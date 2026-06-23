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Onda de calor obriga ao encerramento de central nuclear em França

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 13min
Calor em França (Michel Euler/AP)
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As temperaturas extremas que afetam França levaram a EDF a considerar cortes na produção de outras centrais elétricas

Uma central nuclear em França foi desligada na noite de segunda-feira devido a "restrições ambientais" relacionadas com a onda de calor, anunciou um porta-voz da unidade.

A central de Golfech (no sudoeste do pais) possui dois reatores de água pressurizada de 1,3 gigawatt (GW) e utiliza água do rio Garonne para arrefecer os seus reatores.

Um deles foi desligado às 23:45 de segunda-feira, antecipando a subida da temperatura da água do rio Garonne para 28°C, que deverá ocorrer esta terça-feira.

Como o primeiro reator está inativo para manutenção desde maio, a central ficou efetivamente desligada.

Um decreto de 2006 estipula que a temperatura do rio não deve exceder 28°C após as descargas central, a fim de proteger a vida selvagem e a vegetação.

Os 57 reatores nucleares da França precisam ser arrefecidos continuamente e daí sua localização próxima do mar ou de rios.

Em caso de calor extremo, o aumento da temperatura dos rios pode forçar a operadora nacional de energia – EDF - a reduzir ou mesmo interromper a produção para evitar o aquecimento adicional dos cursos de água.

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As interrupções ou restrições por razões ambientais têm um impacto limitado na produção de energia nuclear da EDF, com uma diminuição anual estimada em 0,3%.

No entanto, no contexto das alterações climáticas e sem medidas de adaptação, esta diminuição poderá atingir uma média de 1,4% até 2035 e, posteriormente, 1,5% até 2050.

O calor extremo que afeta França, que já causou várias mortes, também levou a EDF a considerar cortes na produção de outras centrais elétricas, como a de Bugey (sudeste).

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Temas: Onda de Calor Central nuclear Golfech Temperatura do rio Garonne Energia Nuclear

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