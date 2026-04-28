Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Operação Influencer: impressões digitais junto aos 75 mil euros de Vitor Escária são de quatros agentes da PSP sem luvas

Henrique Machado
Há 48 min
Vítor Escária (DR)

Há ainda uma quinta pessoa para já não identificada, uma vez que as impressões digitais descobertas não encontram correspondência na base de dados do registo criminal nacional

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Ministério Público não se conformou com as explicações de Vítor Escária face à origem dos 75 mil euros encontrados no seu gabinete em São Bento – de que os tinha ganho num trabalho de consultadoria em Angola –, e ordenou a recolha de impressões digitais aos envelopes e a uma caixa de champanhe que escondiam as 1994 notas. O resultado foi no mínimo insólito – porque, além do então chefe de gabinete do primeiro-ministro, o ‘CSI’ da Polícia Judiciária (PJ) identificou quatro agentes da PSP que realizaram a busca e manusearam todos aqueles objetos sem luvas.

A resposta é do Laboratório de Polícia Científica, face aos pedidos de recolha de indícios (lofoscopia) feitos pelo DCIAP no âmbito do processo da Operação Influencer, a que a TVI e a CNN Portugal tiveram acesso: Vítor Escária foi obrigado pelo tribunal a ceder as suas impressões digitais, para que o Ministério Público descobrisse quem mais tinha tocado na caixa de champanhe e nos envelopes – logo, tendo tido conhecimento e acesso aos 75 mil euros em dinheiro vivo.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O laboratório da PJ identificou impressões digitais de cinco pessoas diferentes, sendo que quatro correspondem a agentes da Divisão de Investigação Criminal da PSP que realizaram a busca sem luvas. E há ainda uma quinta pessoa para já não identificada, uma vez que as impressões digitais descobertas não encontram correspondência na base de dados do registo criminal nacional.

Temas: Operação Influencer Vítor Escária 75 mil euros PJ Polícia Judiciária

Relacionados

"Uma dinâmica extraordinária em Sines": a escuta com o amigo que apanha António Costa em falso 

Prender para investigar: DCIAP só seguiu rasto de subornos nas contas dos suspeitos meses depois da operação Influencer 

Operação Influencer: a TVI e a CNN tiveram acesso ao processo que levou à queda de Costa
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Operação Influencer: impressões digitais junto aos 75 mil euros de Vitor Escária são de quatros agentes da PSP sem luvas

Há 48 min

Dupla assalta ourivesaria em Almada à mão armada. Mulher ficou ferida 

Há 2h e 42min
03:12

Operação Influencer. "Do ponto de vista da relevância criminal tudo me parece muito pífio"

Há 2h e 55min
00:29

Operação Influencer: investigação criminal pode levar "anos" até ter acesso a mails

Há 2h e 57min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Víbora-de-fosseta, cobra-voadora e lagartixas entre as novas espécies descobertas em cavernas do Camboja

26 abr, 17:00

Hacker anuncia roubo de um milhão de dados de clientes dos cacifos dos CTT

Ontem às 16:48

"Houve necessidade de ultrapassar a barreira do som": estrondo semelhante a explosão na Figueira da Foz foi um caça da Força Aérea

Hoje às 14:29

Como funciona a rede secreta que mantém o petróleo iraniano a fluir para a China

Ontem às 21:23

"Uma dinâmica extraordinária em Sines": a escuta com o amigo que apanha António Costa em falso 

Hoje às 11:06

A guerra no Irão fez com que o mundo comprasse mais energia limpa (e há um país a lucrar mais com isso do que todos os outros)

Ontem às 08:42

Eurodreams: conheça a chave desta segunda-feira

Ontem às 20:06

Operação Influencer: a TVI e a CNN tiveram acesso ao processo que levou à queda de Costa

Ontem às 21:29

Choque no Médio Oriente: Emirados Árabes Unidos anunciam saída da OPEP

Hoje às 13:48

Mercadona está a contratar para loja que abre em outubro. Dá férias extra, contrato efetivo e prémios

22 abr, 19:00

Investimento da Europa em Defesa dispara. Cinco países gastam mais que todo o resto do mundo

Ontem às 09:52

Irão está a "humilhar" os EUA e a Ucrânia vai ter de ceder: chanceler da Alemanha abre o jogo

Ontem às 13:42