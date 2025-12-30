Seis mortos e 170 detidos por excesso de álcool nas operações de Ano Novo da PSP e GNR

Agência Lusa , MP
30 dez 2025, 09:37
Operação da PSP (Lusa)

Excesso de velocidade, uso indevido do telemóvel, falta de inspeção periódica e incorreta utilização do cinto de segurança entre as contraordenações mais comuns

Seis pessoas morreram nas estradas e 170 condutores foram detidos por excesso de álcool entre sábado e segunda-feira, no âmbito das operações que a GNR e a PSP estão a desenvolver no período de ano novo.

Em comunicados divulgados esta terça-feira, as duas forças policiais registaram, entre sábado e segunda-feira, um total de 899 acidentes rodoviários, dos quais resultaram seis mortos, 21 feridos graves e 266 ligeiros na operação que se prolonga até 4 de janeiro, domingo.

Em relação às vítimas mortais, a PSP registou duas vitimas em acidentes em Vila Nova de Gaia (Porto) e em Benfica (Lisboa) e a GNR seis mortos nos distritos de Santarém, Lisboa, Porto e Coimbra.

No mesmo período, foram detidas por estas duas forças de segurança 170 condutores por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l (gramas de álcool por litro de sangue).

Foram também detidas pelas duas forças de segurança 779 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

Entre as contraordenações registadas pela PSP e GNR, 775 deveram-se a excesso de velocidade, 101 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 619 por falta de inspeção periódica e 107 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.

Em comunicado, a PSP refere também 11 detenções por crimes contra a propriedade (furtos e roubos) e 19 suspeitos de tráfico de droga, tendo sido apreendidas 14.779 doses individuais.

Entre sábado e segunda-feira, a PSP apreendeu também duas armas de fogo, 10 armas brancas, oito munições e duas outras armas e 326 artigos de pirotecnia.

A PSP e a GNR tem a decorrer desde 18 de dezembro e 4 de janeiro operações focadas nos períodos de Natal e de Ano Novo.

Temas: Operação Ano Novo PSP GNR Trânsito

