Onda de calor é tão intensa que explodiram 400 munições da Segunda Guerra Mundial em França

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Guerra que terminou há mais de 80 anos

Centenas de projéteis e munições da Segunda Guerra Mundial foram descobertos na aldeia francesa de Le Porge, enquanto os residentes regressam à comunidade devastada pelos incêndios do mês passado, segundo as autoridades locais.

Foram ouvidas explosões perto da aldeia, localizada na região de Gironda, em França, após os incêndios devastadores que atingiram o sudoeste do país.

“Foi hoje realizada uma operação de desativação de bombas com especialistas da Defesa Civil, recuperando mais de 400 projéteis e munições”, informou um comunicado da autoridade local esta segunda-feira.

À medida que as chamas se aproximavam da comunidade, em julho, a maioria dos 3.500 habitantes da aldeia foi obrigada a fugir das suas casas, enquanto centenas de bombeiros eram mobilizados para combater incêndios mais violentos e imprevisíveis do que em anos anteriores.

As temperaturas na Europa Central e Oriental deverão situar-se entre 10 e 15 graus Celsius acima do normal em breve, enquanto os incêndios continuam a propagar-se na Grécia e em Itália. Na Hungria, a única central nuclear do país esteve a "milímetros" de ser desligada na manhã desta terça-feira devido aos baixos níveis de água em troços do rio Danúbio, afirmou o primeiro-ministro Péter Magyar. Noutro local, a Áustria registou a sua temperatura mais alta de sempre nesta terça-feira, com 40,8 graus Celsius, segundo o serviço meteorológico do país, citando uma medição provisória.

A Europa sempre sofreu com os incêndios florestais, mas os cientistas são claros quanto ao facto de as alterações climáticas os estarem a tornar cada vez mais extremos. Os incêndios em França já queimaram mais de 160 mil hectares, o que os torna os maiores já registados no país.

Ao regressarem à comunidade devastada pelo fogo, as autoridades de Le Porge fizeram uma descoberta surpreendente. Apesar da Segunda Guerra Mundial ter terminado há mais de 80 anos, as munições não detonadas ainda estão espalhadas por todo o continente e são frequentemente descobertas ou desenterradas décadas mais tarde.

Especialistas em desativação de bombas trabalham no local após a descoberta de projéteis da Segunda Guerra Mundial num bairro de Le Porge, na segunda-feira (Romain Perrocheau/AFP/Getty Images)

O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou no mês passado: “A situação que enfrentamos hoje é a mais grave que já registámos, a mais difícil desde a Segunda Guerra Mundial”.

“Após os incêndios, ouvimos explosões e, na semana passada, respondemos à ocorrência. Encontrámos este campo e removemos 75 projéteis”, disse o comandante Philippe Delemotte, chefe da unidade de desativação de bombas de Bordéus, em entrevista à agência francesa France Info esta segunda-feira.

“Aqui, por exemplo, encontrámos dois projéteis de morteiro, um projétil de morteiro francês e alguns projéteis alemães de 5 centímetros”, explicou.

Não é claro por que razão as munições permaneceram por detetar durante tanto tempo, mas Delemotte disse que o calor fez com que vários dos projéteis enterrados explodissem, alertando as autoridades para a sua localização.

As autoridades estabeleceram rapidamente uma zona de exclusão devido ao risco para o público. Delemotte afirmou que uma explosão poderia lançar “fragmentos letais” a centenas de metros de distância.

Ardeu tudo

Na segunda-feira, a autarca da região de Gironda, Sophie Brocas, autorizou os residentes a regressar aos bairros afetados após uma avaliação de segurança. Os incêndios ainda estão ativos nas zonas costeiras próximas, mas permanecem "contidos", segundo as autoridades.

Questionado sobre a descoberta de munições da época da guerra, Delemotte disse que as autoridades "por vezes deparam-se com isso, mas é raro porque aqui estão espalhadas praticamente por todo o lado". O responsável francês disse acreditar que a munição era proveniente de antigas valas de demolição.

Fotos tiradas na segunda-feira mostraram os moradores a regressar à aldeia carbonizada e a vasculhar os restos das suas casas destruídas pelo fogo. Um residente local disse à CNN no mês passado que perdeu a sua casa e os seus animais de estimação quando o incêndio florestal devastou Le Porge.

“Foi o apocalipse”, disse o morador. “Tudo ardeu, até os animais.”

Por toda a Europa, outros objetos históricos também foram revelados este verão devido ao calor recorde e às secas devastadoras que atingem os cursos de água do continente.

Alguns rios europeus encolheram tanto que relíquias submersas há muito tempo, desde ossos antigos a naufrágios centenários, foram expostas.

Também na Hungria, onde a crise de calor está a sobrecarregar severamente o fornecimento de energia do país, o recuo do nível da água do rio Danúbio expôs várias bombas, provavelmente da Segunda Guerra Mundial, disse uma autoridade local na semana passada.

Espera-se que as temperaturas no país atinjam em breve os 40 graus Celsius.

O Serviço Meteorológico Húngaro prevê que Budapeste atinja os 40 graus Celsius durante três dias consecutivos, um fenómeno que ocorreu apenas uma vez na história da cidade, no início deste verão, durante a grande onda de calor europeia no final de junho.

Magyar afirmou na terça-feira que a Hungria pode precisar de considerar um sistema de arrefecimento diferente para a central nuclear de Paks, em vez de depender do Danúbio, segundo a Reuters. A água do rio é utilizada para arrefecer o núcleo do reator e outros componentes essenciais da central.

Taylor Ward, Monica Garrett e Ivana Kottasová, da CNN, contribuíram para esta reportagem