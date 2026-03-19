Câmara de Lisboa abre inquérito interno para apurar responsabilidades no âmbito da operação Lumen

Henrique Machado , AM
Há 1h e 23min
Câmara de Lisboa

Aqui está a transcrição completa e fiel do texto contido nas duas imagens:

1 – No dia de ontem, 17 de março de 2026, no âmbito da denominada Operação Lúmen desencadeada pela Polícia Judiciária, alguns espaços municipais foram alvo de buscas que conduziram à apreensão de documentos e que culminaram com a detenção de um alto funcionário do Município;

2 – De acordo com o comunicado da Polícia Judiciária, a operação policial, no âmbito da criminalidade económico-financeira, assenta na suspeita da prática de crimes de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, abuso de poder e associação criminosa, relacionados com o fornecimento e instalação de iluminações festivas;

3 – Os documentos apreendidos na operação desencadeada pela Polícia Judiciária dizem respeito à relação que o Município estabeleceu, através de Protocolo de Colaboração para as Iluminações de Natal na Cidade de Lisboa, desde 2017 até 2025, com a União de Associações do Comércio e Serviços (UACS) que tem por objeto a definição dos termos e condições da coorganização e realização da iniciativa denominada “Iluminações de Natal”;

4 – O mandado de busca e apreensão tinha como alvo as instalações da Secretaria-Geral da Câmara Municipal;

5 – A relação contratual entre o Município de Lisboa e a União de Associações do Comércio e Serviços (UACS) para a coorganização e realização da iniciativa denominada “Iluminações de Natal” iniciou-se em 2012 e manteve-se, ininterruptamente, até 2025, e as propostas que levaram à aprovação da colaboração entre o Município e a União de Associações do Comércio e Serviços (UACS) e consequente celebração dos protocolos referidos têm, como serviço emissor, a Secretaria-Geral;

6 – O Município prestou já, e continuará a prestar, toda a colaboração que lhe for solicitada pelas autoridades judiciais e policiais;

7 – Pese embora o processo de inquérito que está a decorrer junto do DIAP, importa apurar se os procedimentos que foram seguidos e que conduziram ao estabelecimento da relação contratual com a União de Associações do Comércio e Serviços (UACS) e consequente celebração dos protocolos suprarreferidos enfermam de alguma inconformidade e ou irregularidade;

Pelo que DETERMINO,

I - De acordo com o estabelecido nos artigos 229.º e seguintes da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), aprovada pela Lei 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, a ABERTURA DE INQUÉRITO à Secretaria-Geral do Município, incidente sobre os procedimentos que levaram à celebração do Protocolo de Colaboração para as Iluminações de Natal na Cidade de Lisboa com a União de Associações do Comércio e Serviços (UACS);

II – O envio do presente despacho ao Senhor Diretor Municipal de Recursos Humanos para designar instrutor e assegurar os demais procedimentos aplicáveis, também em articulação com o Departamento da Transparência e Prevenção da Corrupção.

Autarquia refere que o "município prestou já, e continuará a prestar, toda a colaboração que lhe for solicitada pelas autoridades judiciais e policiais"

A Câmara Municipal de Lisboa decidiu abrir um inquérito interno à sua Secretaria-Geral, na sequência da operação “Lúmen” da Polícia Judiciária, que decorreu a 17 de março e resultou na detenção de um alto funcionário municipal.

Em comunicado, a autarquia refere que o "município prestou já, e continuará a prestar, toda a colaboração que lhe for solicitada pelas autoridades judiciais e policiais".

Aa investigação incide sobre suspeitas de crimes económico-financeiros, incluindo corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, abuso de poder e associação criminosa, relacionados com o fornecimento e instalação de iluminações festivas na cidade.

As buscas tiveram como alvo instalações municipais, nomeadamente a Secretaria-Geral, e levaram à apreensão de documentação relativa aos protocolos de colaboração estabelecidos entre o município e a União de Associações do Comércio e Serviços para a realização das iluminações de Natal, entre 2017 e 2025.

"A relação contratual entre o Município de Lisboa e a União de Associações do Comércio e Serviços (UACS) para a coorganização e realização da iniciativa denominada “Iluminações de Natal” iniciou-se em 2012 e manteve-se, ininterruptamente, até 2025, e as propostas que levaram à aprovação da colaboração entre o Município e a União de Associações do Comércio e Serviços (UACS) e consequente celebração dos protocolos referidos têm, como serviço emissor, a Secretaria-Geral", acrescenta a nota.

O inquérito interno será conduzido em articulação com os serviços de recursos humanos e com o departamento de transparência e prevenção da corrupção.

Temas: Operação Lumen Câmara de Lisboa Inquérito interno

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