Sócrates começou finalmente a ser julgado e a polémica estalou logo à primeira oportunidade

Agência Lusa , AG
28 dez 2025, 18:00
José Sócrates no Campus de Justiça (António Cotrim/Lusa)

BALANÇO DO ANO || Já falaram antigos ministros e até empregadas domésticas. O tema, esse, foi quase sempre o mesmo: o dinheiro da esfera do antigo primeiro-ministro

Aos 67 anos e 14 anos depois de ter deixado de chefiar o Governo, José Sócrates tornou-se, em 2025, o primeiro antigo primeiro-ministro português a ser julgado por corrupção, no âmbito da Operação Marquês.

O julgamento começou em 3 de julho no Tribunal Central Criminal de Lisboa e, de frente para o chefe de Governo entre março de 2005 e junho de 2011 e outros 20 arguidos, têm-se sentado três juízas, com Susana Seca na liderança.

A magistrada, de 53 anos, tem sido um dos alvos de José Sócrates e da sua defesa dentro e fora da sala de audiências, localizada no Campus de Justiça de Lisboa, inaugurado em 2009 pelo próprio ex-governante.

Logo no primeiro dia, o antigo secretário-geral do Partido Socialista (PS) acusou, em declarações aos jornalistas, a juíza-presidente de exibir "a sua completa parcialidade" ao rejeitar um requerimento da defesa para que o julgamento fosse suspenso.

Nas sessões seguintes, tornaram-se frequentes as reprimendas da magistrada a José Sócrates e ao seu advogado, Pedro Delille, que, em 4 de novembro, acabou mesmo por renunciar à defesa do antigo chefe de governo, alegando "razões deontológicas" e falando num "simulacro de julgamento".

Pedro Delille acompanhava o ex-governante desde que este fora detido, em novembro de 2014.

Para o seu lugar, o tribunal nomeou um advogado oficioso, o que suscitou, no processo e na praça pública, novas críticas de José Sócrates, que conseguiu que em 11 de novembro o julgamento fosse suspenso para designar um novo defensor.

O escolhido foi José Preto, que queria ter cinco meses e meio para se inteirar do processo, mas terá direito, caso não ganhe nenhum recurso, a apenas 10 dias, acrescidos do prazo para a sua notificação e do tempo necessário para notificar as testemunhas.

A fechar o ano, a previsão é de que o julgamento seja retomado a 6 de janeiro, quando ainda faltam ser ouvidas mais de uma centena de testemunhas.

Em audiência, depuseram já desde antigos ministros a empregadas domésticas, passando por gestores bancários, com os fluxos de dinheiro da esfera de José Sócrates como principal tema.

Em 10 de setembro, o ex-governante decidiu suspender as suas declarações alegando cansaço, quando iria debruçar-se, precisamente, sobre os montantes e negócios que o Ministério Público acredita serem resultados de subornos.

No total, o antigo primeiro-ministro está pronunciado (acusado após instrução) de 22 crimes, incluindo três de corrupção, por ter alegadamente recebido dinheiro, através de testas-de-ferro e com recurso a contas no estrangeiro, para beneficiar em dossiês distintos o grupo Lena, o Grupo Espírito Santo (GES) e o 'resort' algarvio de Vale do Lobo.

Em tribunal, José Sócrates negou ter sido corrompido ou ter metido "dinheiro ao bolso", tendo até acusado o Ministério Público, liderado no julgamento pelo procurador Rómulo Mateus, de querer esclarecimentos de natureza política e não criminal.

Além de José Sócrates, sentam-se no banco dos réus outros 20 arguidos, entre os quais o empresário Carlos Santos Silva, de 67 anos e considerado um dos seus testas-de-ferro, os seus alegados corruptores, incluindo o ex-banqueiro Ricardo Salgado, de 81 anos e doente de Alzheimer, e antigos administradores da Portugal Telecom (PT) que também terão sido subornados por este, como Henrique Granadeiro, de 82, e Zeinal Bava, de 60.

Ao todo, são imputados aos 21 arguidos 117 crimes económico-financeiros, que estes têm, em geral, negado.

Os ilícitos terão sido praticados entre 2005 e 2014 e, no primeiro semestre de 2026, podem prescrever, segundo o tribunal, os crimes de corrupção mais antigos, relacionados com Vale do Lobo.

Temas: Operação Marquês Como está o julgamento de Sócrates José Sócrates Advogado

Crime e Justiça

Prisão preventiva para duas jovens condenadas pela morte de rapaz em Vila Franca de Xira

Ontem às 17:33

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Jovem de 16 anos baleado em Oeiras

Ontem às 08:31

Disparos com armas de guerra na Charneca da Caparica deixam viatura crivada de balas

6 jan, 18:41
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41