MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
    Ficha de jogo
  • Grupo A
  • África do Sul
  • Coreia do Sul
  • 25 jun 02:00
Mais sobre o Mundial 2026

Nos EUA têm uma pergunta para todos nós: porque é que o ar condicionado é tão raro na Europa?

CNN , Laura Paddison e Mitchell McCluskey
Há 47 min
Calor
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

O ar condicionado é pouco comum na Europa devido a fatores históricos, custos elevados e limitações dos edifícios antigos. Apesar disso, o aumento das ondas de calor está a mudar essa realidade e a impulsionar a sua adoção

As ondas de calor brutais estão a tornar-se mais frequentes na Europa, deixando milhões de pessoas com dificuldades em adaptar-se a temperaturas sufocantes e recordes.

Há pouco alívio. O ar condicionado é muito raro nas casas europeias. Muitos residentes enfrentam o calor intenso recorrendo a ventoinhas, sacos de gelo e duches frios.

Mas a Europa nunca encarou o calor da mesma forma que os Estados Unidos, historicamente mais quentes. Enquanto quase 90% das casas norte-americanas têm ar condicionado, na Europa esse valor ronda os 20%.

À medida que as alterações climáticas provocam ondas de calor mais severas e prolongadas, que chegam cada vez mais cedo, alguns questionam porque é que países europeus ricos pareceram tão relutantes em adotar o ar condicionado - especialmente quando o calor está a causar um número crescente de mortes.

Grande parte da explicação é histórica: muitos países europeus tiveram pouca necessidade de arrefecimento, sobretudo no norte do continente. Sempre existiram ondas de calor, mas raramente atingiam as temperaturas elevadas e prolongadas que hoje a Europa enfrenta regularmente.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"Na Europa… simplesmente não temos tradição de ar condicionado… porque até há relativamente pouco tempo não era uma necessidade importante", afirma Brian Motherway, responsável pelo Gabinete de Eficiência Energética e Transições Inclusivas da Agência Internacional de Energia.

Uma mulher refresca-se debaixo de um pulverizador de água durante o festival anual de música de rua, Fête de la Musique, no sudoeste de França, a 21 de junho de 2026. (Romain Perrocheau/AFP/Getty Images)
A água corre de uma fonte pública no mercado do peixe da Cidade Velha de Erfurt, na Turíngia, Alemanha. (Martin Schutt/picture alliance/dpa/Getty Images)

Isto fez com que o ar condicionado fosse tradicionalmente visto como um luxo e não como uma necessidade, sobretudo porque a instalação e utilização podem ser dispendiosas. Os custos energéticos em muitos países europeus são mais elevados do que nos EUA, enquanto os rendimentos tendem a ser mais baixos.

O custo de manter um aparelho de ar condicionado ligado continua fora do alcance de muitos europeus.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Depois há a arquitetura.

Alguns edifícios nos países mais quentes do sul da Europa foram construídos para resistir ao calor. Têm paredes espessas, janelas pequenas que impedem o sol de entrar diretamente e foram concebidos para maximizar a circulação do ar. Isso ajudou a manter temperaturas mais frescas e reduziu a perceção da necessidade de refrigeração artificial.

Noutras partes da Europa, no entanto, as casas não foram pensadas para o calor.

"Não tínhamos o hábito… de pensar em como nos manter frescos no verão. É realmente um fenómeno relativamente recente", explica Motherway.

Os edifícios no continente tendem também a ser mais antigos, construídos antes de a tecnologia do ar condicionado se tornar comum. Em Inglaterra, que acabou de registar o junho mais quente de sempre, uma em cada seis casas foi construída antes de 1900.

Adaptar casas antigas com sistemas centrais de refrigeração pode ser mais difícil, embora esteja longe de ser impossível, acrescenta Motherway.

As pessoas usam guarda-chuvas enquanto o tempo quente continua em Londres, Reino Unido, a 22 de junho de 2026. O serviço meteorológico britânico (UK Met Office) emitiu um raro aviso vermelho para partes de Inglaterra e do País de Gales devido à previsão de uma onda de calor para o final dessa semana. (Rasid Necati Aslim/Anadolu/Getty Images)
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Por vezes, um problema ainda maior é a burocracia, segundo Richard Salmon, diretor da Air Conditioning Company, sediada no Reino Unido.

As autoridades britânicas rejeitam frequentemente pedidos de instalação de ar condicionado "com base no impacto visual da unidade condensadora exterior, especialmente em zonas de conservação ou edifícios classificados".

Existe também uma dimensão política. A Europa comprometeu-se a atingir a neutralidade climática até 2050 e um aumento acentuado do uso de ar condicionado tornaria esses objetivos ainda mais difíceis de alcançar.

Além de consumirem muita energia, os aparelhos expulsam calor para o exterior. Um estudo sobre a utilização de ar condicionado em Paris concluiu que estes podem aumentar a temperatura exterior entre cerca de 2 e 4 graus Celsius. Este impacto é particularmente grave nas cidades europeias, geralmente mais densas.

Alguns países já impuseram medidas para limitar o uso do ar condicionado. Em 2022, Espanha introduziu regras que determinam que o ar condicionado em espaços públicos não deve ser regulado para menos de 27 graus Celsius, com o objetivo de poupar energia.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

No entanto, as atitudes e preocupações em torno do ar condicionado na Europa estão a mudar à medida que o continente se torna um dos principais pontos críticos das alterações climáticas, aquecendo ao dobro da velocidade do resto do mundo.

A Europa enfrenta agora um dilema: adotar um ar condicionado intensivo em energia, com os impactos climáticos que isso implica, ou encontrar alternativas para lidar com um futuro cada vez mais quente.

"As nossas casas precisam de ser resilientes não apenas ao frio, mas também ao calor cada vez mais extremo", afirma Yetunde Abdul, diretora do UK Green Building Council.

Uma mulher refresca-se com um leque numa paragem de autocarro que indicava uma temperatura de 37 graus Celsius durante uma onda de calor em Madrid, a 1 de julho de 2025. (Thomas Coex/AFP/Getty Images)

Já existem sinais claros de crescimento da procura na Europa, tal como acontece em muitas outras regiões do mundo. Um relatório da Agência Internacional de Energia concluiu que o número de aparelhos de ar condicionado na União Europeia deverá atingir os 275 milhões até 2050 - mais do dobro do registado em 2019.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Richard Salmon afirma ter assistido a uma explosão da procura. "Nos últimos cinco anos, os pedidos residenciais mais do que triplicaram. Esta onda de calor, em particular, fez disparar tudo… As pessoas simplesmente não conseguem funcionar quando estão a ferver às três da manhã."

Mas os especialistas alertam que o ar condicionado pode oferecer um alívio rápido, mas consome enormes quantidades de energia, grande parte ainda produzida a partir de combustíveis fósseis.

Utilizar ar condicionado alimentado por combustíveis fósseis aumenta as emissões que aquecem o planeta, o que por sua vez eleva ainda mais as temperaturas, alimentando "um ciclo vicioso de agravamento das alterações climáticas", considera Radhika Khosla, professora associada da Smith School of Enterprise and the Environment da Universidade de Oxford.

A realidade é que a forma como a Europa encara o ar condicionado vai inevitavelmente mudar, à medida que o calor extremo - e os seus impactos na saúde - aumentam, segundo Motherway.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O desafio será garantir que os países adotem regulamentação forte sobre a eficiência dos sistemas de refrigeração para reduzir o seu enorme impacto climático.

"Porque cada aparelho de ar condicionado vendido hoje fixa consumo energético e emissões para a próxima década ou duas décadas. Por isso, é importante fazermos isto bem logo à primeira."

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Onda de calor Europa Verões europeus Ar condicionado Calor França
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Nos EUA têm uma pergunta para todos nós: porque é que o ar condicionado é tão raro na Europa?

Há 47 min

"Objetivo não é a dissuasão". Após luz verde a reforço das deportações de imigrantes, países da UE negoceiam com Ruanda e Uzbequistão

Há 2h e 19min

Begoña Gómez: do casamento com Pedro Sánchez às acusações de corrupção

Há 3h e 30min

Putin não desiste dos objetivos originais da guerra: só a capitulação da Ucrânia trará paz à Europa - mesmo que a verdade no campo de batalha seja outra

Há 3h e 41min
Mais Europa

Mais Lidas

Cristiano Ronaldo alcança recorde a que Messi já não chega e ainda passa Eusébio

Ontem às 18:14

Foi fundamental na ajuda dos EUA à Ucrânia e é altamente respeitado pelos militares. Agora, é a última vítima da purga de Hegseth

Hoje às 11:35

Vão voar num raio de dois quilómetros e transportar produtos até meio quilo: São João da Madeira começa a testar transporte de medicamentos por drone

22 jun, 14:40

Perita diz que se Casillas não tivesse sofrido o enfarte naquela manhã poderia tê-lo sofrido "no dia anterior, em repouso"

22 jun, 14:53

Duas más notícias e uma boa: Portugal já sabe tudo o que precisa de fazer contra a Colômbia

Hoje às 04:59

Jeremy Clarkson, "o homem mais sortudo do mundo", teve cancro na próstata. Agora pede aos homens que larguem a vergonha: "Por favor, por favor, por favor, façam exames"

Ontem às 16:25

Argentina mais tarde ou Espanha mais cedo: começa a definir-se o caminho de Portugal no Mundial

Hoje às 05:14

Mais de 300 cães resgatados de "fábrica de animais" em Amarante. Viviam entre fezes e em jaulas para serem vendidos

Ontem às 17:12

Jogador profissional em morte cerebral após mergulho no rio Ródano. França já vai em 40 afogamentos

Ontem às 19:29

Novo drone faz o que antes só era possível com armas dez vezes mais caras: Ucrânia atinge refinaria russa a mais de 2.000 quilómetros

Ontem às 09:34

Ucrânia prepara-se para atacar Rússia com tática-chave da própria Força Aérea russa

Hoje às 13:41

"Doce é conquistar os próprios louros". De joelhos ante Rei Ronaldo - e como habitamos os sonhos uns dos outros

Hoje às 06:30