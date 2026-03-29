Coruja de Harry Potter entra na lista de espécies migratórias protegidas por convenção da ONU

Agência Lusa , WL
Há 1h e 22min
Harry Potter (Reprodução)

Países têm a obrigação legal de proteger as espécies classificadas como ameaçadas de extinção, de conservar e restaurar os seus habitats, de minimizar os obstáculos à sua migração e de cooperar entre si para alcançar essa preservação

A Convenção para a conservação das espécies migratórias (CMS) da ONU aprovou hoje a inclusão de 40 novas espécies sob proteção internacional, no decurso da sua 15.ª reunião (COP15), no Brasil.

A lista aprovada na última sessão plenária inclui, nomeadamente, a coruja-das-neves (Bubo scandiacus), que ficou famosa nos filmes da saga Harry Potter, ou o maçarico-de-bico-virado (Limosa haemastica), um pássaro de bico longo ameaçado de extinção que percorre 30.000 quilómetros por ano ao longo das Américas.

A lista inclui ainda o tubarão-martelo gigante (Sphyrna mokarran) e mamíferos terrestres como a hiena riscada (Hyaena hyaena) ou aquáticos, como a lontra gigante do Brasil (Pteronura brasiliensis).

A reunião, que juntou representantes de 133 entidades – 132 países e a União Europeia – decorreu em Campo Grande, no centro oeste do Brasil, no Pantanal brasileiro, uma das zonas mais ricas em biodiversidade do planeta.

A Convenção é juridicamente vinculativa, o que significa que estes países têm a obrigação legal de proteger as espécies classificadas como ameaçadas de extinção, de conservar e restaurar os seus habitats, de minimizar os obstáculos à sua migração e de cooperar entre si para alcançar essa preservação.

De acordo com um relatório publicado antes da COP15, cerca de metade (49%) de todas as espécies elencadas pela CMS apresentam tendências de declínio populacional, e cerca de um quarto está ameaçada de extinção.

Um outro relatório, publicado na terça-feira, alertou para “o colapso” das migrações indispensáveis à sobrevivência das espécies de peixes de água doce como as enguias, provocado pela degradação dos habitats naturais, a sobrepesca ou as barragens.

“A Convenção (…) lembra-nos uma mensagem simples, mas poderosa: as migrações são naturais. Ao atravessar os continentes e ligar ecossistemas distantes, essas espécies revelam que a natureza não conhece fronteiras entre Estados”, declarou o presidente brasileiro Lula da Silva, no seu discurso de abertura, há uma semana.

“Proteger estes animais é proteger a vida do planeta”, resumiu.

O Brasil já acolheu em novembro de 2025 a COP30, conferência da ONU sobre o clima e alterações climáticas, na cidade amazónica de Belém, no Estado do Pará.

Temas: ONU Aves Espécies Migratórias

Ciência

Coruja de Harry Potter entra na lista de espécies migratórias protegidas por convenção da ONU

Há 1h e 22min

De saunas a banhos medicinais: como os cientistas combatem o quitrídio - uma praga global que está a matar os anfíbios

Há 3h e 11min

"É altamente surpreendente" o que os cientistas acabam de descobrir em restos mumificados

Hoje às 12:00

Estudante produz poeira cósmica em laboratório. É uma nova luz sobre a origem da vida

Ontem às 19:00
Mais Ciência

Mais Lidas

O mundo precisa de abrir o Estreito de Ormuz e Portugal quer ajudar. O problema é que só pode "bater palmas" e "fazer coro"

27 mar, 22:00

Tribunal decide que a sangria feita apenas com vinho não paga imposto extra

27 mar, 09:55

A Suécia está a preparar-se para a verdadeira guerra: vencer no negócio da defesa

Ontem às 22:00

Parque de vida selvagem no Reino Unido abate alcateia após lobos voltarem-se uns contra os outros

27 mar, 21:42

Os EUA estão a deportar dezenas de ucranianos. Muitos deles vão diretos para a guerra contra a Rússia

27 mar, 10:56

Tem 77 anos e sobreviveu a um ataque cardíaco. Agora está a tentar dar a volta ao mundo de mota

Hoje às 09:00

Do nada, a paixão de infância enviou-lhe uma mensagem. A vida nunca mais foi a mesma

Ontem às 09:00

Quatro satélites portugueses vão ser lançados nos EUA para criar o "waze dos oceanos"

27 mar, 19:45

O avião capotou e incendiou-se na aterragem, Joana sobreviveu. "A única coisa que rompia o silêncio era o crepitar das chamas"

Hoje às 08:00

Violência doméstica: Homem morre em despiste após matar mulher em Castelo de Vide

Ontem às 17:46

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

Mais de 100 operacionais combatem fogo no Parque Nacional da Peneda-Gerês

Ontem às 19:41