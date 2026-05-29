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Quatro detidos na Operação "Imergente" libertados mas proibidos de contactar entre si

Jéssica Ângelo , com Lusa
Há 46 min
Sede do PS (DR)
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Investigação incide sobre contratos no valor de quase dois milhões de euros

Os quatro detidos na Operação “Imergente” vão ser libertados, mas vão ficar com Termo de Identidade e Residência, ficando ainda proibidos de contactar entre si ou com os outros arguidos no processo que investiga um alegado esquema ilegal no seio autárquico do PS em Lisboa, sendo que estão também impedidos de entrar em instalações autárquicas da capital.

Os detidos em causa são os seguintes: Duarte Moral, assessor do PS, Rute Reimão, mulher de Duarte Moral, Rui Pedro Nascimento, sócio de Duarte Moral, e Emílio Vásquez Blanco, antigo porta-voz do Partido Socialista espanhol.

O valor das adjudicações por autarquias em investigação no inquérito que esta quinta-feira originou a detenção de cinco pessoas é de quase dois milhões de euros, informou o Ministério Público, sendo que a quinta pessoa acabou por ser libertada ainda antes do interrogatório.

Em causa está ainda a "emissão de faturas para recebimento indevido, por dois suspeitos, de quantias de partido político", sabendo que em causa estão alegados factos imputados ao PS.

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Os arguidos são suspeitos da prática dos crimes de prevaricação, participação económica em negócio, peculato, abuso de poderes, burla qualificada, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada, precisou o Departamento de Investigação e ação Penal (DIAP) Regional de Lisboa.

A investigação centra-se num "alegado esquema de favorecimento associado ao poder autárquico do PS em Lisboa".

O epicentro da investigação será a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, no centro histórico de Lisboa, anteriormente liderada por Miguel Coelho, um dos visados pela operação Imergente, e que é um dos rostos centrais de toda a investigação.

Os atos sob suspeita terão sido praticados entre 2016 e 2022.

No total, foram executados cerca de 90 mandados de busca domiciliária e não domiciliária, com a PJ a indicar que foram cumpridos 92 e o Ministério Público 89.

Duarte Moral, antigo assessor do ex-primeiro-ministro António Costa e também próximo do atual líder do PS José Luís Carneiro na gestão da comunicação do partido, é um dos detidos, assim como a sua mulher, Rute Reimão, que terá celebrado contratos com a Junta de Santa Maria Maior, por ajuste direto, na ordem dos 70 mil euros entre 2020 e 2022.

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A mulher de Duarte Moral foi técnica superior da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior (responsável operacional pela área cultural), avançou à Lusa fonte do grupo municipal do PS.

À margem da sessão desta quinta-feira da Assembleia Municipal, o presidente deste órgão, André Moz Caldas (PS), respondeu não ter nada a dizer, pois ainda não lhe tinha sido comunicada a decisão de Miguel Coelho suspender o mandato.

Posteriormente, no início da reunião, André Moz Caldas comunicou que “foi recebida nos serviços um pedido de suspensão do mandato pelo período de seis meses do senhor deputado Miguel Coelho”, que será substituído pelo socialista Duarte Marçal, enquanto o cargo de representante do grupo municipal do PS será, “interinamente”, assegurado por Hugo Gaspar.

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Temas: Operação Imergente PS Duarte Moral Rute Reimão

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