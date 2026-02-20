ONU alerta sobre exploração de pessoas obrigadas a cometerem crimes informáticos

Agência Lusa , AM
Há 35 min
Volker Turk (AP Photo/Hadi Mizban)

As vítimas são provenientes de todo o mundo verificando-se uma presença significativa de cidadãos asiáticos

Milhares de pessoas em todo o mundo foram forçadas a trabalhar para redes de fraudes digitais, muitas delas sediadas no Sudeste Asiático, onde vivem em condições desumanas, denunciou a ONU.

O relatório do Gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que inclui centenas de testemunhos de vítimas de abusos, documenta casos de tortura e maus-tratos, exploração sexual, abortos forçados, privação de alimentos e confinamento solitário, entre outras violações das liberdades fundamentais.

"A lista de abusos é avassaladora", afirmou o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, após a publicação do relatório.

Os entrevistados relataram os maus tratos cometidos em centros de fraude digitais localizados no Camboja, Laos, Myanmar, Filipinas e Emirados Árabes Unidos entre 2021 e 2025, embora a presença destas redes também tenha sido relatada em países de África e do continente americano.

As vítimas são provenientes de todo o mundo verificando-se uma presença significativa de cidadãos asiáticos.

O relatório indicou também que algumas foram captadas em países europeus como França, Alemanha e Reino Unido, e de países da América Latina como Peru, Colômbia, Brasil e México.

As pessoas foram forçadas a cometer fraudes através da internet que vão desde o roubo de identidade e extorsão destinadas a fraudes financeiras e burlas.

Segundo o relatório da ONU, alguns sobreviventes relataram como foram mantidos em enormes complexos que se assemelhavam a "cidades autossuficientes", com edifícios fortificados de vários andares e altos muros com arame farpado, guardados por seguranças armados e fardados.

Nestes centros ilegais, os relatos das vítimas indicaram que aqueles que não atingiam as metas mensais de fraude sofriam todo o tipo de punições.

Alguns entrevistados relataram que muitos colegas perderam a vida ao tentarem escapar dos centros, caindo frequentemente de varandas e telhados, enquanto aqueles que foram capturados após tentativas de fuga foram sujeitos a castigos e maus-tratos.

Nenhum dos entrevistados recebeu o dinheiro prometido pelas redes de tráfico e fraude, que, segundo o relatório, por vezes contaram com a ajuda de polícias e guardas fronteiriços, que também ocasionalmente cometeram abusos.

Perante as alegações, o gabinete da ONU instou a implementação de operações de resgate coordenadas e seguras para as vítimas destas redes, bem como programas de reabilitação para os sobreviventes.

Volker Turk, apelou à "comunidade internacional" para que actue contra este fenómeno que afeta principalmente o Sudeste Asiático, mas que se está a alastrar.

Num relatório anterior, divulgado em 2023, a ONU estimou que centenas de milhares de pessoas foram recrutadas à força para praticar burlas online.

Temas: Onu Direitos Humanos Volker Turk Crimes informáticos

Mundo

Monarquia britânica enfrenta a maior crise desde Diana

Há 24 min

Reino Unido não autoriza utilização das suas bases aéreas para Trump atacar o Irão

Há 32 min

ONU alerta sobre exploração de pessoas obrigadas a cometerem crimes informáticos

Há 35 min

MÉDIO ORIENTE AO MINUTO | Irão adverte Guterres de que responderá "de forma decisiva" em caso de ataque

Há 36 min
Mais Mundo

Mais Lidas

Sismo de magnitude 4,1 sentido na região de Lisboa. Réplica de 4,1 registada dois minutos depois

Ontem às 12:16

Itália em aflição com criança de dois anos que recebeu um coração danificado

18 fev, 15:06

"Simplesmente já não temos": Alemanha fica sem mísseis de defesa aérea e já não pode enviá-los para a Ucrânia

18 fev, 13:22

Polónia avisa a Rússia: fronteira pode ser totalmente minada em apenas 48 horas

Ontem às 14:30

Marinha está a monitorizar navio russo que navega há três dias pela costa portuguesa

18 fev, 22:43

Sem comida, sem combustível, sem turistas: sob pressão dos EUA, a vida em Cuba está paralisada

18 fev, 11:41

Porque o sismo das 12:16 na região de Lisboa teve "mais elevada perigosidade" que o das 12:14

Ontem às 19:40

Governo corrige lei sobre medicamentos grátis para idosos carenciados

18 fev, 23:20

"Grito do Ipiranga": Europa está a quebrar o tabu nuclear para enfrentar Moscovo

Ontem às 07:00

Alerta vermelho no Aeroporto de Faro devido a suspeita de incêndio em avião da Ryanair

18 fev, 19:35

Novo aeroporto implantado na zona de maior risco de cheias da margem sul do Tejo. Rios e lagos no lugar das pistas e dos acessos

Ontem às 21:55

Comissão Europeia aprova Wegovy de 7,2 mg. Dosagem três vezes superior ao anterior máximo promete perdas de peso de 21%

Ontem às 15:01