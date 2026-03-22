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Operação Lúmen. Todos os arguidos libertados sob ordem do juiz de instrução criminal

Agência Lusa
Há 2h e 12min
Luzes de Natal. Governo pediu redução, municípios responderam (e nem todos vão poupar)

Quatro arguidos tinham sido detidos na terça-feira por suspeita de corrupção e abuso de poder no fornecimento e instalação de iluminação festiva em Lisboa

Os quatro arguidos detidos na operação “Lúmen”, que investiga alegados crimes económicos em contratos para a instalação de luzes de Natal, foram libertados este domingo, ficando a conhecer na próxima terça-feira as medidas de coação, indicou fonte judicial.

“Os quatro arguidos foram colocados em liberdade porque o Ministério Público [MP] promoveu medidas de coação não privativas da liberdade. Nesse sentido, o juiz de instrução criminal entendeu libertá-los. Regressam na terça-feira ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para conhecerem as medidas de coação”, explicou a fonte à agência Lusa.

A mesma fonte adiantou que o MP promoveu, no caso do secretário-geral da Câmara Municipal de Lisboa, Alberto Laplaine Guimarães, um dos arguidos neste processo, a suspensão de funções, assim como a proibição de se deslocar às instalações da autarquia, ou de contactar com os trabalhadores do município e restantes arguidos no processo.

A Polícia Judiciária deteve na terça-feira quatro pessoas suspeitas dos crimes de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, abuso de poder e associação criminosa, relacionados com o fornecimento e instalação de iluminações festivas.

Temas: Operaçao lumen PJ Camara Municipal de Lisboa Ministerio Publico Corrupção

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