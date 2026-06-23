Novo balanço: onda de calor em França já fez 40 mortos por afogamento, muitos deles jovens

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Ministra do Desporto alerta para os perigos das zonas sem vigilância

A onda de calor que atinge França já provocou "40 mortes" por afogamento desde 18 de junho, anunciou esta terça-feira o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu.

Ao presidir um gabinete de crise para resposta a emergências nacionais, que reuniu 18 ministros, Lecornu lamentou o que classificou como um "triste flagelo", sublinhando que as vítimas são, "na sua maioria, jovens", informa a imprensa francesa.

O novo balanço surge poucas horas depois de a ministra francesa do Desporto, Marina Ferrari, ter indicado à rádio France Inter que tinham sido registadas cerca de 20 mortes por afogamento desde o fim de semana.

As temperaturas extremamente altas, que ultrapassaram os 40 graus em algumas regiões, fizeram com que milhares de pessoas tenham procurado refrescar-se - muitas vezes em locais não vigiados.

"Registaram-se cerca de 20 mortes por afogamento desde o fim de semana", apontou esta manhã a ministra francesa do Desporto, Marina Ferrari, à rádio France Inter.

A governante alertou ainda para os riscos de nadar em locais sem vigilância, uma vez que muitos dos acidentes aconteceram em espaços naturais não supervisionados, segundo o Le Monde.

"Compreendemos que as pessoas procurem refrescar-se e tenham vontade de entrar na água, mas é fundamental respeitar as zonas balneares vigiadas", insistiu Ferrari.

"Naturalmente, o Estado também está a reforçar os seus meios para garantir uma resposta adequada", apontou a ministra, admitindo que "existe a necessidade de formar mais vigilantes de praias e zonas balneares".