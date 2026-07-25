Modelo da IA que escapou à OpenAI afinal esteve dias a atacar antes que alguém desse por isso

António Guimarães
Há 58 min
ChatGPT (AP)
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Novos dados mostram que o episódio que a empresa de Inteligência Artificial descreveu como um "incidente cibernético sem precedentes" pode ser ainda mais grave

O agente da OpenAI que escapou ao controlo da empresa de Inteligência Artificial para entrar na Hugging Face fez mais do que nos contaram inicialmente. De acordo com a agência Reuters, que cita fontes ligadas à investigação do incidente, o problema durou vários dias com uma série de ataques cibernéticos.

Pior, a OpenAI só se apercebeu do problema já depois de a ameaça ter sido contida e o FBI alertado.

O agente em causa, que provocou o que a própria OpenAI admitiu ser um "incidente cibernético sem precedentes", é um programa capaz de tomar decisões e executar tarefas complexas com pouca ou nenhuma supervisão humana. Neste episódio tentou fugir do ambiente de testes supostamente controlado a 9 de julho.

Dois dias depois, a 11 de julho, deu-se a intrusão na Hugging Face, uma outra empresa de Inteligência Artificial que funciona como repositório para modelos e ferramentas do setor.

O agente em causa esteve a funcionar fora de controlo até 13 de julho, de acordo com o cofundador da Hugging Face, Thomas Wolf, que falou à agência Reuters.

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Acontece que só vários dias depois disso é que a OpenAI percebeu que era o seu agente que estava na origem do ataque. De resto, as duas empresas só estabeleceram comunicação pela primeira vez por volta de 20 de julho, mais de uma semana depois da “fuga”.

O caso foi depois publicamente revelado pela OpenAI a 21 de julho, chamando a atenção da comunidade, até pelo aparente susto de que a Inteligência Artificial estivesse a fazer aquilo que tantos temem e que muitos filmes de ficção científica já teorizaram. A CNN Portugal escreveu um artigo em que explica que não é tudo isso, mas é um assunto grave. Pode ler esse tema aqui.

Só que as informações tornadas públicas pela OpenAI foram relativamente vagas.

Por isso mesmo, a Hugging Face está a trabalhar na construção de uma linha temporal que vai ajudar a perceber melhor o que se passou efetivamente.

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Temas: OpenAI Inteligência Artificial IA AI Hugging Face

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