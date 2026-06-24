Os verões europeus estão a tornar-se brutalmente quentes. Mas o ar condicionado continua a ser pouco usado na Europa

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O aumento da compra de dispositivos de ar condicionado está à vista, com um relatório da IEA a concluir que o número de unidades adquiridas na UE deverá subir mais do dobro de 2019 até 2050. Mas especialistas alertam para um “ciclo vicioso” em que a solução para o problema do calor pode ser, ao mesmo tempo, a sua causa

As vagas de calor intensas estão a tornar-se cada vez mais frequentes na Europa, deixando milhões de pessoas a lutar para se adaptar a temperaturas recorde insuportáveis.

Há pouco alívio. O ar condicionado é muito raro nas casas europeias. Muitos residentes enfrentam o calor intenso com a ajuda de ventoinhas elétricas, bolsas de gelo e duches frios.

Mas a Europa não abordou o calor da mesma forma que os Estados Unidos, historicamente mais quentes. Enquanto quase 90% das casas nos EUA têm ar condicionado, na Europa esse valor ronda os 20%.

À medida que as alterações climáticas provocam vagas de calor mais severas e prolongadas, que chegam cada vez mais cedo, alguns questionam-se porque é que os países europeus mais ricos têm mostrado relutância em adotar o ar condicionado - especialmente quando o calor tem um impacto cada vez mais mortal.

Uma grande parte da razão é que muitos países europeus, historicamente, tinham pouca necessidade de refrigeração, especialmente no norte. As vagas de calor sempre aconteceram, mas raramente atingiam as temperaturas elevadas e prolongadas que a Europa enfrenta atualmente com regularidade.

“Na Europa simplesmente não temos a tradição do ar condicionado, porque até relativamente recentemente, não era uma necessidade importante”, afirmou Brian Motherway, responsável pelo Gabinete de Eficiência Energética e Transições Inclusivas da Agência Internacional de Energia.

Uma mulher refresca-se sob um pulverizador de água durante o festival anual de música de rua, Fête de la Musique, no sudoeste de França, a 21 de junho de 2026. (Romain Perrocheau/AFP/Getty Images)

A água corre de uma fonte pública de água potável no mercado de peixe da Cidade Velha de Erfurt, no estado da Turíngia, Alemanha. (Martin Schutt/picture alliance/dpa/Getty Images)

Isto significa que o ar condicionado tem sido tradicionalmente visto como um luxo e não como uma necessidade, especialmente porque a sua instalação e funcionamento podem ser dispendiosos. Os custos de energia em muitos países europeus são mais elevados do que nos EUA, enquanto os rendimentos tendem a ser mais baixos.

O custo de alimentar uma unidade de ar condicionado pode estar fora do alcance de muitos europeus.

Depois há a arquitetura.

Alguns edifícios em países mais quentes do sul da Europa foram construídos para lidar com o calor. Têm paredes grossas, janelas pequenas que impedem a entrada direta da luz do sol e são concebidos para maximizar a circulação de ar. Isto ajudou a mantê-los mais frescos e reduziu a necessidade de refrigeração artificial.

Noutras partes da Europa, no entanto, as casas não foram concebidas tendo o calor em conta.

“Não temos o hábito de pensar em como nos mantemos frescos no verão. É realmente um fenómeno relativamente recente”, afirmou Motherway.

Os edifícios no continente tendem a ser mais antigos, construídos antes de a tecnologia de ar condicionado se tornar comum. Em Inglaterra, que acabou de registar o seu junho mais quente de sempre, uma em cada seis casas foi construída antes de 1900.

Pode ser mais difícil adaptar casas antigas com sistemas de refrigeração central, embora esteja longe de ser impossível, disse Motherway.

Pessoas utilizam chapéus de chuva enquanto o tempo quente continua em Londres, Reino Unido, a 22 de junho de 2026. O Serviço Meteorológico do Reino Unido (Met Office) emitiu um raro aviso meteorológico vermelho para partes de Inglaterra e do País de Gales devido a uma vaga de calor prevista para o final desta semana. (Rasid Necati Aslim/Anadolu/Getty Images)

Às vezes, o problema maior é a burocracia, afirmou Richard Salmon, diretor da Air Conditioning Company, sediada no Reino Unido.

As autoridades britânicas rejeitam frequentemente pedidos para instalar ar condicionado “com base no impacto visual da unidade exterior do condensador, especialmente em zonas de conservação ou em edifícios classificados”, disse.

Há também uma dimensão política. A Europa comprometeu-se a tornar-se “neutra em carbono” até 2050, e um aumento acentuado de aparelhos de ar condicionado tornará ainda mais difícil atingir esses objetivos climáticos.

Não só os aparelhos de ar condicionado consomem muita energia, como também libertam calor para o exterior. Um estudo sobre o uso de ar condicionado em Paris concluiu que estes poderiam aumentar a temperatura exterior entre cerca de dois e quatro graus Celsius (3,6 a 7,2 Fahrenheit). Este impacto é especialmente severo nas cidades europeias, geralmente densas.

Alguns países impuseram medidas para limitar o ar condicionado. Em 2022, Espanha introduziu regras que estipulam que o ar condicionado em locais públicos não deve ser ajustado a menos de 27 graus Celsius (80 graus Fahrenheit) para poupar energia.

No entanto, as atitudes e preocupações em relação ao ar condicionado na Europa estão a mudar, à medida que o continente se torna um “ponto quente climático”, aquecendo ao dobro da taxa do resto do mundo.

O continente enfrenta um dilema: adotar o ar condicionado intensivo em energia, com os impactos climáticos negativos que isso implica, ou encontrar formas alternativas de lidar com um futuro cada vez mais quente.

“As nossas casas precisam de ser resilientes não apenas ao frio, mas também ao calor cada vez mais brutal”, afirmou Yetunde Abdul, diretora do UK Green Building Council.

Uma mulher refresca-se com um leque numa paragem de autocarro que indicava uma temperatura de 37 graus Celsius durante uma vaga de calor em Madrid, a 1 de julho de 2025. (Thomas Coex/AFP/Getty Images)

Já existem sinais claros de que a adoção dos dispositivos está a aumentar na Europa, assim como noutras partes do mundo. Um relatório da IEA concluiu que o número de unidades de ar condicionado na UE deverá subir para 275 milhões até 2050, mais do dobro do valor de 2019.

Salmon, da Air Conditioning Company, diz que tem observado um aumento acentuado da procura. “Nos últimos cinco anos, os pedidos residenciais mais do que triplicaram. Esta vaga de calor em particular fez disparar tudo. As pessoas simplesmente não conseguem funcionar quando estão a derreter às três da manhã.”

Ainda assim os especialistas alertam que o ar condicionado pode oferecer um alívio rápido das temperaturas extremas, mas consome muita energia, grande parte da qual ainda provém de combustíveis fósseis que aquecem o planeta.

O uso de ar condicionado alimentado por combustíveis fósseis aumenta a poluição que aquece o planeta, o que por sua vez aumenta as temperaturas, alimentando “um ciclo vicioso de agravamento das alterações climáticas”, afirmou Radhika Khosla, professora associada na Smith School of Enterprise and the Environment da Universidade de Oxford.

A realidade é que as mentalidades em relação ao ar condicionado vão inevitavelmente mudar na Europa, à medida que o calor extremo - e os seus impactos na saúde - aumentam, afirmou Motherway, da IEA.

O desafio será garantir que os países tenham regulamentações fortes sobre a eficiência dos sistemas de refrigeração, para reduzir o seu potencial impacto climático.

“Porque cada aparelho de ar condicionado vendido hoje fixa o consumo de energia e as emissões para as próximas uma ou duas décadas. Por isso é importante fazermos isto bem à primeira.”