala?

AJV: Muito boa tarde. Peço desculpa de estar a maçá-lo. O meu nome é António Vilela, eu sou jornalista da revista Sábado. Como está senhor engenheiro José Sócrates? Está-me a ouvir bem?

JS: Sim, estou a ouvi-lo. Faz favor.

AJV: Ah, peço desculpa, não sei se o momento é inoportuno.

JS: Eh, bom, estou a almoçar, mas diga, se faz favor.

AJV: Ah, se quiser ligo-lhe um bocadinho mais tarde, depois do almoço.

JS: Desculpe, faz favor de dizer. Qual é o assunto em que ...

AJV: Ah, é o seguinte, senhor engenheiro, estou a fazer um trabalho sobre uma investigação judicial que está neste momento a decorrer e que tem sido muito falada na praça pública, chamada, chamado caso “Monte Branco”. Esta, esta investigação está a decorrer no Departamento Central de Investigação e Ação Penal. A informação que eu tenho é que, neste momento, o senhor engenheiro é um dos visados desta investigação e...

JS: Olhe, meu querido amigo, desculpe, dá-me licença, vamos ficar já por aqui, tá bem? Desculpe, eu não, não, não sei onde é que você vai buscar essas informações, vamos ficar por aqui, tá bem?

AJV: Não posso, gostaria de lhe colocar ...

JS: Dá licença, desculpe, não, faz o favor de não me ligar e não me incomodar mais, se faz favor. Tá bem? Digo-lhe.

AJV: Hum, hum.

JS: Muito obrigado.

AJS: Ok. Hum, hum.

Pouco mais de uma hora depois, eram 14h29m, recebi uma chamada de José Sócrates. Pensando que o antigo líder socialista tinha pensado melhor e quereria ouvir as perguntas e até comentar as suspeitas do MP, atendi, mas percebi rapidamente que estava enganado. E ainda levei mais um raspanete por voltar (?) a incomodar Sócrates. O telefonema durou 59 segundos e, tal como o primeiro, foi gravado pelos investigadores da ainda não batizada operação Marquês, passando a integrar a vasta documentação da longa investigação coordenada pelo procurador Rosário Teixeira e pelo inspetor tributário Paulo Silva, um inquérito aberto formalmente em 2013 e tutelado por Carlos Alexandre, o então juiz principal do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC).

José Sócrates (JS): Tá?

António José Vilela (AJS): Estou, senhor engenheiro, como está? É o António Vilela.

JS: Ah, desculpe!

AJV: Está a ligar-me.

JS: É, pois é, como vi aqui uma chamada não atendida, desculpe.

AJV: Foi a primeira, que eu lhe ...

JS: Pois, tá bem.

AJV: Foi a primeira que eu lhe fiz, que não atendeu.

JS: Pois, tá bem, desculpe. Eu pedia-lhe por favor que não me voltasse a ligar, tá bem? Nem sei como é que o senhor tem o meu número de telefone, mas pedia-lhe que não o voltasse a fazer. Tá bem?

AJV: Já me tinha dito, mas numa circunstância destas, eu tinha de lhe ligar, naturalmente.

JS: Desculpe, eu não sei qual é a circunstância e não gostaria que me voltasse a ligar. Eu nunca lhe dei o meu telefone, acho que não nos conhecemos pessoalmente, portanto pedia-lhe isso. Está bem? Desculpe é que eu vi aqui uma chamada não atendida e por isso voltei a ligar, mas era o mesmo número.

AJV: Ok, sim senhor.

JS: Ok.

AJV: Gosto em ouvi-lo.

Oficialmente, a operação Marquês nasceu cerca de uma semana antes deste telefonema, a 19 de julho de 2013, mas o trabalho dos investigadores já vinha de trás e ficou facilitado devido às ligações detetadas no caso Monte Branco, que tinha começado em 2011 também no DCIAP, também com o inspetor tributário Paulo Silva e o procurador Rosário Teixeira. É isso que explica que a equipa das Finanças tenha começado a trabalhar oficialmente no caso Marquês a 25 de julho e, no dia seguinte, já tinha pronto um pormenorizado relatório sobre os dados que era preciso pedir a bancos sobre as contas de vários alvos. Ainda nesse dia, o procurador Rosário Teixeira autorizou as diligências e 39 dias depois, a 3 de setembro de 2013, a equipa das Finanças que trabalhava em exclusivo no DCIAP apresentou um extenso relatório de 116 páginas que referia, entre muitos outros dados, a gravação de dezenas de conversas telefónicas entre, por exemplo, o empresário Carlos Santos Silva, José Sócrates e o antigo professor de Sócrates na Universidade Independente, precisamente realizadas no âmbito do caso Monte Branco.

O procurador Teixeira acabou por autorizar a junção à Operação Marquês de uma espécie de dois pacotes de escutas telefónicas gravadas no caso Monte Branco: primeiro foram 73 sessões, depois outras 42. No total: 115 conversas gravadas a Santos Silva. A ligação das duas investigações era tão profunda que havia outros alvos partilhados nos processos, por exemplo, o socialista Armando Vara, o empresário da Escom ligado ao BES Hélder Bataglia e vários primos de Sócrates, como José Paulo Bernardo, que estava a ser escutado desde março de 2013 no processo Monte Branco. “(…) foi através de comunicações entre estes indivíduos, no âmbito do processo 207/11.5TELSB [Monte Branco], em que José Paulo Sousa se encontrava sob interceção, que se detetou a ligação de José Pinto de Sousa [José Sócrates] a Carlos Silva”, lê-se num dos relatórios da equipa das Finanças.

Afonso Camões, os alertas ao amigo Sócrates

Depois do meu telefonema de 28 de julho de 2014 a José Sócrates, o antigo político esteve muito ativo nos contactos que fez. Uns já estavam marcados, como o encontro que ocorreu a partir de pouco depois das 15h00 com o amigo Santos Silva, que lhe levava ou mandava entregar dezenas de envelopes com muito dinheiro e que o MP já acreditava ser o testa-de-ferro para dissimular o controlo de uma fortuna de muitos milhões de euros em numerário e bens imóveis, como uma casa de luxo em Paris. Segundo a vigilância feita pela equipa especial da Autoridade Tributária que trabalhava no processo à localização celular do telefone de Santos Silva, o empresário terá estado no dia do meu telefonema na casa de Lisboa de Sócrates entre as 15h29 e as 19h17, durante quase quatro horas.

E, ainda nessa noite, terá lá voltado, com o inspetor Paulo Silva a achar que estes e outros contactos de Sócrates e de Santos Silva, após o telefonema de “alguém que se intitula jornalista” – como o inspetor escreveu de forma algo acintosa num dos relatórios –, se destinaram a eventualmente destruir ou desviar elementos de prova. Nesse dia, as conversas gravadas pelas autoridades a José Sócrates incluíram também um dos seus mais próximos conselheiros, o ora administrador de agências e jornais, ora jornalista Afonso Camões, sendo que também estas transcrições das escutas telefónicas foram incluídas na operação Marquês. Uma parte disto ficou no Apenso de Transcrição 2, 5.º volume, do Nuipc 122/13.8TELSB – Alvo 60085040, o telefone da então rede MEO de José Sócrates.

O amigo Camões era um dos vários homens de mão que o antigo primeiro-ministro socialista possuía no mundo dos media. Originário de Castelo Branco, Camões começou por militar muito jovem no Movimento Esquerda Socialista e, depois de estudar no Porto e em Paris, iniciou a carreira de jornalista no jornal Primeiro de Janeiro e foi fundador do Semanário. Foi neste papel que conheceu e escreveu sobre dois jovens políticos socialistas em ascensão, Armando Vara e José Sócrates, tendo-se até tornado sócio e administrador de Sócrates e o amigo Carlos Santos Silva num novo jornal lançado no final dos anos 80 do século passado em Castelo Branco, a Gazeta do Interior, como recorda João Miguel Tavares no livro “José Sócrates, Ascensão, 1957/2005”.

Desde muito cedo ter sido cativado pelo desafio e as benesses das administrações de órgãos de informação, Camões seguiu para Macau onde esteve durante quase toda a década de 90 a gerir a TDM, a televisão local, e também a comunicação do Governo português. Depois de regressar a Portugal, encaixou-se durante cerca de dois anos como consultor de uma empresa dos irmãos Barroca que também viria a ser investigada muitos anos depois na operação Marquês, a Lena Comunicação. Voltou depois ao jornalismo ativo durante três anos como editor do semanário Expresso e entrou na administração da agência Lusa nos governos de Sócrates, onde permaneceu entre 2005/09, o tempo que integrou igualmente a administração da Controlinveste, a empresa de Joaquim Oliveira que detinha um dos mais fortes grupos de media integrado pelo DN, JN, TSF e outros órgãos de informação.

Em abril de 2009, Camões foi nomeado pelo Governo de Sócrates presidente da Lusa, o cargo que ainda desempenhava em 2014 quando começou a ser apanhado pela Autoridade Tributária em conversas indiscretas com o antigo primeiro-ministro socialista, e isto mais de um mês antes do meu contacto telefónico com Sócrates. Foi em junho de 2014 que os investigadores da operação Marquês começaram por ouvir vários telefonemas entre Sócrates e Camões sobre a possibilidade do antigo primeiro-ministro vir a ser detido.

Quando ouviram o alegado alerta do jornalista sobre a futura detenção de Sócrates, os investigadores da AT liderados por Paulo Silva deram logo grande importância aquele dado e registaram-no de imediato no processo (na altura não identificaram a alegada fonte de Camões) e ficaram ainda mais atentos ao que foram ouvindo nas conversas gravadas entre Sócrates e Camões. Foi o início de uma crise interna na investigação que daria origem a uma autêntica guerra que voltaria a arrastar o MP e o juiz de instrução Carlos Alexandre.

O inspetor Paulo Silva começou por escrever o seguinte num relatório-resumo das escutas gravadas entre 11 e 20 de junho de 2014: “Na presente apreciação surge um novo lamentável acontecimento que pode perigar, em definitivo, o sucesso da presente investigação, no que concerne à eventual recolha de prova junto dos suspeitos e seus colaboradores”. Uns dias depois, o mesmo investigador voltou ao tema com palavras fortes: “Infelizmente, voltamos a verificar novos desenvolvimentos quanto à fuga de informação protagonizada por um jornalista (…) que nesciamente teve conhecimento de algo que acabou por ser transmitido ao suspeito José Pinto de Sousa [José Sócrates]”.

Várias outras conversas entre Sócrates e Camões sobre a eventual detenção do antigo líder do PS foram sendo gravadas e conservadas no processo pelos investigadores. Quando vistas de forma isolada poderiam até nem ter muito sentido, mas cruzadas adquiriam significados bem mais profundos sobre as teias de relações, os negócios dos media e ainda o alcance das fugas de informação. E isto numa altura que que a investigação já dava mostras de estar a chegar ao ponto de ir de vez para o terreno, pois há muito que as equipas do MP e da AT e o próprio juiz Carlos Alexandre tinham informalmente ponderado o avanço para a detenção de Sócrates para interrogatório.

Uma das datas para isso acontecer chegou a ser antes das eleições europeias de 25 de maio de 2014, mas os investigadores não quiseram correr o risco de serem acusados de interferirem na disputa eleitoral que terminou com a vitória do PS com 31,46% dos votos. A decisão repetiu, afinal, o que já tinha acontecido durante o caso Face Oculta, em 2009. Naquela altura, o calendário eleitoral (a proximidade de eleições europeias e legislativas) e o tipo de visados (o socialista Armando Vara, por exemplo) prevaleceu até sobre a suspeita da PJ e do MP de que parte dos alvos tinham sido avisados que estavam a ser investigados (Ver Capítulo 2).

Mas ultrapassado o período das eleições e após várias conversas entre o procurador titular do processo, Rosário Teixeira, o chefe dos inspetores das Finanças, Paulo Silva, e o juiz Carlos Alexandre, chegou a ficar informalmente acertado que a operação para deter Sócrates poderia avançar em julho de 2014. Logo no dia 3, o juiz de instrução fez um despacho a declarar a “excecional complexidade” do processo, mas o MP recuou na ida para o terreno alegando falta de meios – a Equipa M das Finanças liderada por Paulo Silva, que já participava nas investigações dos casos Furacão e Monte Branco, e o próprio procurador, estavam na altura também focados em Ricardo Salgado, o ex-presidente do BES.

A fuga de informação e os encontros gravados nas escutas

A 28 de julho de 2014, após o meu telefonema para José Sócrates, o ex-primeiro ministro combinou reunir com Afonso Camões. Ao telefone, a preparação do encontro pareceu sem grande significado para quem lesse isoladamente as duas conversas transcritas. A primeira durou 27 segundos, aconteceu às 15h02 e os dois homens ouviam-se mal porque Camões estava num local que tinha problemas de rede.

Afonso Camões (AC): Tou, tás bom?

José Sócrates (JS): Então?

AC: É pá, desculpa lá, tou na garagem.

JS: Ah, Ah!

AC: Deixa-me subir.

JS: Tá bom, ok.

AC: Ligo já.

JS: Tá, então depois liga.

Às 15h12, voltaram a falar durante apenas 40 segundos, com Sócrates a convidar Camões para ir à casa dele, em Lisboa, junto ao Marquês de Pombal.

José Sócrates (JS): Tá?

Afonso Camões (AC): Tá, desculpa lá.

JS: Então? Tá tudo bem?

AC: Lá se foi a manhã com o meu contraparte indonésio e mais um ‘suequito’.

JS: Hum, hum.

AC: Eu tive que . . .

JS: Onde é que andas? Tou, tou? Queres passar aqui para falarmos um bocadinho?

AC: Ok.

JS: Tá.

AC: Já?

JS: Sim, tou por aqui.

AC: Tá bem.

JS: Tá bem?

AC: Ok. Até já.

JS: Até já.

Afonso Camões chegou depressa ao prédio de luxo onde vivia José Sócrates no centro de Lisboa, junta ao Marquês de Pombal. Eram quase 15h44 quando o motorista do antigo primeiro-ministro João Perna ligou ao patrão avisando-o de que Camões estava na portaria do edifício. Sócrates optou por descer porque já teria em casa o amigo Carlos Santos Silva.

José Sócrates (JS): Diz João.

João Perna (JP): Senhor engenheiro, tá aqui o dr. Afonso. Ele pode subir?

JS: Ah, sim, sim. Não! Diz para esperar aí em baixo que eu já aí vou. Tá bem?

JP: Tá bem, tá bem.

Ainda nesse dia e depois do primeiro encontro com Santos Silva, por volta das 19h20, José Sócrates ligou ao advogado João Araújo, que lhe disse que estava numa reunião em Leiria e que não podia falar naquele instante. Sócrates perguntou-lhe se vinha para Lisboa e ele disse-lhe que sim, por isso combinaram falar mais tarde ou mesmo pessoalmente quando o advogado chegasse. Por volta das 15h00, já tinha mandado a secretária ligar para o escritório do advogado Daniel Proença de Carvalho, mas este estava de férias.

Ainda assim, como se tratava de Sócrates, a empregada disse-lhe que Proença estava contactável por telemóvel, mas o antigo líder socialista optou por não lhe ligar. Com João Araújo, Sócrates voltou a falar ao telefone já depois das 20h00. A conversa durou 30 segundos, o tempo que os dois homens demoraram a acertar o encontro pessoal que deveria decorrer por volta das 22 horas, quando o advogado chegasse de Leiria. Às 21h43, falaram de novo ao telefone durante menos de um minuto: Sócrates disse que estava em casa e perguntou se Araújo sabia onde era e se não se importava de lá ir ter. O advogado confirmou que sabia e que estaria lá em pouco tempo. Sócrates disse para o avisar quando chegasse, pois, assim, descia e abria-lhe a porta do prédio para estacionar o carro. O advogado chegou por volta das 22h05.

Dois dias depois, a 30 de julho de 2014, a revista com a notícia exclusiva da investigação a Sócrates já tinha chegado aos assinantes como era habitual às quartas-feiras, na véspera de sair para as bancas. Também já estava em várias redações de outros órgãos de informação e o antigo líder do PS começou a receber telefonemas para reagir ao conteúdo das seis páginas da investigação jornalística que iria ser publicada logo a seguir à mediática detenção de Ricardo Salgado na operação Monte Branco, um caso que levaria o juiz de instrução Carlos Alexandre a aplicar a então maior caução da justiça portuguesa – três milhões de euros – para o banqueiro se manter em liberdade.

Nesse final de dia, e já com a revista prestes a sair para as bancas, o diretor de Informação da RTP José Manuel Portugal, que estava no cargo há cerca de seis meses, ligou a José Sócrates e não foi preciso muito para o convencer a ir ao Telejornal da televisão pública, onde aliás o antigo político tinha, desde o início do ano, um espaço semanal de comentário. Cristina Esteves era a pivô da RTP que fazia de corpo presente enquanto Sócrates usava o tempo de antena para atingir vários objetivos que não confessava em público. Um era derrubar da liderança do PS António José Seguro, conforme confidenciou depois num telefonema ao diretor de informação José Manuel Portugal. Outro era responder a notícias que saíam nos jornais. Mas isso não acontecia sempre.

Uma das notícias que ficou de fora foi precisamente a da vida de luxo que Sócrates alegadamente levava em Paris quando estudava Filosofia Política. Na altura, o socialista ficou possesso e quis reagir na televisão do Estado, questionando ao telefone Cristina Esteves sobre o que deveria fazer. Esta aconselhou-o a não ligar ao assunto porque falar daquilo era dar demasiada importância ao caso. A muito custo, Sócrates aceitou. Mas em julho de 2014 já sabia que tinha mesmo de reagir à nova investigação jornalística, e o mais rápido possível, antes que a peça fosse totalmente conhecida da generalidade dos portugueses. O telefonema com o diretor de Informação da RTP aconteceu a partir das 19h41 e durou menos de um minuto e meio.

José Sócrates (JS): Tá?

José Manuel Portugal (JMP): Tou, tou, senhor engenheiro.

JS: Olá, diga.

JMP: Olhe, deixe-me dizer-lhe o seguinte, eu estou na disposição de pôr um carro perto de sua casa, convido-o hoje para o Telejornal. O que eu acho ...

JS: Hoje?

JMP: É que o senhor tem ... sim. Nós vamos dar a notícia, aliás, toda a gente vai dar a notícia hoje. Toda a gente vai dar a notícia hoje, SIC, RTP e TVI. Eh ... portanto, estamos à espera de amanhã, eh, nós temos a revista, nós temos o artigo, já o leu?

JS: Não. O que é que diz?

JMP: Não? Eh, ouça, eu não estou na RTP, portanto eu não li, mas nós já temos…

JS: Pronto, tá bem, mas, é pá, se você pode ...

JMP: Faço-lhe chegar isso. Faço-lhe chegar isso.

JS: Hum, hum.

JMP: Faço-lhe chegar isso, eh, mas diga-me uma coisa, como é que seria mais conveniente pra si? Ir à RTP.

JS: (…) Eu pra ir, vou à RTP.

JMP: Pronto, muito bem, muito bem, muito bem. Então, só temos é pouco tempo. Porque são oito menos ...

JS: Que horas são?

JMP: ... vinte. E temos o Telejornal agora.

JS: Que horas são? Que horas são?

JMP: Oito menos vinte.

JS: Hum... hum, hum.

JMP: Assim que chegar, assim que chegar ...

JS: Vou, eu posso ir já para aí.

JMP: Muito bem. Cá estaremos à sua espera.

JS: Ok, tá bom.

JMP: Tá bem? Tá bem?

JS: Então, até já!

JMP: Até já.

“Não sei quem é que vai dormir pior hoje, se sou eu, se é um tal Vilela”

Quando estava prestes a arrancar para a RTP, José Sócrates ainda atendeu uma chamada de Paulo Ferreira, do Jornal de Notícias, o jornalista que chegou a diretor-geral das Notícias Ilimitadas e foi depois o diretor-geral da Direção Comercial da mesma empresa detentora do JN e da TSF. Ferreira queria também falar com Sócrates sobre a notícia, mas este disse-lhe que ia para a televisão pública e o jornalista conformou-se referindo que iria acompanhar a entrevista pela televisão e que depois falariam. Uns segundos depois das 20h00, já com o Telejornal no ar, Sócrates recebeu uma SMS de um número não identificado que os investigadores da operação Marquês também registaram. Dizia apenas isto: “PGR desmente que JS [José Sócrates] esteja a ser investigado”. Questionado por vários órgãos de informação, o gabinete de Imprensa da Procuradoria-Geral da República usara um manhoso formalismo para omitir que o antigo líder do PS era o principal suspeito numa investigação que já o tinha colocado até sob escuta telefónica e lhe quebrara o sigilo bancário. “José Sócrates não está a ser investigado nem se encontra entre os arguidos constituídos no processo Monte Branco”, anunciou a PGR.

Um minuto e meio depois da primeira mensagem para o telemóvel de Sócrates, o mesmo contacto enviou uma nova SMS: “Posto isto, não devia falar na RTP”. Mas falou. Na entrevista a José Rodrigues dos Santos, Sócrates queixou-se de que se tratava de “uma verdadeira canalhice” e anunciou que ia processar o jornalista e a publicação (e fê-lo exigindo mais de um milhão de euros, um processo que perdeu), pois até a PGR parecia garantir a sua inocência. O que era tanto mais insólito porque o inspetor Paulo Silva viria a escrever, no dia seguinte à entrevista e ao comunicado da PGR, algo que não deixava dúvidas no de 1 de agosto incluído na operação Marquês: “No dia 31 de julho de 2014 surgem, publicamente, notícias sobre o presente processo que se encontra em fase de investigação (…) Citando as palavras do suspeito [José Sócrates], isto é uma canalhice. Na verdade, estamos perante um ato premeditado, lesivo, irremediável, com indícios criminosos que, infelizmente, começa a ser uma prática corrente em Portugal, sem que se ponha cobro ao mesmo.”

Horas depois do Telejornal, à meia-noite e oito minutos do dia seguinte, a 31 de julho, Sócrates recebeu um novo telefonema do presidente da Lusa, Afonso Camões, que começou logo por tratar o antigo líder do PS como “camarada”. O (ex) político estava visivelmente feliz porque achava que tinha destruído o impacto da notícia. Gabou-se até de que o jornalista autor da peça iria dormir mal naquela noite e Camões disse-lhe que só havia uma forma de tratar os jornalistas que alegadamente escreviam notícias que não agradavam ao antigo primeiro-ministro – “à paulada”. O telefonema demorou pouco mais de oito minutos.

Afonso Camões (AC): Camarada.

José Sócrates (JS): Bom . . .

AC: Então?

JS: Não sei quem é que vai dormir pior hoje, se sou eu, se é um tal Vilela.

AC: Hi, hi, hi . . .

JS: Deve ser também uma coisa chata, a sensação de pôr uma notícia, uma revista nas bancas cuja grande notícia está desmentida, portanto ...

AC: É.

JS: ... assim mentem ao País, não é? Mentem!

AC: É, pois eu ...

JS: É pá, eu tive de ir logo pra televisão, às oito da noite, pá!

AC: Hum.

JS: Nem sabia que a Procuradoria já tinha emitido um comunicado, mas tive de ir logo defender-me às oito, não é?!

AC: Foi bem. Foi bem, mas os gajos não vão largar, pá! É uma (impercetível na escuta gravada).

JS: Não, não. Não, eu sei que não, eu sei que não.

AC: E a única forma, a única forma é tratá-los à cacetada, à paulada (impercetível), pá.

JS: Sim, pá.

AC: E nas redes sociais estão isolados.

JS: Pois, pois.

AC: Agora, mas é assim, agora amanhã e depois há (impercetível) deles, não é? (…)

JS: Sim, sim. ‘Tá bem, mas estão muito desacreditados já.

AC: O (impercetível), sim. Há de vir o bafond. Já levantaram um ou outro, mas isto vem sempre do mesmo sítio, uma coisa impressionante! É pá, isto, porra, já não sei o que diga, pá! Já não sei o que diga, pá! Eu não sei o que diga, pá!

JS: Bom, ok.

AC: Apesar de tudo, apesar de tudo, correu bem.

JS: Sim, sim.

AC: É isso mesmo. Tá.

JS: Um abraço.

AC: Ok, um abraço, até amanhã, até amanhã.

No outro dia, por volta das 12h00 e já com a revista finalmente nas bancas, a ex-mulher Sofia Fava mandou várias SMS a alertarem Sócrates para algumas nuances do comunicado da PGR. Vincou que dizia que o ex-primeiro-ministro não era arguido (a notícia dizia apenas que estava a ser investigado) ou estaria sob suspeita no caso Monte Branco. Fava alertou-o que não se esquecesse de que havia juízes e magistrados do MP que lhe queriam fazer mal. “Não, não esqueço nada. Não te preocupes”, respondeu-lhe Sócrates.

Dois dias depois, na noite de 2 de agosto, os investigadores anotaram parte de outra conversa telefónica que ia no mesmo sentido, desta vez de Sócrates com a (ex) namorada e jornalista do DN, Fernanda Câncio. A repórter disse-lhe que não acreditava no comunicado da PGR, porque a experiência já lhe mostrara noutras ocasiões que não se podia confiar no que diziam as relações-públicas do MP. E deu até como exemplos os anúncios de inocência e depois as efetivas detenções do apresentador Carlos Cruz no processo Casa Pia e do banqueiro Ricardo Salgado no Monte Branco. “Desmentidos da Procuradoria leva-os o vento, não é?”, vincou a jornalista e acrescentou em jeito de conclusão: “O que a Procuradoria diz, não se escreve”. Sócrates também não tinha ilusões: “(…) eu, eu sei, eu sei, não penses que eu sou ingénuo. De qualquer forma, reagiram bem! Mas não penses que sou ingénuo, não sou nada ingénuo!”

Nessa conturbada semana, o procurador Rosário Teixeira e o próprio diretor do DCIAP Amadeu Guerra tinham reunido de emergência com a PGR, Joana Marques Vidal. No encontro, classificado como confidencial e que não constou da agenda oficial da procuradora-geral (uma prática habitual em outros casos contados neste Especial), a magistrada que dirigia o MP foi informada de todos os pormenores do processo e exigiu ter a última palavra numa futura decisão de deter José Sócrates. À entrada da reunião, Rosário Teixeira levava nas mãos um dossier com dados do processo, que incluíam diversas interceções telefónicas consideradas altamente comprometedoras para o antigo primeiro-ministro.

Os erros que propiciaram a quebra do segredo

No dia em que a operação Marquês avançou, em novembro de 2014, para as primeiras buscas e detenções, a jornalista Felícia Cabrita, do jornal Sol, colocou online todos os pormenores dos mandados judiciais e nos meses seguintes continuaram a não cessar as alegadas fugas de informação do processo, sendo que tudo isso irritou bastante o principal investigador do processo, o inspetor tributário Paulo Silva, que escreveu várias informações contundentes em relatórios que revelaram desde logo um dado óbvio: o ambiente entre o inspetor, o procurador Rosário Teixeira e o juiz Carlos Alexandre estava à beira da explosão, sobretudo a partir do momento em que o homem do fisco apontou diretamente o dedo, e por escrito, a quem poderiam ser os autores das fugas de informação da operação Marquês.

“Descobrir o autor, ou os autores, da reiterada divulgação dos factos em investigação, que chegou ao cúmulo de tornar público um processo que os visados desconheciam a sua existência – veja-se a revista [Sábado] em finais de julho de 2014 -, não nos parece difícil de apurar, mesmo não sendo um especialista nestas áreas de investigação. De forma direta ou indireta, intencional ou negligente, só poderá haver três responsáveis: eu próprio, como coordenador da investigação por parte do OPC [Órgão de Polícia Criminal], o titular do inquérito do MP ou o JIC do TCIC. Como tal solicito que eu próprio seja investigado (se tal não estiver a acontecer) por forma a provar-se, ou não, que a minha atuação me torna um dos responsáveis de tais divulgações”, escreveu Paulo Silva no início de um relatório de acompanhamento das escutas telefónicas e outras diligências do processo, a 29 de abril de 2015.

O inspetor salientou que nesse dia tinha sido confrontado com mais uma notícia, a divulgação dos mandados de busca e de detenção de Joaquim Barroca, um dos donos do grupo Lena, que incluía o circuito financeiro suspeito das contas do empresário na Suíça por onde teriam passado cerca de 17 milhões de euros que o MP julgava terem sido pagamentos corruptos a José Sócrates concretizados através de alguém que teria um efetivo controlo daquelas contas, Carlos Santos Silva. Mandados onde o MP tinha deixado referido múltiplas passagens sobre a origem de boa parte deste dinheiro, um total de 12 milhões de euros remetido de duas entidades, a Monkway Finance e a Markwell International, com contas também na Suíça e controladas pelo empresário Hélder Bataglia, cujo nome ainda não tinha sido associado publicamente aos esquemas da operação Marquês.

Assim, de forma inusitada e depois de saber que o MP e os elementos da sua equipa de investigadores da AT tinham naturalmente entregado os mandados, e toda aquela informação financeira, a Joaquim Barroca, às empresas buscadas, aos advogados que os representavam, Castanheira Neves e Helena Lages – e que era habitual que, em termos de estratégia das defesas, a informação circulasse depressa pelos vários arguidos, suspeitos e advogados com procuração na operação Marquês –, o inspetor Paulo Silva argumentou ainda assim que a divulgação daqueles dados só eram do conhecimento de três pessoas (dele, do procurador Teixeira e do juiz Alexandre).

Os investigadores da operação Marquês cometeram mais um erro no despacho da detenção de Joaquim Barroca, pois indicaram logo ali um offshore suspeito que também recebera parte dos milhões que tinham na origem contas de Bataglia e depois de Barroca, a Vama Holding, titulado por Armando Vara. Ou seja, quando uns meses depois, em julho de 2015, Vara foi detido para interrogatório, isso já não foi propriamente uma surpresa. Muito menos para Hélder Bataglia, que depois de Joaquim Barroca adivinhava há muito que seria o próximo alvo da operação Marques, tendo passado a ter mais cuidados nas viagens ou deixado mesmo de se deslocar a Portugal. Ainda assim, logo após a publicação do artigo jornalístico, o desabafo escrito de Paulo Silva revelava um estado de espírito bastante agastado, pois o inspetor tributário chegou a escrever que nos dias seguintes iria reequacionar o seu trabalho, anunciando que estava disponível até para sair de cena se o MP avocasse o processo ou o transferisse “para outro OPC” [Órgão de Polícia Criminal].

Um dia depois deste desabafo escrito no expediente do processo, o procurador Rosário Teixeira não lhe respondeu diretamente no despacho que enviou com as escutas telefónicas em curso para autorização do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC). Limitou-se a juntar cópia do artigo jornalístico que agastara o inspetor tributário, mas o juiz Carlos Alexandre acusou o toque quando concluiu um novo despacho judicial às 15h00 de 4 de maio de 2015. Escreveu à mão, como fazia habitualmente com uma caneta Futura de cor preta, que “tomara conhecimento” das afirmações do inspetor tributário e vincou que fazia suas as “apreensões” de Paulo Silva.

De seguida, o juiz fez questão de transcrever exatamente o que o inspetor tinha dito sobre só existirem três suspeitos para as alegadas fugas de informação e acrescentou que despachara os autos de busca e de detenção de Joaquim Barroca depois do expediente lhe ser trazido em mãos por um funcionário do DCIAP. Vincou que só ele mesmo, e o escrivão do Tribunal Central João Alves, tinham tido acesso ao material sigiloso, e fechou a conversa dizendo que estava inteiramente à disposição para colaborar na investigação destinada a apurar a alegada quebra do sigilo. Nos meses que se seguiram e sempre que tinham de se cruzar em qualquer operação no terreno, o juiz evitou dirigir uma palavra sequer ou mesmo cumprimentar o inspetor tributário.

Esta não foi sequer a última vez que o inspetor tributário Paulo Silva deu a entender na operação Marquês que as fugas de informação só poderiam vir dos investigadores, do MP ou do juiz Carlos Alexandre, que era realmente quem ele achava que estava por trás da devassa. Por exemplo, quando divulguei em setembro de 2015 aquilo que já todos adivinhavam – que um dos próximos alvos dos investigadores seria Hélder Bataglia e que este tinha respondido em Luanda a uma carta rogatória do Ministério Público –, Paulo Silva voltou à carga queixando-se de mais uma fuga interna, tendo chegado a considerar que só não tinha conseguido deter em Portugal o empresário por causa daquela notícia.

Mais uma vez, a queixa tinha pouco sentido porque, meses antes do meu artigo, um outro órgão de informação, o Diário de Notícias, já tinha publicado que Bataglia era alvo de um mandado de captura internacional emitido pelas autoridades portuguesas, ou seja, se o empresário saísse de Angola (prevenido, Bataglia conseguira recentemente a dupla nacionalidade porque sabia que o país não extraditava os naturais) e viesse a Portugal seria imediatamente detido.

A insólita investigação dos segredos da justiça

Mesmo parecendo algo desnorteada, a revolta dos investigadores da operação Marquês com a quebra do segredo do que se passava no processo era bastante compreensível. No entanto, e com o tempo, percebeu-se que pareciam seletivos nos alvos jornalísticos, como depois indiciaram as investigações do Ministério Público às fugas de informação. Até porque, estranhamente, o MP decidiu nem sequer investigar a já citada longa notícia exclusiva que, em julho de 2014 e cerca de quatro meses antes de José Sócrates ser detido, indicou o ex-primeiro-ministro, membros da família Pinto de Sousa, o amigo e empresário Carlos Santos Silva e outros intervenientes como suspeitos num caso gigantesco de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais.

Há quem seja tentado a justificar isso com uma argumentação superficial: se a Procuradoria-Geral da República tinha desmentido a notícia ainda antes desta estar nas bancas, então seria falsa. Mas uma análise profunda ao processo demonstra que os investigadores não fizeram qualquer queixa formal porque eventualmente não quiseram lançar ainda mais alertas públicos que impossibilitassem a recolha de dados a incluir numa futura acusação, mesmo quanto à questão mais visível do acompanhamento das entregas de numerário feitas por Carlos Santos Silva. Depois da notícia do verão de 2014, o MP registou, pelo menos, mais sete entregas em cash correspondentes a um total de 40 mil euros.

As transações terão ocorrido a 5, 18 e 22 de agosto, a 23 de setembro, a 10 e 29 de outubro e a 3 de novembro de 2014. Aliás, quando Santos Silva já estava detido em prisão preventiva, a advogada de defesa Paula Lourenço escreveu no recurso dessa medida de coação algo que mostrava que os mesmos factos podem sempre ter diferentes leituras: “É agora razoável admitir que as parangonas da Sábado (…) constituíram uma nova face da política de investigação criminal”, tendo Paula Lourenço concretizado de imediato a que se referia: “Chega a ser razoável que a publicação (…) foi um ardil para poder depois dizer-se que o arguido destruiu ou desencaminhou documentos comprometedores, mas como tal não ocorreu de verdade, não foi possível depois confrontá-lo com esse facto que era esperado (…)”

Apesar de tudo isto, no primeiro processo que investigou eventuais crimes de violação do segredo de justiça, o MP só teve em conta as notícias subsequentes à detenção de José Sócrates. Mesmo a investigação do alegado aviso de que Sócrates seria preso em breve – presente nas conversas gravadas entre o então líder da agência de notícias Lusa, Afonso Camões, e de José Sócrates e no posterior testemunho deste último – não mereceu igualmente quase nenhuma atenção do MP no caso centrado nas fugas de informação, o processo 8440/14.1TDLSB. Tal como sucedeu com o juiz Carlos Alexandre e duas funcionárias do Tribunal dos Poderosos (a escrivã Maria Teresa Santos e a escrivã auxiliar Rute Nunes), o procurador Rosário Teixeira foi inquirido como testemunha neste processo. No testemunho de 22 de outubro de 2015 confirmou que a jornalista Felícia Cabrita o tinha procurado “talvez a partir de maio” de 2014, salientando que lhe pareceu que a repórter do jornal Sol já tinha “informações genéricas sobre a relação de Carlos Santos Silva com o engenheiro José Sócrates e um canal de pagamentos de despesas do primeiro ao segundo”. Dos contactos que manteve com a jornalista, Rosário lembrou que Felícia lhe terá dito que não iria estragar “a investigação dos outros”.

De resto, a jornalista foi várias vezes ao DCIAP – até entregou documentos relacionados com familiares de Sócrates –, mas Rosário assegurou no testemunho (e ao contrário do que Sócrates veio muito anos depois a invocar no processo que intentou contra o estado português) que “nunca houve uma lógica de moeda de troca”, referindo-se à partilha de informação entre o MP e a jornalista. Mesmo que Rosário Teixeira já não se lembrasse em 2026 do que referiu quase 11 anos antes no caso das fugas de informação, foi realmente isto que disse e ainda complementou: “Tudo aquilo que foi transmitido à senhora jornalista foi que qualquer notícia que saísse seria fatal para a investigação e ela não publicou notícia nenhuma”.

Já sobre a minha primeira notícia, classificou-a apenas como “muito perturbadora” e pouco mais avançou sobre o caso, até porque ninguém lhe perguntou nada sobre o facto do inspetor Paulo Silva o ter indicado a ele e a juiz Carlos Alexandre como dois dos três únicos suspeitos pela divulgação de dados confidenciais do inquérito. Indicado apenas por mim como testemunha na fase de instrução deste mesmo processo, o inspetor Paulo Silva foi apenas levemente questionado pela juíza Cláudia Pina. “Sim, recordo-me do que escrevi”, respondeu o inspetor à juíza no testemunho que durou 21 minutos. A magistrada judicial quis de imediato saber a que propósito tinha o inspetor escrito aquilo no processo e “em que é que tinha fundamentado essa sua afirmação?” e Paulo Silva limitou-se a disse que ficara muito indignado, salientando de forma algo enigmática que escreveu o que escreveu no processo “para dar um aviso a quem pudesse ter quebrado o segredo de justiça”.

Ora, este tipo de aviso só poderia ser lido por quem tinha acesso direto ao processo, mas o inspetor não foi além disto pois concluiu que não conseguia explicar “o que tinha realmente acontecido”. A juíza acabou por mudar de assunto e no fim, entre 13 jornalistas que estavam acusados pelo MP de violação do segredo de justiça, fui apenas eu (e dois colegas da revista) pronunciado para julgamento (ali fui ilibado) por ter escrito ou autorizado a publicação de vários artigos sobre a operação Marquês… a seguir à detenção Sócrates.

NOTA: Continua no Capítulo 2 – "Os dados sigilosos da burla ao Banif na mesa de Armando Vara e as “toupeiras” que levaram a buscas na própria Judiciária"