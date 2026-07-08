Sete distritos continuam sob aviso laranja devido à onda de calor

Há 1h e 46min

O aviso laranja para os distritos de Évora, Faro, Beja, Castelo Branco, Beja e Portalegre vai estar em vigor até às 23:00

Os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Faro, Beja, Castelo Branco e Portalegre estão esta quarta-feira sob aviso laranja devido persistência de valores elevados da temperatura máxima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso laranja para os distritos de Évora, Faro, Beja, Castelo Branco, Beja e Portalegre vai estar em vigor até às 23:00 de hoje e em Bragança e na Guarda até às 18:00 de quinta-feira.

Por causa do tempo quente, o IPMA colocou também os distritos de Viseu, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria e Coimbra sob aviso amarelo até às 23:00 de hoje a Vila Real até às 18:00 de quinta-feira.

Também as regiões montanhosas da ilha da Madeira estão até às 18:00 de quinta-feira sob aviso laranja por causa do tempo quente.

As costas norte e sul da ilha da Madeira e Porto Santo vão estar até às 18:00 de quinta-feira sob aviso amarelo face à persistência de valores muito elevados das temperaturas máximas.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.