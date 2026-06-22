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Termómetros nos 40 graus: França enfrenta onda de calor até sexta-feira

Agência Lusa , TFR
Há 44 min
Calor
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Mais de metade do território continental de França está sob “alerta vermelho” devido ao calor, com grandes áreas com previsões de temperaturas mínimas noturnas de pelo menos 20 graus

As autoridades francesas anunciaram esta segunda-feira que o país centro-europeu enfrenta uma semana de temperaturas recorde, numa onda de calor com máximas diurnas acima de 40 graus.

O serviço meteorológico francês, Meteo France, declarou que a maior parte do país — o maior da União Europeia e o segundo com maior população — estará sujeito àquelas condições meteorológicas extremas até sexta-feira, no mínimo.

Centenas de escolas ficaram hoje fechadas e muitas outras centenas cancelaram algumas aulas, segundo o ministro da Educação francês.

As autoridades reprimiram o consumo de álcool em público e há registo de vários afogamentos relatados quando algumas pessoas procuraram alívio nos rios, apesar dos avisos sobre correntes e outros perigos.

Os transportes públicos estão a transmitir mensagens a aconselhar os passageiros a terem cuidados de hidratação.

Mais de metade do território continental de França está sob “alerta vermelho” devido ao calor, com grandes áreas com previsões de temperaturas mínimas noturnas de pelo menos 20 graus.

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No Reino Unido, o serviço meteorológico local também emitiu um alerta de “calor extremo” para grande parte do sul da Inglaterra e partes do País de Gales de segunda a quinta-feira.

A previsão era de que as temperaturas poderiam atingir 38 graus, sendo que o recorde atual para um dia de junho é de 35,6° graus, alcançado em 1976.

Nos últimos quatro anos, mais de 200 mil pessoas em toda a Europa morreram por causas ligadas ao calor extremo, segundo a Organização Mundial de Saúde.

Portugal também está a enfrentar um episódio de temperaturas elevados e hoje os distritos de Bragança, Guarda e Vila Real estão sob aviso laranja, o segundo mais elevado, que se deverá prolongar até terça-feira.

Onze 11 distritos estão sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

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