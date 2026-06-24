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Quase 70 mil franceses sem energia devido a apagão provocado pelas altas temperaturas

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 52min
Onda de calor em França (Caroline Blumberg/AP)
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A onda de calor continua em França, com 58 dos 100 departamentos em alerta vermelho (o nível mais elevado) e 31 em alerta laranja (o nível seguinte)

Quase 70 mil pessoas estão sem eletricidade no departamento francês de Finistère (oeste) devido a uma avaria num transformador, provocada pelas altas temperaturas, num dia em que são esperados novos recordes de temperatura.

Segundo a Câmara Municipal desta zona na região da Bretanha, o incidente ocorreu na terça-feira à noite e, por razões técnicas, os moradores afetados não poderão ter a energia restabelecida durante esta quarta-feira.

A onda de calor continua em França, com 58 dos 100 departamentos em alerta vermelho (o nível mais elevado) e 31 em alerta laranja (o nível seguinte).

As temperaturas começaram a subir esta manhã, com os termómetros a registaram 27 graus Celsius em Bordéus, 29 em La Rochelle e 26 em Paris.

Segundo dados ainda provisórios da Météo-France, terça-feira foi o dia mais quente alguma vez registado em França desde o início das medições, em 1947, com uma temperatura média de 29,8 graus Celsius (com base em dados de cerca de 30 estações meteorológicas em todo o país).

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Espera-se que novos recordes sejam batidos esta quarta-feira e quinta-feira será novamente um dia de temperaturas recorde, antes que a onda de calor ofereça algum alívio a partir de sexta-feira.

A ministra francesa da Transição Ecológica e do Desenvolvimento Sustentável, Monique Barbut, em declarações à emissora pública France Inter referiu "que se prevê um alívio relativo na próxima semana". No entanto, a Météo-France indica que há uma grande probabilidade de se voltar a viver um calor extremo que poderá durar até 14 de julho, alertou ainda a ministra.

Barbut reconheceu a necessidade de acelerar as medidas de adaptação às alterações climáticas em França e afirmou que "devemos estar conscientes" de que isso implicará um enorme volume de investimentos.

"A adaptação é uma política a longo prazo. Há muitas coisas a fazer. Por exemplo, precisamos de rever todas as nossas redes urbanas: redes de água, as redes ferroviárias da SNCF (ferrovia nacional)... . Estas não são coisas que possam ser feitas em cinco anos, ou mesmo em dez", disse.

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Entre os cortes de energia em Finistère e o encerramento antecipado de escolas e pontos turísticos, a atual onda de calor está a evidenciar as deficiências da França na sua preparação para as alterações climáticas.

Em França, pelo menos 20 pessoas morreram por afogamento desde o fim de semana por causa do tempo quente, com temperaturas acima de 40 graus Celsius em algumas cidades.

Espanha, Itália, Portugal, Bélgica, Alemanha, Países Baixos, Reino Unido, Suíça, Áustria e Macedónia são alguns dos países que estão a ser atingidos pela onda de calor.

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Temas: Onda de calor Calor extremo Temperaturas elevadas Apagão França

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