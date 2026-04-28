Operação Influencer: impressões digitais junto aos 75 mil euros de Vitor Escária são de quatros agentes da PSP sem luvas

Há 48 min

Há ainda uma quinta pessoa para já não identificada, uma vez que as impressões digitais descobertas não encontram correspondência na base de dados do registo criminal nacional

O Ministério Público não se conformou com as explicações de Vítor Escária face à origem dos 75 mil euros encontrados no seu gabinete em São Bento – de que os tinha ganho num trabalho de consultadoria em Angola –, e ordenou a recolha de impressões digitais aos envelopes e a uma caixa de champanhe que escondiam as 1994 notas. O resultado foi no mínimo insólito – porque, além do então chefe de gabinete do primeiro-ministro, o ‘CSI’ da Polícia Judiciária (PJ) identificou quatro agentes da PSP que realizaram a busca e manusearam todos aqueles objetos sem luvas.

A resposta é do Laboratório de Polícia Científica, face aos pedidos de recolha de indícios (lofoscopia) feitos pelo DCIAP no âmbito do processo da Operação Influencer, a que a TVI e a CNN Portugal tiveram acesso: Vítor Escária foi obrigado pelo tribunal a ceder as suas impressões digitais, para que o Ministério Público descobrisse quem mais tinha tocado na caixa de champanhe e nos envelopes – logo, tendo tido conhecimento e acesso aos 75 mil euros em dinheiro vivo.

O laboratório da PJ identificou impressões digitais de cinco pessoas diferentes, sendo que quatro correspondem a agentes da Divisão de Investigação Criminal da PSP que realizaram a busca sem luvas. E há ainda uma quinta pessoa para já não identificada, uma vez que as impressões digitais descobertas não encontram correspondência na base de dados do registo criminal nacional.