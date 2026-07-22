"Incidente cibernético sem precedentes". Modelos de IA da OpenAI agem por conta própria, escapam ao controlo e invadem plataforma de 'machine learning'

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 41min
ChatGPT (AP)
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Incidente envolveu uma combinação de modelos, incluindo o recém-lançado GPT-5.6 Sol e um modelo "ainda mais capaz", atualmente em desenvolvimento

Dois modelos de inteligência artificial (IA) da norte-americana OpenAI conseguiram escapar do seu ambiente de testes, aceder à Internet e violar as defesas da plataforma Hugging Face, conforme a própria empresa reconheceu no seu blogue.

A OpenAI, dona do ChatGPT, confirmou na terça-feira que os seus modelos avançados de IA tinham agido por conta própria durante testes de segurança, invadindo - por sua iniciativa - uma plataforma popular entre programadores.

Sediada em São Francisco, EUA, a tecnológica descreveu o ocorrido como um "incidente cibernético sem precedentes" e anunciou uma investigação conjunta com a Hugging Face, plataforma colaborativa e de código aberto focada em inteligência artificial e 'machine learning'.

A OpenAI explicou que o incidente envolveu uma combinação de modelos, incluindo o recém-lançado GPT-5.6 Sol e um modelo "ainda mais capaz", atualmente em desenvolvimento.

"Ao operarem no nosso ambiente de teste isolado (sandbox), os modelos dedicaram uma quantidade significativa [de poder computacional] para encontrar uma maneira de obter acesso irrestrito à internet com o objetivo de resolver o problema da avaliação", afirmou a OpenAI numa publicação no blog que detalhava o incidente.

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Na visão da OpenAI, este é um incidente cibernético "sem precedentes" que envolve recursos de cibersegurança de vanguarda.

"Estamos a partilhar estas descobertas preliminares nesta fase para ajudar as equipas de defesa a compreender o que aconteceu e avaliar o alcance dos recursos atuais dos modelos", explicou a OpenAI.

A tecnológica vai continuar a sua investigação em colaboração com a Hugging Face e partilhará suas conclusões assim que estiver concluída.

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