Nove migrantes mortos e 45 desaparecidos em naufrágio perto do Djibuti

Há 1h e 2min

Barco com 320 pessoas afundou durante travessia

Nove migrantes morreram e 45 estão desaparecidos depois de um barco com 320 pessoas a bordo se ter afundado na terça-feira na costa do Djibuti, informou esta quinta-feira a Organização Internacional para as Migrações (OIM) da ONU.

"Um trágico naufrágio ocorreu na noite de 24 de março na costa do Djibuti, a norte de Obock: nove mortos e 45 desaparecidos, num total de 320 passageiros. Os sobreviventes estão a receber assistência das autoridades locais e da OIM", adiantou a agência da ONU.

Todos os anos, dezenas de milhares de migrantes do Corno de África, muitas vezes provenientes da Etiópia e da Somália, percorrem esta "Rota Oriental" para tentarem chegar aos países do Golfo, que são ricos em petróleo, fugindo, assim, de conflitos, catástrofes naturais e das perspetivas económicas desfavoráveis dos seus países.

A maioria dos migrantes tenta a travessia a partir do Djibuti.