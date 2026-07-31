Afinal não foram só dois: OpenAI descobre provas de que outros agentes "fugiram" do laboratório

CNN Portugal , com Lusa
Há 1h e 19min
ChatGPT (AP)
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Uma fonte afirmou à Reuters, contudo, que estes incidentes, ao contrário daquele que foi revelado anteriormente, foram “limitados”, e que se pensa que nenhum dos agentes saiu da rede da OpenA

A OpenAI descobriu provas de que outros agentes “fugiram” dos ambientes controlados de teste durante uma investigação lançada após o incidente em que dois modelos de IA da empresa invadiram a plataforma de ‘machine learning’ Hugging Face.

A informação está a ser avançada pela agência Reuters, que cita duas fontes com conhecimento do processo. Uma delas afirma, porém, que estes incidentes, ao contrário daquele que foi revelado anteriormente, foram “limitados”, e que se pensa que nenhum dos agentes saiu da rede da OpenAI.

Contactado pela Reuters, um porta-voz da empresa remeteu para o comunicado lançado aquando da revelação do primeiro caso, no qual a OpenAI afirmou que está a rever a “atividade dos seus modelos”.

O que aconteceu antes

Numa publicação no seu blogue já este mês, a OpenAI admitiu que dois modelos de IA conseguiram escapar do seu ambiente de testes, aceder à Internet e violar as defesas da Hugging Face.

A dona do ChatGPT confirmou que os seus modelos avançados de IA tinham agido por conta própria durante testes de segurança, invadindo, por sua iniciativa, a plataforma, popular entre programadores.

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Sediada em São Francisco, EUA, a tecnológica descreveu o ocorrido como um "incidente cibernético sem precedentes" e anunciou uma investigação conjunta com a Hugging Face.

A OpenAI explicou que o incidente envolveu uma combinação de modelos, incluindo o recém-lançado GPT-5.6 Sol e um modelo "ainda mais capaz", atualmente em desenvolvimento.

"Ao operarem no nosso ambiente de teste isolado (sandbox), os modelos dedicaram uma quantidade significativa [de poder computacional] para encontrar uma maneira de obter acesso irrestrito à internet com o objetivo de resolver o problema da avaliação", afirmou a OpenAI na publicação.

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