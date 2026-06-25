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Paris proíbe consumo de álcool na via pública devido à onda de calor extrema

CNN Portugal , MCC
Há 16 min
Álcool (imagem Getty)
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Anúncio foi feito esta quinta-feira pelo chefe da polícia de Paris, que justificou a medida com o impacto do álcool no organismo durante períodos de temperaturas extremas

As autoridades de Paris vão proibir o consumo de álcool na via pública a partir desta sexta-feira, numa tentativa de reduzir os riscos para a saúde associados à onda de calor excecional que atinge França e grande parte da Europa. 

O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo chefe da polícia de Paris, Patrice Faure, que justificou a medida com o impacto do álcool no organismo durante períodos de temperaturas extremas. 

"O álcool sob um sol intenso tem efeitos devastadores", afirmou Patrice Faure à estação francesa BFM TV, acrescentando que o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos ficará proibido a partir do meio-dia de sexta-feira.

Segundo o responsável, a medida pretende evitar um aumento de situações de emergência médica numa altura em que os bombeiros e os serviços de urgência já enfrentam uma forte pressão devido à vaga de calor. 

De acordo com um despacho da Prefeitura dos Hauts-de-Seine, nos arredores de Paris, a proibição aplica-se ao consumo de bebidas alcoólicas no espaço público durante todo o período de alerta vermelho. O documento refere que a medida exclui apenas as áreas regularmente ocupadas por restaurantes e estabelecimentos de bebidas devidamente autorizados.

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O mesmo despacho determina ainda a proibição da venda de álcool para consumo fora dos estabelecimentos, abrangendo bebidas dos grupos 3.º a 5.º, durante o mesmo período.

Na fundamentação da decisão, as autoridades recordam que, em períodos de calor extremo, os serviços médicos recomendam evitar totalmente o consumo de álcool.

"O consumo de álcool agrava a desidratação, aumentando a perda de água através da urina e alterando os mecanismos naturais de regulação térmica do corpo, multiplicando assim o risco de golpe de calor", lê-se no documento.

França encontra-se sob forte impacto de uma onda de calor considerada excecional para a época. Em várias regiões do país foram ativados níveis máximos de vigilância meteorológica, com as autoridades a apelarem à população para evitar esforços físicos intensos, manter-se hidratada e procurar locais frescos durante as horas de maior calor.

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