Mora chegou aos 40,3ºC, um recorde para o mês de maio

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IPMA diz que há várias regiões em situação de onda de calor

Regiões a sul do rio Tejo estão em situação de onda de calor, tendo Mora atingido na quarta-feira os 40,3ºC, um extremo absoluto para um mês de maio.

Segundo um balanço do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em Mora e Alvega (Abrantes) foram ultrapassados o anterior extremo absoluto de maio, os 40ºC (graus celsius) de Pinhão, a 30 de maio de 1953, e Termas de Monfortinho, nos últimos dois dias de maio de 2001.

Com dados atualizados esta quinta-feira de manhã, o IPMA diz que 16 estações automáticas estão em situação de onda de calor.

Ainda que o período quente atinja todo o continente, a onda de calor começou no dia 20 de maio e verifica-se no Alentejo e vale do Tejo. No centro e no litoral a estação da Anadia também entrou em onda de calor, indica a informação do IPMA.

Em termos de número de dias a onda de calor é a oitava mais longa, com 7,9 dias. A mais elevada foi em 1964, com 9,7 dias. Quando à magnitude o episódio é o terceiro maior.

Segundo o IPMA, foram registados até agora 22 novos máximos da temperatura máxima do ar, um na terça-feira e os outros na quarta-feira. Também foram registados quatro novos máximos da temperatura mínima do ar.

O IPMA alerta para a elevada probabilidade de mais locais entrarem em onda de calor, especialmente da região norte e centro interior, e diz que há também forte probabilidade de a atual onda de calor se estender até aos primeiros dias de junho.

Uma onda de calor acontece quando num intervalo de pelo menos seis dias consecutivos a temperatura máxima diária é superior em 5°C ao valor médio das temperaturas máximas diárias, no respetivo mês.

Para se poder fazer a comparação usa-se um período de referência, atualmente o período 1991-2020.

O IPMA diz que as ondas de calor podem ocorrer em qualquer altura do ano mas que são mais notórias e sentidas pelos seus impactos quando ocorrem no verão.

Desde a década de 1940 (quando começou a haver mais dados) que há ondas de calor mas nos últimos 30 anos têm -se observado mais casos de ondas de calor extremo no