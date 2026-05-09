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OMS confirma seis casos de hantavírus e afasta "uma nova covid"

Agência Lusa , JGR
Há 2h e 45min
Imagem não datada do MV Hondius (Oceanwide Expeditions via AP)

A OMS adiantou este sábado que oito casos relacionados com o surto foram reportados até sexta-feira passada, dos quais seis foram confirmados como infeções com a variante dos Andes do hantavírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou para seis os casos confirmados de hantavírus ligados ao navio de cruzeiro “MV Hondius”, onde foram registadas três mortes, enquanto o líder desta organização afastou o cenário de “uma nova covid”.

"Preciso que me ouçam claramente: isto não é uma nova covid. O risco atual para a saúde pública causado pelo hantavírus mantém-se baixo", escreveu Tedros Adhanom Ghebreyesus, numa carta aberta à população da ilha espanhola de Tenerife, onde se espera que o “MV Hondius”, com bandeira neerlandesa, chegue na madrugada de domingo.

“Os meus colegas e eu afirmámo-lo de forma inequívoca, e repito-o agora”, insistiu, na sua mensagem publicada na rede X, antes de viajar para a ilha espanhola para supervisionar a operação de evacuação do navio em conjunto com as autoridades regionais e nacionais.

Entretanto, a OMS adiantou este sábado que oito casos relacionados com o surto foram reportados até sexta-feira passada, dos quais seis foram confirmados como infeções com a variante dos Andes do hantavírus – a única estirpe da qual foi documentada a transmissão de pessoa para pessoa – e também houve três mortes (duas confirmadas e uma provável).

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Outros quatro pacientes permanecem hospitalizados e as investigações prosseguem para determinar a origem exata do surto.

Um caso anteriormente reportado como suspeito foi reclassificado após testar negativo para a variante dos Andes, após ter recebido uma PCR e serologia.

Um especialista da OMS e outro do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças estão a bordo do navio de cruzeiro para apoiar passageiros, tripulação e operadores durante a viagem.

A OMS recomenda que os países envolvidos neste evento continuem os seus esforços de coordenação e gestão da saúde pública, tanto a bordo dos meios de transporte como nos países onde existam casos e/ou contactos ou onde irão regressar.

A agência das Nações Unidas acrescenta ainda que a prevenção e o controlo de infeções continuam a ser essenciais para proteger os profissionais de saúde e os passageiros.

Temas: OMS Hantavírus Covid-19 Pandemia
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