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Onda de calor: ministra do Ambiente pede à população para "usar só a água que é mesmo essencial"

Agência Lusa , CM
Há 42 min
Maria da Graça Carvalho (Tiago Petinga/Lusa)
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Maria da Graça Carvalho diz que há alguns concelhos onde se regista "uma utilização da água acima do normal", pedindo à população alguma parcimónia

A ministra do Ambiente e Energia pediu esta quinta-feira à população para tentar fazer “uma economia de água” e “usar só mesmo a essencial” por causa do aviso vermelho devido ao calor.

Em declarações aos jornalistas na Galiza, Espanha, onde inaugurou uma nova interligação elétrica entre Portugal e Espanha, Maria da Graça Carvalho observou que há alguns concelhos onde se regista “uma utilização da água acima do normal”, pedindo à população alguma parcimónia.

“Não é uma questão de falta de água nos rios ou nas barragens, não é isso. É nos próprios sistemas de abastecimento porque há uma utilização acima do que é normal. Gostaria de passar essa mensagem às pessoas que tentem, o mais possível, fazer uma economia de água e usar só aquela que é mesmo essencial para a saúde e para o seu dia a dia”, afirmou a governante.

Maria da Graça Carvalho manifestou-se ainda preocupada, tal como “todo o governo”, com os incêndios.

A ministra referiu ainda a possibilidade de “sobrecarga da utilização da eletricidade”.

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“Alguns países da Europa que têm sofrido uma onda de calor tiveram apagões locais devido à utilização da eletricidade. Nós temos uma rede estável e a linha que entrou hoje em funcionamento vem ainda aumentar essa estabilidade da rede”, observou.

Maria da Graça Carvalho disse esperar “não ter” qualquer apagão, mas admitiu que é “uma possibilidade”.

“É natural que uma sobrecarga de utilização de ar condicionado, de muita utilização elétrica, haja apagões localizados. Temos uma rede neste momento muito resiliente, mas não estamos livres disso poder acontecer, como aconteceu em França e em outros países da Europa”, disse.

O aviso vermelho devido ao calor foi alargado até domingo em 10 distritos do litoral e do interior sul do país, anunciou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

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